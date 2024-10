Jeff Bezos teilt unglaubliche Einblicke in die Anfänge Amazons

Die meisten Kunden kennen Amazon als mächtigen Versandriesen, der im Grunde das Monopol auf Online-Handel hat. Doch wie sahen die Anfangstage des großen Players aus? Auch Amazon hat mal klein angefangen.

Amazon: So klein war der Versandriese mal

Ein paar seltene Einblicke in die chaotische Anfangszeit von Amazon hat CEO Jeff Bezos 2023 in einem Instagram-Video gegeben. Die körnigen Bewegtbilder aus 1994 zeigen ein kleines Büro, das eher an ein heimisches Arbeitszimmer erinnert – und nicht an ein derart erfolgreiches und börsennotiertes Unternehmen. Was dem Erfolg aber keinen Abbruch tat.

Anzeige

Unordentliche Schreibtische, PC-Tower mit lauten Lüftern, wuchtige Röhren-Monitore und ein knatterndes Faxgerät prägten das Bild von Amazons Start. Kabel wurden provisorisch mit Nägeln an die Wand gehämmert, von ordentlich verlegten Kabelkanälen ist im Video nichts zu sehen, und ein Hund bellt im Hintergrund. Von einem Global Player hat das beileibe wenig.

Anzeige

Wenig Start-up-Atmosphäre

Dass im Video wenig von heutiger Start-up-Atmosphäre mit aufgeräumten, modernen Büros zu sehen ist, war damals keine Seltenheit. Auch Bill Gates mit Microsoft und Steve Jobs mit Apple haben als kleine Garagen-Projekte angefangen. Mit Papieren und Post-Its gepflasterte Schreibtische wirkten jedenfalls charmanter als die sterilen Büros heutiger Start-ups.

Dass Amazon aus der Online-Shopping-Welt kaum noch wegzudenken ist, ist der beste Beweis dafür, dass die Außenwirkung nicht alles ist. Vielmehr scheinen Bezos und sein Team Motivation und Ambitionen an den Tag gelegt und wenig Wert auf schicke Büroräume gelegt zu haben. Anders lässt sich Amazons Erfolg mit einer Marktkapitalisierung von zwei Billionen US Dollar im August 2024 kaum erklären.

Anzeige

Ihr wollt noch mehr über den populären Amazon-Gründer und sein Unternehmen wissen? Dann klickt unbedingt in unser Video.

Jeff Bezos: Das müsst ihr über Amazon und seinen Gründer wissen

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.