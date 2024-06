Wem gehört Apple? Ein Blick hinter die Kulissen des Tech-Giganten

Apple ist zweifellos eine der bekanntesten Marken weltweit. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Unternehmen mit dem berühmten angebissenen Apfel als Logo?

Die Gründer von Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne, haben mit ihrer visionären Arbeit einige der wichtigsten Meilensteine – wie beispielsweise das iPhone – in der Geschichte der Technologieindustrie geschaffen. Steve Jobs war das kreative Genie hinter dem Unternehmen, während Steve Wozniak sein technisches Know-how einbrachte. Gemeinsam gründeten sie Apple im Jahr 1976 in der Garage von Jobs Elternhaus. Ronald Wayne war auch an der Gründung beteiligt, verließ das Unternehmen jedoch nur wenige Tage später. Doch wem gehört der Tech-Gigant heute?

Anzeige

Denkt man an Apple kommt einem sofort ein Name in den Sinn: Steve Jobs. Seine Visionen werden auch heute noch von dem Unternehmen getragen, wie ihr im Video sehen könnt.



Apples Huldigung an Steve Jobs

Wem gehört Apple?

Mittlerweile ist das Unternehmen eine Aktiengesellschaft. Auch wenn der aktuelle CEO Tim Cook die Führung innehat, gehört Apple ihm nicht allein. Eine Aktiengesellschaft ermöglicht es Anlegern, Anteile an einem Unternehmen zu erwerben. Je mehr Aktien man besitzt, desto größer ist der Anteil und damit auch das Mitspracherecht. Bei Apple haben zahlreiche Investoren, darunter Einzelpersonen, Unternehmen und Banken, in das Unternehmen investiert. Unter diesen Investoren hält Arthur Levinson laut Mactechnews den größten Anteil an Apple-Aktien, mit einem beeindruckenden Portfolio von 4,6 Millionen Wertpapieren.

Anzeige

Auf dem zweiten Platz folgt der derzeitige CEO Tim Cook mit 837.000 Aktien, gefolgt von COO Jeff Williams mit 489.000 Aktien. Doch die größeren Aktienpakete liegen nicht bei Einzelpersonen, sondern bei Unternehmen. Zu den Hauptakteuren gehören die Vanguard Gruppe, BlackRock und Berkshire Hathaway. Die Vanguard Gruppe hält den größten Unternehmensanteil von 7,8 Prozent, was 1,3 Milliarden Aktien entspricht. BlackRock und Berkshire Hathaway halten jeweils etwa eine Milliarde Aktien. Damit ist klar: Apple gehört einer breiten Palette von Investoren und Unternehmen, die die Technologiebranche und die Finanzwelt gleichermaßen beeinflussen.

Diese Herausforderungen sind jedem Apple-Fan bekannt.

Anzeige

Woher kommt der Name „Apple“?

Der Hauptsitz von Apple befindet sich im kalifornischen Cupertino, einem Zentrum der Technologiebranche im Silicon Valley. Der Name „Apple“ wurde von Jobs inspiriert, der in einem Apfelgarten arbeitete und fasziniert von dem Wort war. Zudem war „Apple“ ein Name, der im Telefonbuch vor „Atari“ stand, dem damaligen Arbeitgeber von Jobs. Der Name verkörpert auch die Vorstellung von etwas Einfachem und Zugänglichem, das die Marke bis heute auszeichnet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.