4,8 von 5 Sternen auf Amazon: Warum für mich dieses Kartenspiel in jede Sammlung gehört

Ihr liebt Kartenspiele und sucht nach „Uno“ oder „Skyjo“ etwas Neues für euch? Dann empfehlen wir euch „Dominion“, das das Thema Deckbau in den Fokus rückt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Dominion“: Deckbauspaß für die ganze Familie

„Dominion“ ist ein leicht zu erlernendes Kartenspiel, bei dem es vor allem darum geht, euer Deck auszubauen, zu verbessern und am Ende die meisten Punkte auf dem Konto zu haben. Das begeistert aber nicht bloß Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche. Es eignet sich perfekt als Einstieg in die Welt der „Deckbuilding“-Spiele und steht euch via Amazon zum Kauf bereit.

Anzeige

Für wen lohnt sich „Dominion“?

Für Kartenspiel-Fans: Ihr liebt es, mit toll illustrierten Karten zu spielen und davon sogar schier unzählig viele ergattern zu können? Dann ist Dominion genau richtig für euch. Das Deckbau-Element gibt euch die Möglichkeit, mit vielen Karten zu experimentieren und sorgt dadurch für einen hohen Wiederspielwert. Ihr dürft euch also darauf freuen, die Karten immer wieder in die Hand zu nehmen.

Ihr liebt es, mit toll illustrierten Karten zu spielen und davon sogar schier unzählig viele ergattern zu können? Dann ist Dominion genau richtig für euch. Das Deckbau-Element gibt euch die Möglichkeit, mit vielen Karten zu experimentieren und sorgt dadurch für einen hohen Wiederspielwert. Ihr dürft euch also darauf freuen, die Karten immer wieder in die Hand zu nehmen. Für Deckbauende: Alle starten mit den gleichen Grundvoraussetzungen in eine Partie, doch eure weitere Strategie bestimmt ihr durch die Karten, die ihr euch Runde für Runde kauft. Ihr baut euer Deck also aus und gerade das macht ein hohes Maß des Spielspaßes aus. Zudem hat sich Dominion gerade wegen des Deckbaus einen Namen gemacht.

Alle starten mit den gleichen Grundvoraussetzungen in eine Partie, doch eure weitere Strategie bestimmt ihr durch die Karten, die ihr euch Runde für Runde kauft. Ihr baut euer Deck also aus und gerade das macht ein hohes Maß des Spielspaßes aus. Zudem hat sich Dominion gerade wegen des Deckbaus einen Namen gemacht. Nichts für strikte Brettspielfans: Viele lassen sich zwar gerne mal auf ein kleines Kartenspiel ein, aber „Dominion“ motiviert wirklich zum Studieren der Karten und dazu, starke Kombinationen zu finden. Wenn dann aber das richtige Brett fehlt und alles wirklich nur auf Karten stattfindet, kann das abschreckend auf euch wirken, wenn ihr eigentlich Figuren und anderes Spielmaterial gewöhnt seid.

Anzeige

Dominion | Basisspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.04.2025 18:26 Uhr

Wie funktioniert „Dominion“?

Als klassisches und eines der ersten Deckbauspiele, geht es bei „Dominion“ wirklich um den Kern dieses Spielelements. Ihr startet alle mit dem gleichen Deck. In der Tischmitte liegen insgesamt zehn Königreichkarten, die euer Deck mittels besonderer Effekte verstärken. Auch zusätzliche Geldkarten sind erwerbbar, Siegpunkte- und Fluchkarten liegen ebenfalls bereit.

Anzeige

Seid ihr am Zug, versucht ihr eure fünf Handkarten taktisch klug auszuspielen, um viel Geld in einer Runde zu generieren und dadurch stärkere Karten zu kaufen. Jede der Königreichkarten steht euch dabei zehn Mal zur Verfügung, die Geldkarten sind deutlich häufiger vorhanden. Habt ihr eine Karte gekauft oder anders erworben, wandert sie zunächst auf euren Ablagestapel.

Könnt ihr am Ende eures Zugs nicht mehr auf fünf Handkarten aufziehen, mischt ihr euren Ablagestapel und nutzt diesen fortan als neues Deck. Dadurch gelangt ihr an die neu gekauften Karten. Am Ende gewinnt, wer die höchste Punktzahl in Form der grünen Siegpunktekarten verbuchen kann, die ihr euch ebenfalls im Spielverlauf kaufen oder nehmen müsst.

Was zeichnet „Dominion“ besonders aus?

Außergewöhnlich ist einfach das Spielprinzip an sich. Je nach Spielweise und Strategie lassen sich die Karten auf unterschiedliche Art und Weise miteinander kombinieren und teils wirklich mächtige Züge absolvieren. Zudem bietet euch das Grundspiel deutlich mehr als zehn Königreichkarten, sodass ihr einige Partien spielt, bis ihr tatsächlich alles gesehen habt.

Anzeige

Des Weiteren ist „Dominion“ ein generationenübergreifendes Kartenspiel. Als Familienspiel eignet sich das Deckbau-Spiel nämlich ebenfalls, da die Regeln nicht schwierig sind und der Einstieg entsprechend einfach verläuft. Zudem dauert eine Runde normalerweise nicht lange, sodass ihr „Dominion“ auch gut zwischendurch spielen könnt.

Spielbewertung

Grundsätzlich ist „Dominion“ ein sehr gut bewertetes Spiel. Die Bewertung von Amazon beispielsweise liegt bei 4,8 von 5 Sternen, was bei etwa 2.300 Bewertungen wirklich eine Hausnummer darstellt. Vor allem der Spielspaß wird gelobt, ebenso der große Karten-Pool, der sich mittels mehrerer Erweiterungen noch vergrößern lässt. Auch bei BGG ist „Dominion“ sehr gut bewertet.

Dominion | Basisspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.04.2025 18:26 Uhr

Mein Einstieg ins „Deckbuilding“, den ich niemals missen möchte! Als Sammelkartenspieler waren mir Kartenspiele generell immer herzlich willkommen. Und „Dominion“ sah für mich schon beim ersten Blick wirklich interessant aus. Vor allem die Kartenillustrationen sprachen mich damals an und als ich dann erfuhr, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert, war ich Feuer und Flamme. In einem Fachgeschäft für Brettspiele sagte ein Verkäufer zu mir, dass „Dominion“ vor allem die Leute anspricht, die Bock auf viele Kartenspiel-Partien haben, aber nicht mehr viel Geld für Sammelkartenspiele ausgeben möchten.



„Yes!“, dachte ich damals. Und die ersten Partien waren wirklich toll, die ich mit meinem Cousin bestritt. Es dauerte nicht lange und wir trafen uns sogar zu viert und spielten die ganze Nacht lang „Dominion“. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits ein paar Erweiterungen und es war verrückt, wie viel Freude wir alle gleichermaßen mit diesem Deckbau-Spiel hatten. Das Spielprinzip, so einfach und doch tiefgehend, hatte uns in seinen Bann gezogen und wir bekamen einfach nicht genug. „Ich spiele ein Dorf und dann die Schmiede.“ Ein Spielzug, der beinahe so bekannt wie „Dominion“ selbst ist!



Und da ich „Deckbuilding“ bis heute liebe, freue ich mich stets über Neuheiten aus diesem Bereich. Mittlerweile sind die Brett- und Kartenspiele auf einem Level, dass sie Deckbau mit anderen Spielelementen verbinden, wie beispielsweise bei „Klong!“, „Mycelia“, aber auch die Brettspielumsetzung des Strategiespiels „Northgard“.



Da wirklich viele Erweiterungen herausgekommen sind und nach wie vor erscheinen, bietet „Dominion“ immer wieder etwas Neues für euch. Wer Kartenspiele generell nicht gerne mag, dürfte hier allerdings nicht auf seine Kosten kommen. Ich empfehle euch aber wirklich, euch das Spiel näher anzusehen und auszuprobieren, da es sich um einen Spieleklassiker handelt, der ein ganzes Genre mitbegründet hat.



Achso: Die Spielverpackungen von „Dominion“ haben eine der für mich tollsten Sortiereinsätze, die ihr wahrscheinlich finden könnt. Alle Karten der Box haben einen festen, vorgegebenen Platz, wodurch ihr beim Spielaufbau anhand der Beschriftungen schnell die Karten findet, die ihr benötigt. Weiteres Spielmaterial findet in entsprechenden Fächern ebenfalls seinen Platz – das ist wirklich der Hammer!

Dennis ter Horst

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen