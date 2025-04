Die Reise ist das Ziel: Warum sich die 5. Auflage eines 40 Jahre alten Brettspiel-Klassikers lohnt

Rollenspiele mögt ihr in Brettspielform besonders gerne? Dann begebt euch in „Talisman – Die magische Suche“ auf die Reise nach der „Krone der Herrschaft“.

„Talisman“: Mit Ausdauer und Mut erreicht ihr zuerst das Ziel

„Talisman – Die magische Suche“ ist auch heute noch ein besonderes Spiel. Erstmals 1983 erschienen, ist vor kurzem die mittlerweile fünfte Edition des „Tabletop“-Brettspiels herausgekommen, das euch via Amazon zum Kauf bereitsteht. Die Regeln sind grundsätzlich schnell erlernt. Was dann passiert? Das müsst ihr auf eurer magischen Suche nach der „Krone der Herrschaft“ selbst herausfinden.

Für wen lohnt sich „Talisman“?

Für Rollenspielliebhabende: Ihr mögt es, euch einen Charakter auszusuchen, diesen während des Spielverlaufs zu verbessern und mit Gegenständen wie Zaubersprüchen auszustatten? Dann ist „Talisman“ wirklich wie für euch gemacht, denn dies ist das absolute Kernelement dieses Brettspiels. Zudem wisst ihr nie, was sich hinter der nächsten Karte oder Begegnung verbirgt, die ihr aufdecken müsst. Auch Fans von „Hero Quest“ dürften viel Spaß mit „Talisman“ haben.

: Wenn ihr generell Tabletop-Spiele mögt, wie beispielsweise „Warhammer 40.000“ oder „Star Wars – Legion“, dürfte euch „Talisman“ ebenfalls ansprechen. Die Figuren sehen nämlich schön gestaltet aus und bereichern das Spielgeschehen ungemein. Zudem macht dieses Brettspiel gerade in größerer Runde eine Menge Spaß, da auch die Spielzüge eurer Mitspielenden spannend mitzuverfolgen sind. Keine kurzen Spielrunden: „Talisman“ ist kein kurzes Spiel. In der Regel dauert eine Partie mindestens zwei Stunden, gerne aber auch länger. Das kommt natürlich auch immer auf die Spielrunde an sich an und wie erfahren die Mitspielenden sind. Trotzdem dauert „Talisman“ im Vergleich zu anderen Brettspielen wirklich lange und das muss man eben mögen.

Wie funktioniert „Talisman“?

Zum Start des Spiels sucht ihr euch einen Charakter aus. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Zauberer, einen Dieb oder die Wahrsagerin handeln. Alle zwölf Figuren bringen jeweils eigene Startfähigkeiten und -werte mit sich. Ihr stattet euch also mit Stärke- und Talentpunkten aus, erhaltet etwas Gold und Schicksalsmarker und eure Lebenspunkte.

Das Spielfeld selbst ist ziemlich groß, weswegen ein kleiner Tisch für „Talisman“ sehr wahrscheinlich nicht ausreicht. Das Brett besteht aus drei Ebenen und euer Ziel ist die Mitte. Dort befindet sich die „Krone der Herrschaft“, die von einem Boss beschützt wird. Erreicht ihr als erste Person die Krone und besiegt den Boss, gewinnt ihr.

Doch der Weg dahin ist das eigentliche, wirklich Spaßige an „Talisman“. Mit einem sechsseitigen Würfel bewegt ihr euch über die Felder und begegnet dabei Monstern, die ihr besiegen müsst oder Begleitern, die euch zusätzliche Fähigkeiten bescheren. Dadurch wertet ihr euren Charakter auf, erhaltet mehr Stärke und Talent und könnt euch so immer größeren Herausforderungen stellen.

Ihr könnt aber auch den anderen Mitspielenden begegnen, was in der Regel auf einen Kampf hinausläuft. Schließlich versucht ihr so schnell es geht stärker zu werden und somit vor allen anderen die „Krone der Herrschaft“ zu erreichen. Und wenn eure Mitspielenden euch daran hindern können, werden sie es auf jeden Fall tun!

Übrigens könnt ihr mit eurem Charakter auch sterben. Früher, also in der vierten Edition des Brettspiels, waren all eure Errungenschaften verloren und ihr musstet mit einem neuen Charakter ins Spiel starten. Das ist bei der fünften Edition von „Talisman“ aber nicht mehr so. Allgemein hat der Spielverlag „Avalon Hill“ mehrere Änderungen in die Edition einfließen lassen.

Kleine Unterschiede zwischen der fünften und vierten Edition

Im Vergleich zur vierten Edition von „Talisman“ besitzt die fünfte Edition einige feine Regeländerungen, die den Fans sehr wahrscheinlich direkt ins Auge springen. Solltet ihr beispielsweise sterben, ist das nicht mehr so verheerend wie noch zuvor und die Verwandlung in eine Kröte dauert nur noch eine Runde und nicht mehr drei.

„Quality of Life“-Verbesserungen halten meist bei Spieleserien Einzug, die vor allem vor einigen Jahrzehnten erstmals erschienen. So auch bei „Talisman“, denn die Veränderungen sorgen zusätzlich dafür, dass die Spielzeit etwas niedriger ausfällt. Aber sie ist immer noch lang, da müsst ihr als Verfechter der vierten Edition keine Angst haben.

Was macht „Talisman“ so besonders?

Es ist spannend zu sehen, dass ein mittlerweile über 40 Jahre altes Brettspiel immer noch so spannend sein kann. Das Spielgefühl an sich findet ihr nämlich nicht in vielen Brettspielen. Die Regeln sind einfach, sodass ihr euch innerhalb der Spielrunden gut unterhalten, dem Spielverlauf aber trotzdem problemlos folgen könnt.

Im Grunde würfelt ihr und schaut, was passiert. Der Glücksfaktor ist nämlich enorm und häufig habt ihr gar nicht so viel Einfluss auf das, was eigentlich passiert. Die Würfel regeln es meistens und bestimmen, ob ihr siegt oder verliert – gerade bei großen Monsterbegegnungen kann das sehr spannend sein.

Und vor allem das ist eine Eigenschaft von „Talisman“, die Mitspielende unterschiedlicher Erfahrungswerte gemeinsam an einen Tisch führt. Das Spiel dauert lange, aber ist wirklich belohnend und es ist einfach schön, eine längere Partie gemeinsam zu bestreiten. Zudem könnt ihr immer wieder andere Charaktere ausprobieren, um für etwas Abwechslung zu sorgen.

Spielbewertung

Insgesamt ist „Talisman“ ein durchaus gut bewertetes Brettspiel. Bei Amazon hat es 4,4 von 5 Sternen und die Leute befürworten das Spielgefühl an sich, sowie die allgemeine Gestaltung. Auch jüngere Spielende fühlen sich von „Talisman“ angesprochen, wobei eingefleischte Fans nicht alle Änderungen als gut empfinden. Bei BGG gibt es ebenfalls viele „Talisman“-Befürwortende.

Ein Brettspiel wie kein zweites „Talisman“ ist ein wirklich außergewöhnliches Brettspiel. Das liegt an gleich mehreren Faktoren, die nicht unbedingt nur etwas mit dem Spiel an sich zu tun haben. Was ich schon immer toll fand, war der leichte Spieleinstieg. Am Anfang wirkte alles auf mich sehr überfordernd, da es viele Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften gibt, sowie eine Menge Spielmaterial. Doch eigentlich ist alles ziemlich selbsterklärend, sobald man die grundsätzlichen Elemente verstanden hat.



Im Grunde nehmen sich alle Mitspielenden nämlich einfach einen Charakter und starten. Und dann schauen wir, wohin uns der nächste Würfelwurf hinführt. Manchmal sind es Monster, die wir hoffentlich besiegen, damit uns das schadenfreudige Gelächter der anderen Mitspielenden nicht gewiss ist. Auf der anderen Seite hofft ihr natürlich, dass eure Kontrahenten in die eine oder andere Falle laufen. Oder sich in eine Kröte verwandeln, das ist wirklich das Allerbeste überhaupt!



Aber was „Talisman“ wirklich besonders macht, sind die eigentlichen Spielerfahrungen. Das Brettspiel dauert ja echt lange, vor allem im Vergleich zu anderen Brettspielen, die euch eher zwischen 30 und 60 Minuten pro Partie in Beschlag nehmen. Bei „Talisman“ kann eine Runde abendfüllend sein. Häufig kam bei unseren Spielrunden früher die Frage auf: „Wollen wir heute mehrere Spiele spielen oder treffen wir uns für eine Runde Talisman?“ Es gab Partien, die begannen um etwa 22 Uhr und endeten gegen etwa 3:00 Uhr morgens. Das lag aber manchmal auch an den Erweiterungen, die das Spiel insgesamt noch größer machen (zum Glück hatten wir einen entsprechend großen Tisch).



Die lange Spieldauer fällt mit den neuen Regeln der fünften Edition zwar etwas niedriger aus, aber glaubt mir, ihr vergesst die Spielrunden, die ihr in „Talisman“ erlebt, nicht so schnell. Ihr lacht dabei nämlich eine ganze Menge, erlebt coole Abenteuer, spannende Begegnungen auf dem Spielfeld und habt einfach eine tolle Zeit mit euren Mitspielenden. Und schnell zeigt sich, dass der Weg zur „Krone der Herrschaft“ das eigentliche Ziel ist, als der Sieg. Aber das erlebt ihr bestenfalls selbst. Das macht nämlich wirklich Spaß, wenn ihr euch darauf einlassen könnt.

Dennis ter Horst

