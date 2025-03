Die erste große Brettspielliebe: Warum dieses Spiel auch nach über 15 Jahren ein Hit ist

Ihr liebt abwechslungsreiche Tüftlerspiele, bei denen euch jede Runde neu herausfordert? Dann ist das aktuelle Angebot bei Amazon genau richtig für euch.

Als Liebhaber von guten Spielen kommt ihr an diesem Spiel definitiv nicht vorbei. Entwickelt vom bekannten Spieleautor Uwe Rosenberg, zieht euch das Kennerspiel ohne Umwege ins 16. Jahrhundert: Für euch zählt jetzt nur noch, dass eure Bauernfamilie genug zu essen hat. Wären da nicht noch andere Aufgaben und die Gegner, die jeden gut durchdachten Spielzug innerhalb von Sekunden zunichtemachen.

Ob alleine, mit Freunden oder als Familie mit älteren Kindern, „Agricola“ fordert euch jedes Mal aufs Neue heraus und ist aktuell bei Amazon zu einem reduzierten Preis von 46,71 Euro erhältlich. Das Brettspiel hat auf jeden Fall begeisterte Fans – und für sie ist es eines der besten Spiele ihrer Sammlungen, wie dieser Kommentar unter einem Reddit-Post beweist:

Als Spieler dieses Worker Placement Spiels übernehmt ihr die Verantwortung für eure Bauern. Das Wichtigste bei „Agricola“ ist, dass eure Bauernfamilie am Ende jeder Spielphase genug zu essen hat. Daneben müsst ihr euch aber auch noch um den Ausbau des Hofs, die Tierhaltung, das Ackerland und zahlreiche andere Baustellen kümmern.

Was auf den ersten Blick recht einfach erscheint, gestaltet sich auf den zweiten Blick schon schwieriger. Als Mangelspiel fehlt es bei „Agricola“ immer wieder an Ressourcen. Und als wäre das nicht schon genug Herausforderung, habt ihr daneben noch Mitspieler, die mit ihrer eigenen Handlung wissentlich oder unwissentlich euren Spielzug zerstören können.

Das Spiel dauert sechs Spielphasen mit insgesamt 14 Runden. In jeder Runde deckt ihr eine weitere Karte mit neuen Auswahlmöglichkeiten auf. Und während ihr zu Beginn alle mit einem kleinen Hof und zwei Bauern startet, sieht am Ende des Spiels jedes Tableau unterschiedlich aus.

Ob Viehzucht, Ausbau eures Hofs, Bewirtschaftung eurer Ackerfläche, Ausbildung der Bauern oder einfach nur Überleben – jetzt wird die Strategie von euch sichtbar. Dann folgt die Punktevergabe und ihr merkt, ob euer Plan aufgefangen ist oder worauf ihr beim nächsten Mal euren Schwerpunkt legen solltet. Und genau das macht den langanhaltenden Spielreiz bei „Agricola“ aus – keine Partie ist wie die vorherige.

Der Ablauf an sich bleibt immer gleich, durch verschiedene Entscheidungen ergeben sich aber immer wieder neue Möglichkeiten. Mit vier Spielern bleibt die Rundenlänge zudem relativ überschaubar, und nach den einzelnen Spielphasen könnt ihr auch eine kurze Pause einlegen.

Bei insgesamt 508 Stimmen ergattert „Agricola“ auf Amazon 4,6 Sterne von 5. Besonders gelobt werden die abwechslungsreichen Spielmöglichkeiten und das detailverliebte Material. Beides sorgt auch bei uns dafür, dass es häufig auf den Tisch kommt und von uns als Familie gerne gespielt wird.

Auf dem Brettspiel-Forum BoardGameGeek hat es das Spiel außerdem auf die Liste der Top 100 am besten bewerteten Spiele geschafft. Dort hat „Agricola“ den 58. Rang erreicht.

Wie sehr das Spiel von sich begeistert, beweist eben auch der Post auf dem Sub-Reddit über Brettspiele. Darin lobt ein Brettspiel-Kenner die Vielseitigkeit des Spiels, das interessante Thema und das spannende Gameplay. Reddit-Nutzer fillernation fasst zum Schluss seiner Rezension seine Gedanken folgendermaßen zusammen:

„Ich habe so viel Zeit mit der Recherche und dem Kauf von Spielen verbracht und nach dem nächsten gesucht, das mich genauso fesselt wie Agricola. Aber nach so viel Erkundung frage ich mich, warum ich diese Zeit nicht einfach damit verbracht habe, Agricola zu spielen. Es gibt immer noch Tausende, wenn nicht Millionen, von möglichen Kartenkombinationen und Strategien, die ich erkunden kann, und ich freue mich darauf, alles auszuprobieren, was ich kann.“