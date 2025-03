Amazon hat schwarzen Humor im Frühlingsangebot: Deutsches Cards Against Humanity für 30 Euro

Ihr sitzt gern in gemütlicher Runde mit Freunden zusammen? Dann solltet ihr das Partyspiel „Kampf gegen das Spießertum“ ausprobieren. Doch Vorsicht: Diese Fragen und Antworten sind nur für Menschen mit schwarzem Humor geeignet!

Das Besondere an „Kampf gegen das Spießertum“

Wenn die Gespräche mit Freunden mal wieder nicht so richtig in Gang kommen wollen oder ein Fest mit der Familie in Langeweile ausartet, steht Abhilfe bereit: „Kampf gegen das Spießertum“ ist ein Kartenspiel, das garantiert den ein oder anderen Lacher provoziert.

Bei Amazon erhaltet ihr „Kampf gegen das Spießertum“ für 29,90 Euro statt 35,90 Euro. Das heißt, ihr spart satte 17 Prozent! Da die Angebote täglich wechseln können, heißt es, ihr solltet jetzt schnell sein.

Für wen eignet sich das Spiel?

Wer gerne mal eine gesellige Runde an Freunden zu sich einlädt, kann mit diesem Spiel die perfekte Gelegenheit für etwas zwanglose Unterhaltung bieten.

Besonders für Partys zu Anlässen wie Silvester, einem Geburtstag oder einem Junggesellenabschied eignet sich „Kampf gegen das Spießertum“ perfekt. Für Kinder ist das Spiel jedoch nichts.

Mag man schwarzen Humor, ist man mit diesem Spiel bestens versorgt. Jedoch solltet ihr darauf achten, dass eure Mitspieler nicht zu der etwas verklemmteren Sorte gehören – solchen Leuten macht das Spiel vermutlich keinen Spaß.

Kampf gegen das Spiessertum | Kartenspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.03.2025 14:49 Uhr

So spielt ihr das Kartenspiel

Ein einfaches Spielprinzip und 600 Spielkarten sorgen für Unterhaltung. Bis zu zehn Personen können bei diesem Kartenspiel dabei sein – Spießer sind jedoch außen vor. Und auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen draußen bleiben, wenn „Kampf gegen das Spießertum“ gespielt wird.

Jeder Mitspieler zieht acht weiße Karten. Einer ist der Rundenboss und zieht eine gelbe Karte, die er laut vorliest. Auf dieser ist meist eine etwas heikle Frage oder ein Satz zum Vervollständigen zu finden, zum Beispiel „Das Beste an meinem Sexleben ist …“

Die Antwort darauf liefern die weißen Karten, wobei ihr unter euren acht Möglichkeiten jene auswählt, die am besten passt. Diese gebt ihr verdeckt an den Rundenboss und er entscheidet, welche am witzigsten oder amoralischsten ist.

Warum Amazon-Kunden das Kartenspiel lieben

Satte 4,7 von 5 möglichen Sternen räumt „Kampf gegen das Spießertum“ auf Amazon ab. Bereits über 3.200 Kunden haben das Kartenspiel bewertet. Und diese lieben es. „Wir hatten so viel Spaß, dass uns vor lauter Lachen die Tränen kamen“, so ein Kunde. Die Qualität der Karten, der bitterböse Humor und die Möglichkeit, das Basisspiel mit Erweiterungen aufzupeppen, überzeugen die Spielefans.

