Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds: Fundorte von Blauglanz

Neue Gefilde, neue Währung. In Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds wurde eine neue Währung eingeführt, mit der die Banuk ihre Geschäfte abwickeln und die auch für Aloy von Interesse ist. Wenn ihr wissen wollt, bei welchen Quests im Schnitt die meisten Kristalle zu holen sind und was ihr mit dem neuen Geld anstellen könnt, lest einfach weiter.

Im DLC „Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds" wird es Aloy nicht nur mit neuen Bekanntschaften und neuen Maschinen zu tun bekommen, sondern - wie es sich für einen Ausflug in fremde Länder gehört - auch einer neuen Währung begegnen, mit der sie ihre Taschen füllen kann. Blauglanz findet ihr vor allem an den Leichen von Maschinen, aus deren Gelenken die blauen Kristalle wachsen. Bei den Banuk-Händlern könnt ihr diese dann gegen neue Outfits und Verbesserungen von Waffen eintauschen. Insgesamt könnt ihr im DLC genau 100 Blauglanz einsammeln und es gegen Waffen, Outfits und Schatztruhen tauschen.

Blauglanz farmen - hier müsst ihr schauen

Aloy wird für viele Quest mit Blauglanz belohnt, aber auch wenn ihr die Augen in der weißen Einöde offenhaltet, glitzern euch die Kristalle teils entgegen. Kauft ihr bei einem Banuk-Händler eine seltene Karte, verrät diese euch ebenfalls die Fundorte von Blauglanz. Dafür müsst ihr 250 Metallscherben, eine Ziegenhaut und einen Dachsknochen locker machen. Daraufhin werden aber auf eurer Karte alle Fundorte von Blauglanz in der Wildnis angezeigt. Insgesamt liegt dort 17 Mal Blauglanz auf der Straße. Außerdem werdet ihr bei vielen Quest mit nicht gerade wenig Blauglanz entlohnt. Die Belohnungen staffeln sich wie folgt:

Quest Blauglanz-Belohnung „Für den Werak“ 8 Blauglanz „Die Winterschmiede“ 7 Blauglanz „Pfad des Schamanen“ 6 Blauglanz „Die Überlebende“ 3 Blauglanz „Drei Jäger“ 3 Blauglanz „Firebreak“ 3 Blauglanz „Grenzjustiz“ 3 Blauglanz „Überflutet“ 3 Blauglanz „Aus der Schmiede“ 1 Blauglanz „Sammeln aller Tierfiguren“ 1 Blauglanz „Die Mörderklaue“ 1 Blauglanz „Geteiltes Geheimnis“ 1 Blauglanz

Was ihr für Blauglanz erwerben könnt

Habt ihr alle Quests absolviert, konntet ihr schon reichlich Blauglanz farmen. Was ihr euch davon gönnt, bleibt euch überlassen. Die Banuk-Händler freuen sich jedenfalls, wenn ihr die Wirtschaft im Schnitt ein wenig ankurbelt. Diese einzigartigen Items könnt ihr für Blauglanz kaufen:

Banuk Eisjäger-Outfit: 14x Blauglanz

Outfit der Stillen Nora-Jägerin: 18x Blauglanz

Carja-Feuerwappen-Outfit: 16x Blauglanz

Banuk-Championsbogen: 12x Blauglanz

Banuk-Schlächter-Bogen: 16x Blauglanz

Banuk-Powerschuss-Bogen: 14x Blauglanz

Banuk-Zocker-Truhe: 1x Blauglanz

Banuk Gletscher-Truhe: 4x Blauglanz

Banuk Tundra-Truhe: 1x Blauglanz

Banuk Schneefall-Truhe: 2x Blauglanz

Banuk Nest-Truhe: 2x Blauglanz

Bedenkt, dass ihr die Items nicht mit ins NG+ nehmen könnt. Auch könnt ihr die Items jeweils nur einmal kaufen.

