Für alle D&D-Fans: Umfangreicher Würfel-Adventskalender versüßt euch Weihnachten

Mit diesem besonderen Adventskalender könnt ihr euch selbst oder anderen Rollenspiel-Fans zu Weihnachten viel Freude bereiten. Wir verraten, warum er sich so lohnt.

Weihnachten mit Dungeons & Dragons: Abenteuer und Würfel für die Adventszeit

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und in diesem Jahr könnte es sich zum Würfelfest der Liebe wandeln, denn ein besonderer Adventskalender steht für euch via Amazon bereit. Diese Besonderheit dürfte sich wohl eher selten während der Weihnachtszeit in einem Wohnzimmer befinden und richtet sich vor allem an Rollenspiel-Fans.

Würfel-Adventskalender 2024 | World of Dice

Was genau steckt im Würfel-Adventskalender zu Dungeons & Dragons?

Wie in jedem anderen Adventskalender auch, dürft ihr euch beim Würfel-Adventskalender des Herstellers World of Dice über 24 Türchen freuen. Darin enthalten sind insgesamt 23 Würfel, wobei diese sowohl vierseitig, aber auch 20-seitig ausfallen können. Das neue Weihnachtswürfel-Set, das mit stimmungsvollen Motiven aufwartet, ist ebenfalls dabei.

Hinter dem 24. und letzten Türchen verbirgt sich jedoch eine ganz außergewöhnliche Überraschung. Jene wollen wir euch an dieser Stelle natürlich nicht verraten, damit wir euch nichts vorwegnehmen. Die Weihnachtswürfel würden sich in Baldur’s Gate 3 sicher gut machen, für das vor kurzem Patch 7 herausgekommen ist.

Übrigens startet via Netflix am 29. September der bei Fans beliebte Film „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“. Unsere Kollegen von kino.de haben den Trailer für euch:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben | Trailer deutsch #3

Zu wem passt der Würfel-Adventskalender besonders gut?

Ihr habt Baldur’s Gate 3 geliebt, fühlt euch allgemein in klassischen Pen-&-Paper-Rollenspielen Zuhause und findet Würfel sowieso ganz toll? Dann ist der Würfel-Adventskalender genau richtig für euch. Aber auch dann, wenn ihr eure Lieblingsmenschen mit einem außergewöhnlichen Adventskalender überraschen wollt, lohnt er sich sehr.

Auch im letzten Jahr gab es bereits tolle Adventskalender für alle Nerds und Geeks unter euch. Da fügt sich der Kalender von World of Dice perfekt ein und wenn ihr zusätzlich beinharter Fan von Universen wie Dungeons & Dragons seid, dürft ihr euch auf ein würfellastiges Weihnachtsfest freuen.

