Alternative zu Die Sims 4: Neue Lebenssimulation sagt EA den Kampf an

Die kommende Life-Simulation inZOI wird als ernst zu nehmender Konkurrent für Die Sims gehandelt, und das lange Warten auf den Release könnte bald vorbei sein. Entwickler Krafton bestätigte, dass das Spiel noch dieses Jahr in den Early Access starten soll. Zudem gaben sie Einblicke in ihre ehrgeizigen Pläne für die Zukunft des Spiels.

inZOI: Ein Herausforderer für Die Sims

Jahrelang haben die Die-Sims-Teile das Genre der Life-Simulation dominiert, doch bald könnte inZOI die große Lücke füllen, die während des Wartens auf Die Sims 5 und nach dem Aus von Life by You entstanden ist. Fans des Genres warten gespannt auf die neuen Ideen, die inZOI einbringen wird – grafisch konnte das Spiel auf jeden Fall schon überzeugen.

Anzeige

Trotz fehlender konkreter Daten bestätigte Hyungjun Kim, Game Director bei Krafton, kürzlich, dass inZOI noch 2024 in den Early Access starten soll. Mit nur noch wenigen Monaten bis Jahresende könnte der Sims-Konkurrent also bald frischen Wind ins Genre bringen. Aber was macht inZOI wirklich besonders? (Quelle: PCGamer)

Zum einen sticht die Grafik hervor: Der realistische Stil mit weichen Lichteffekten und detailreichen Gesichtern hebt sich deutlich von der cartoonhaften Optik der Sims ab. Doch das ist nicht alles. Spieler können sich auf eine offene Welt, steuerbare Autos und Berufe mit echten Aufgaben freuen – Features, die bereits in offiziellen Videos gezeigt wurden.

Anzeige

Neuer Die-Sims-Konkurrent begeistert mit starker Grafik. (© Krafton)

Langfristiger Plan: 20 Jahre inZOI

Während Die Sims gelegentlich mit neuen Teilen aktualisiert wird, verfolgt Krafton mit inZOI eine deutlich langfristigere Vision. Geplant seien mindestens 20 Jahre kontinuierliche Updates, darunter neue Städte, verschiedene Kulturen und sogar die Möglichkeit, eigene Spiele innerhalb von inZOI zu erschaffen.

Anzeige

Ob diese ambitionierten Pläne zu hochgesteckt sind, wird sich in den ersten Monaten nach dem Release zeigen – der scheint jedenfalls nicht mehr allzu fern zu sein.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.