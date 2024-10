Die Sims 4: Auf dieses Feature haben Fans lange gewartet

Die Sims 4 behandelt das gesamte Leben – auch den Tod. Der Besuch vom Sensenmann ist jetzt aber nicht zwingend nur ein trauriges Erlebnis. Jetzt können eure Sims sehen, was unter der Kutte so vor sich geht.

Heiß auf den Tod? Die Sims 4 machts möglich

Die-Sims-Spiele haben traditionell sehr witzige Patch Notes. Auch diesmal bietet das Basisspiel-Update für Die Sims 4 einige Highlights. Besonders spannend für Spieler ist aber der Hinweis, dass der Tod jetzt wieder zu haben ist: Sims können ein Techtelmechtel mit dem Sensenmann haben.

Bisher konntet ihr mit dem Sensenmann nur flirten, um ihn potenziell von seiner Arbeit abzulenken. Für mehr romantische Zweisamkeit musstet ihr schon zu Cheats greifen. EA vereinfacht diese Dating-Abenteuer jetzt enorm – zur Freude vieler Spieler (Quelle: EA).

Mit dem Basis-Spiel-Update will EA euch schon mal für die nächste große Erweiterung einstimmen, die Leben & Tod behandelt und am 31. Oktober erscheint (auf Amazon ansehen). Um mit dem Tod ins Bett zu steigen müsst ihr allerdings keine 39,99 Euro zahlen. Das Update ist bereits am 22. Oktober erschienen und steht allen Besitzern des Grundspiels kostenlos zur Verfügung.

Die Sims 4: Diese Features stecken im neuen Update

Die Sims 4 bekommt noch einige weitere Inhalte. So können alle Spieler jetzt auch direkt einen Geist-Sim erstellen. Gleichzeitig unterscheidet sich die Trauer der Sims je nachdem, wie gut sie den Verstorbenen kannten. Das setzt natürlich voraus, dass ihr den Sensenmann seine Arbeit machen lasst und ihn nicht direkt ins Schlafzimmer zerrt.

Die Patch Notes haben auch ein paar andere praktische und witzige Verbesserungen zu bieten:

Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, die vom Jugendamt abgeholt werden, landen nun im Haushaltsmenü unter Welten verwalten und werden nicht mehr gelöscht.

Sims essen nicht mehr selbstständig verdorbenes Essen.

Unsichtbare Kindersitter haben nun keine Superkräfte mehr und bleiben sichtbar.

Schaut euch hier den Trailer für die nächste große Die-Sims-Erweiterung an:

Die Sims 4: Leben & Tod Erweiterung

