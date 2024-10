EA FC 25: Alle Squad Battles Belohnungen

Die Squad Battles bleiben auch in EA FC 25 ein zentraler Bestandteil von Ultimate Team. In diesem Guide erklären wir euch kurz den Modus, zeigen alle Belohnungen und verraten euch, wann ihr die Rewards bekommt.

Squad Battles in FC 25 kurz erklärt

Die Squad Battles gehören weiterhin zu Ultimate Team. Dort spielt ihr mit eurem Team gegen den CPU. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr dabei für jedes Match individuell festlegen. Ihr tretet also nicht gegen menschliche Gegner an, anders als in den Division Rivals. Nichtsdestotrotz solltet ihr eine der besten Formationen verwenden, damit euch das Match etwas leichter fällt.



Folgende Regel könnt ihr euch merken: Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Punkte bekommt ihr. Die Punkte benötigt ihr, um in eurem Rang zu steigen. Je höher euer Rang am Ende der Woche ist, desto besser fallen eure Rewards aus. Am Ende einer jeweiligen Partie erhaltet ihr immer eine Übersicht eurer gewonnenen Punkte.



Pro Woche könnt ihr in 40 „Squad Battles“-Spielen Punkte sammeln und somit in eurem Rang steigen. Seid ihr gegen die im Squad Battles-Menü angezeigten Teams angetreten, könnt ihr per Gegner-Update (Viereck/X drücken) neue Mannschaften herbeirufen und weitere Matches spielen.



Wichtig: Euer Rang kann sich nach den 40 gespielten Matches nicht mehr erhöhen. Euer finale Rang ist übrigens dynamisch. Das heißt, dass eure Platzierung sich am Ende der Woche daran orientiert, wie viele Punkte ihr im Vergleich zu anderen Spielern gesammelt habt.

Wann kommen die Squad Battles Belohnungen?

Der Reset, bei dem sich euer Fortschritt zurücksetzt, ist jeden Sonntag um 10 Uhr. Im Normalfall könnt ihr sonntags ab 10:05 Uhr eure Rewards abholen. Ihr findet sie dann im Shop. Falls ihr eure Belohnungen um diese Uhrzeit nicht erhalten solltet, können Server-Probleme oder unvorhergesehene Updates der Grund dafür sein. Eure Rewards sind nicht verloren, wenn Server-Probleme auftreten. Macht euch also keine Sorgen.

Alle Squad Battles Rewards im Überblick

Bronze-Rewards

Bronze 3: 1x Premium-Gold-Leihpack

1x Premium-Gold-Leihpack Bronze 2: 2x 75-83-Seltener-Goldprofi-Pack

2x 75-83-Seltener-Goldprofi-Pack Bronze 1: 3x 75-83-Seltener-Goldprofi-Pack

Silber-Belohnungen

Silber 3: 1x Premium-Gold-Pack, 1x 75+-Seltener-Goldprofi-Pack, 1x 75-85-Seltener-Goldprofi-Pack

1x Premium-Gold-Pack, 1x 75+-Seltener-Goldprofi-Pack, 1x 75-85-Seltener-Goldprofi-Pack Silber 2: 1x 75+-Seltener-Goldprofi-Pack, 1x Premium-Gold-Pack, 1x 75+-x3-Seltene-Goldprofis-Pack

1x 75+-Seltener-Goldprofi-Pack, 1x Premium-Gold-Pack, 1x 75+-x3-Seltene-Goldprofis-Pack Silber 1: 1x Premium-Gold-Pack, 2x 75+-x3-Seltene-Goldprofis-Pack

Gold-Rewards

Gold 3: 1x Jumbo-Premium-Gold-Pack, 1x 75+-x5-Seltene-Goldprofis-Pack, 3.000 Coins

1x Jumbo-Premium-Gold-Pack, 1x 75+-x5-Seltene-Goldprofis-Pack, 3.000 Coins Gold 2: 1x 75+-x5-Seltene-Goldprofis-Pack, 1x Mega-Pack, 7.000 Coins

1x 75+-x5-Seltene-Goldprofis-Pack, 1x Mega-Pack, 7.000 Coins Gold 1: 1x 83+-x2-Seltene-Goldprofis-Pack, 1x Mega Pack, 2x 75+-x5-Seltene-Goldprofis-Pack, 9.000 Coins

Elite-Belohnungen

Elite 3: 1x 85+-Seltener-Goldprofi-Pack, 1x 75+-x10-Selt.-Goldprofis-Pack, 1x Seltenes Mega-Pack, 10.000 Coins

1x 85+-Seltener-Goldprofi-Pack, 1x 75+-x10-Selt.-Goldprofis-Pack, 1x Seltenes Mega-Pack, 10.000 Coins Elite 2: 1x 85+-Seltener-Goldprofi-Pack, 2x 75+-x10-Selt.Goldprofis-Pack, 1x Seltenes Mega-Pack, 15.000 Coins

1x 85+-Seltener-Goldprofi-Pack, 2x 75+-x10-Selt.Goldprofis-Pack, 1x Seltenes Mega-Pack, 15.000 Coins Elite 1: 1x 85+-Seltener-Goldprofi-Pack, 1x TOTW-Profi-Pack, 2x 75+-x10-Selt.-Goldprofis-Pack, 1x Seltenes Mega-Pack, 20.000 Coins

Top 200 Rewards