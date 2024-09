EA FC 25: Beste Formationen und Taktiken

Nicht nur im realen Fußball verändern sich die Aufstellungen und Taktikvorgaben der jeweiligen Teams, sondern auch auf dem virtuellen Rasen von EA Sports FC 25. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Formationen und Taktiken für euren Club.

Anzeige

Wenn ihr in den Division Rivals die besten Belohnungen erspielen wollt, sollte eure Mannschaft natürlich stark aufgestellt sein. Hierbei gibt es jedoch keine korrekte Antwort, die 100 % zu jedem Manager passt. Eure Formation und Taktik sollte sich immer an euren Kader und euren Spielstil orientieren. Probiert mehrere Aufstellungen aus, um eure ideale Taktik zu finden.

Taktikcodes und Veränderungen in FC 25

In diesem Jahr gibt es zwei große Veränderungen in Bezug auf eure Taktik und Formation. Durch die neuen Taktikcodes ist es euch nun möglich, Aufstellungen von anderen Spielern zu übernehmen. Hierdurch kopiert ihr die Taktik des anderen Managers und könnt sie in euer Team importieren.



Um einen Taktikcode eingeben zu können, wählt ihr eure Mannschaft aus und drückt daraufhin den linken Analogstick. Daraufhin öffnet ihr Team-Management und drückt einmal nach rechts. Dort könnt ihr den Code eingeben.

Anzeige

Wichtiger Hinweis: Sobald der jeweilige Manager von dem ihr den Code kopieren wollt, eine Änderungen an seiner Taktik vollzieht, verändert sich leider auch der Code. Selbst wenn er nur eine Kleinigkeit umstellt. Unter Umständen könnte es also sein, dass ein Taktikcode nicht mehr funktioniert.

Eine weitere Veränderung in diesem Jahr ist, dass es keine Anweisungen und Arbeitsraten mehr gibt. Durch die neue FC-IQ-Technologie bestimmt ihr nun durch die Zuteilung von Spielerrollen und Schwerpunkten, wie sich eure Spieler verhalten sollen. In den Screenshots könnt ihr die jeweiligen Spielerrollen und Schwerpunkte erkennen.

Formation 4-4-2 Flach

Aufbaustil: Kurze Pässe

Defensiver Ansatz: Hoch 72

Die Spielerrollen und Schwerpunkte könnt im Screenshot ablesen:

4-4-2 Flach ist eine beliebte Aufstellung. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Formation 4-3-3 Offensiv

Aufbaustil: Balance

Defensiver Ansatz: Hoch 90

Die Spielerrollen und Schwerpunkte könnt im Bild ablesen.

4-3-3 für die Spieler, die es gerne offensiv haben. (© Screenshot GIGA)

Formation 4-3-1-2

Aufbaustil: Kurze Pässe

Defensiver Ansatz: Hoch 70

Die Spielerrollen und Schwerpunkte könnt im Screenshot ablesen.