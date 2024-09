EA FC 25: Talente im Karrieremodus für jede Position

Die Talentscouts sind auch im Karrieremodus von EA FC 25 für euren Verein unterwegs. Im Folgenden listen wir euch die besten und günstigsten Talente für jede Positionsgruppe auf.

Einige der Talente gehören trotz ihres jungen Alters zu den besten Spielern der Fußballsimulation, darum sind viele von ihnen auch sehr teuer. Nichtsdestotrotz besitzen sie trotzdem Wachstumspotential. Vor allem im Karrieremodus können euch die jungen Talente weiterhelfen.



Ihr solltet in eurer Managerkarriere vor allem vom Trainingsmodus und dem neuen Rush-Turnieren, die ihr im Verlauf eurer Saison spielen könnt, Gebrauch machen. Hier könnt ihr die jungen Spieler besonders gut fördern und ihr volles Wachstumspotenzial ausschöpfen. Beachtet aber, dass nicht immer alle Talente ihr volles Potential entfalten können.

Die besten Talente für jede Positionsgruppe

Im Folgenden zeigen wir euch die Top 10 Talente in jeder Positionsgruppe. Da Talente jung sein sollen, zeigen wir euch alle Talente bis zu einem Alter von einschließlich 23 Jahren. Die einzelnen Spieler werden bei der Auflistung an ihrem Overall-Rating gemessen, nicht an ihrem vorhandenen Potential. Außerdem beruht die Sortierung auf den Launch-Ratings der jungen Kicker.

Top 10 Torwart-Talente im Karrieremodus

Name (Alter, Verein) Rating Potential Marktwert Giorgi Mamardashvili (23, FC Valencia) 85 88 62.5 M Euro Lucas Chevalier (22, LOSC Lille) 80 86 30 M Euro Guillaume Restes (19, FC Toulouse) 78 88 28.5 M Euro Anatoliy Trubin (22, Benfica Lissabon) 78 86 30 M Euro Filip Jörgensen (22, FC Chelsea) 77 86 22.5 M Euro Agirrezabala (23, Athletic Bilbao) 77 85 22 M Euro Bart Verbruggen (21, Brighton & Hove Albion) 76 84 16 M Euro Mads Hermansen (23, Leicester City) 76 82 10.5 M Euro Luiz Júnior (23, FC Villarreal) 76 84 15.5 M Euro Joan García 76 83 14 M Euro

Top 10 Abwehr-Talente im Karrieremodus

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert William Saliba (23, IV, FC Arsenal) 87 89 100 M Euro Nuno Mendes (22, LV, Paris-Saint-Germain) 83 87 53.5 M Euro Joško Gvardiol (22, LV, Manchester City) 83 87 53.5 M Euro Alphonso Davies (23, LV, FC Bayern München) 82 87 47 M Euro Destiny Udogie (21, LV, Tottenham Hotspur) 82 86 45 M Euro Micky van de Ven (23, IV, ottenham Hotspur) 82 86 43 M Euro Odilon Kossounou (23, IV, Atalanta Bergamo) 81 86 38.5 M Euro Piero Hincapié (22, IV, Bayer 04 Leverkusen) 81 86 39 M Euro Marc Guéhi (23, IV, Crystal Palace) 81 84 34.5 M Euro Balde (20, LV, FC Barcelona) 81 89 59 M Euro

Top 10 Mittelfeld-Talente im Karrieremodus

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert Jude Bellingham (21, ZOM, Real Madrid) 90 94 190 M Euro Florian Wirtz (21, ZOM, Bayer 04 Leverkusen) 88 92 145.5 M Euro Jamal Musiala (21, ZOM, Bayern München) 87 93 139.5 M Euro Pedri (21, ZM, FC Barcelona) 86 90 107.5 M Euro Nico Williams (21, LM, Athletic Bilbao) 85 89 85.5 M Euro Cole Palmer (22, RM, FC Chelsea) 85 89 85.5 M Euro Jeremie Frimpong (23, RM, Bayer 04 Leverkusen) 84 86 59.5 M Euro Eduardo Camavinga (21, ZM, Real Madrid) 83 90 80 M Euro Gavi (19, ZM, FC Barcelona) 83 90 76.5 M Euro Xavi Simons (21, ZOM, RB Leipzig) 83 89 63.5 M Euro

Top 10 Sturm-Talente im Karrieremodus

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert Erling Haaland (23, ST, Manchester City) 91 93 188 M Euro Vini Jr. (23, LF, Real Madrid) 90 94 187 M Euro Bukayo Saka (22, RF, FC Arsenal) 87 89 115 M Euro Rodrygo (23, RF, Real Madrid) 86 91 112 M Euro Khvicha Kvaratskhelia (23, LF, SSC Neapel) 85 89 84 M Euro Gabriel Martinelli (23, LF, FC Arsenal) 83 86 54 M Euro Savinho (20, LF, Manchester City) 82 88 51.5 M Euro Anthony Gordon (23, LF, Newcastle United) 82 86 47.5 M Euro Victor Boniface (23, ST, Bayer 04 Leverkusen) 82 88 53 M Euro Lamine Yamal (16, RF, FC Barcelona) 81 94 64 M Euro

Die günstigsten Talente für alle Positionen

In der Liste der günstigsten Talente findet ihr vor allem Rohdiamanten mit einem niedrigen Rating. In sie müsst ihr zwar die meiste Arbeit reinstecken, allerdings weisen sie insgesamt die größten Sprünge in ihrer Wertung auf.



Das Besondere ist, dass alle Spieler sehr jung und günstig sind, zumindest in der Fussball-Welt. Die Kicker haben einen maximalen Marktwert von 5 Millionen Euro. Beachtet, dass wir dieses Mal die Spieler nach ihrem Potential bewerten und auflisten.



Das sind die Top 10 günstigsten Talente mit dem höchsten Potential:

Name (Alter, Position, Verein) Rating Potential Marktwert Geovany Quenda (17, RF, Sporting Lissabon) 70 88 4.3 M Euro Assane Diao Diaoune (18, RM, Betis Sevilla) 71 87 5 M Euro Lucas Bergvall (18, ZM, Tottenham Hotspur) 68 87 3.3 M Euro Julien Duranville (18, LM, Borussia Dortmund) 66 87 3 M Euro Franco Mastantuono (16, ZOM, River Plate) 69 87 3.8 M Euro Paris Brunner (18, ST, Cercle Brügge) 65 87 2.5 M Euro Claudio Echeverri (18, ZOM, River Plate) 71 87 5 M Euro Assan Ouédraogo (18, ZOM, RB Leipzig) 69 87 3.9 M Euro Estanis (20, RF, Sampdoria Genua) 71 86 4.9 M Euro George Ilenikhena (17, ST, AS Monaco) 70 86 4.4 M Euro