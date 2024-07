EA FC 25: Karrieremodus mit allen Neuerungen

Der Karrieremodus in EA FC 25 bleibt weiterhin einer der beliebtesten Modi der Fußballsimulation. Im Folgenden verraten wir euch, welche Neuerungen auf euch in diesem Jahr warten.

Wichtiger Hinweis: Bisher sind noch nicht alle Neuerungen des Karrieremodus bekannt. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Tretet in der Spielerkarriere mit Ikonen an

In der Spielerkarriere von EA FC 25 könnt ihr nun mit alten Legenden, die sich bereits im Ruhestand finden, eine eigene Karriere starten. Ihr könnt somit Ikonen in die Gegenwart holen und beispielsweise mit Pirlo, Thierry Henry, Zinédine Zidane oder Van Nistelrooy spielen. Den „echten Ronaldo“ (R9), Beckham und Zidane erhaltet ihr allerdings nur, wenn ihr FC 25 vorbestellt. Ob die Ikonen, die ihr via Vorbestellung bekommt, auch später anderweitig verfügbar sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Frauenligen im Karrieremodus

Letztes Jahr wurden die Profi-Frauen in Ultimate Team hinzugefügt. Dieses Jahr ist es im Karrieremodus soweit. So kommen nun zu den Lizenzen auch Frauen-Ligen hinzu, ebenso wie die Women's Champions League. Folgende 5 Frauenligen stehen euch in der Karriere zur Verfügung:

Google Pixel Frauen Bundesliga

Barclays Women‘s Super League

National Women’s Soccer League (NWSL)

Liga F

D1 FFF

Verbessert eure Jugendspieler im neuen Rush-Modus

In der Karriere wird es im Ingame-Kalender alle 2 Monate ein Jugendturnier geben, das im neuen Rush-Modus, in dem 5vs5 gespielt wird, ausgetragen wird. Setzt hier eure Jugendspieler und Talente ein, um sie zu verbessern. Je höher ihr mit ihnen im Turnier abschneidet, desto mehr Erfahrungspunkte erhaltet ihr für sie.

Startet in die aktuelle Saison mit „live points“

Ihr könnt in EA FC 25 mitten in der Saison eine Karriere starten. Das Spiel greift auf die realen Ergebnisse einger großen Ligen zurück, sodass ihr einsteigen könnt, wann ihr möchtet. Zu folgenden Zeitpunkten einer Saison könnt ihr mit der Karriere beginnen:

Saisonbeginn

Ihr sucht euch eine Kalenderwoche der realen Saison aus, mitsamt der realen Ergebnisse und Punkte

Besondere Momente, die EA festlegt und bereitstellt

Das Feature ist jedoch nicht ab Launch verfügbar. Laut EA wird es erst nach Release veröffentlicht und kommt somit erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel hinzu.