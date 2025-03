„Kings League“ in Deutschland: Start, Teams und alle Infos

Die Kings League bringt eine weitere Hallenliga nach Deutschland! Mit dabei sind Weltmeister wie Bastian Schweinsteiger und Mario Götze oder bekannte Streamer wie Papaplatte, BastiGHG und Trymacs. Der Start, die Teams und alle wichtigen Informationen gibt es hier.

Start der Kings League in Deutschland

Lange hielten sich die Gerüchte um eine Expansion der Kings League nach Deutschland, am 25. März 2025 wurde der Start offiziell bestätigt. Im Video auf dem Social-Media-Kanal der Kings League sind erste Team-Manager und das Startdatum zu sehen: Demnach findet der erste Spieltag schon am 12. April 2025 statt.

Neben der Baller League und der The Icon League ist die Kings League also die dritte Hallenliga, die mit sehr ähnlichem Konzept in Deutschland startet. Hier könnt ihr euch die Ankündigung mit den Team-Managern ansehen:

Teams und Manager der Kings League Germany

Wie bei den konkurrierenden Hallenligen sind auch bei der Kings League überwiegend ehemalige Fußballprofis und Influencer als Team-Manager vertreten. Die Namen der Teams sind noch nicht bekannt, auf diese Fußballer, Influencer und Streamer dürft ihr euch freuen:

Zarbex + Filow

Trymacs

Younes Zarou

Mario Götze + Ebru

Die Brazzos (u.a. mit Hasan Salihamidžić) + Jordan und Semih

Papaplatte, BastiGHG + Jann-Fiete Arp

Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird aktuell nicht als Team-Manager geführt. Womöglich fungiert er als Präsident der Kings League in Deutschland. Sobald weitere Teams oder Positionen angekündigt werden, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

Die Kings League im Stream verfolgen

Bereits 2022 wurde die Kings League von Gerard Piqué und anderen Fußballpersönlichkeiten gegründet. Mittlerweile gibt es einen Wettbewerb der Hallenliga in Spanien, Südamerika, Italien, Brasilien und Frankreich – und nun eben auch in Deutschland.

Ab dem 12. April 2025 könnt ihr die Kings League Germany auf Twitch und YouTube verfolgen. Das sind die offiziellen Kanäle: