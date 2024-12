„Baller League“ Season 3: Neuerungen, Teams und ein möglicher Start

Welche Neuerungen bringt Season 3 der Baller League mit sich? Wir listen euch hier die Teams, ihre Manager und alle wichtigen Informationen zu den Neuerungen und den Combines der dritten Spielzeit auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Season 3 der Baller League kurz zusammengefasst

Auch in der dritten Saison nehmen zwölf Teams an der Baller League teil. Weiter unten listen wir sie zusammen mit den dazugehörigen Managern auf. In elf Spieltagen kämpfen diese Clubs um den Einzug in das Final Four.

Das Final Four ist ein K.-o.-Turnier, das die siegende Mannschaft zum Gewinner der Baller League kürt. Während der Erstplatzierte nach elf Spieltagen gegen den Tabellenvierten antritt, spielen der 2. und 3. in der Tabelle um den Einzug ins Finale.

Anzeige

Als möglicher Start von Season 3 wird der Januar 2025 genannt. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.

Verstärkter Fokus auf Spieler der Baller League

Mit Season 3 möchte sich die Baller League professioneller aufstellen, weshalb die Verantwortlichen die Interessen der Spieler in den Fokus rücken. Sie teilen die Kader der Mannschaften in drei Kategorien ein, die sich wie folgt aufstellen:

zwei Franchise Baller

vier Designated Baller

sechs Rising Baller

Anzeige

Die sogenannten Franchise Baller sind die Fußballer mit dem besten Vertrag. Sie verdienen dadurch mehr Geld und werden zum Gesicht des Vereins. Ein Beispiel: Nico, Niklas und Christoph von Calcio Berlin ernennen Kevin Weggen zum Franchise Baller ihres Teams.

Im Vorfeld von Season 3 hatten die Manager die Möglichkeit, ihren Spielern einen Vertrag anzubieten. Somit kamen allerdings auch Wechsel zustande wie der von Top-Torjäger Niklas Valerius, der von den VfR Zimbos zu den Protatos wechselt.

Im Draft für die dritte Saison füllen Team-Manager und Verantwortliche der Clubs ihre Vereine dann mit weiteren Spielern auf.

Auch in Season 3 wieder mit dabei: Die Jungs von Eintracht Spandau mit Präsident Knabe in Rot. (© IMAGO / Ulrich Hufnagel)

Alle Teams und ihre Manager in Season 3

Im Vergleich zur letzten Saison hat sich in Bezug auf die Teams der Baller League nichts getan. Ihre Namen und Manager haben wir hier für euch aufgelistet – sortiert nach der Abschlusstabelle von Season 2:

Beton Berlin mit Kontra K und Felix Lobrecht

mit Kontra K und Felix Lobrecht FC Nitro mit Nader El-Jindaoui

mit Nader El-Jindaoui Gönrgy Allstars mit MontanaBlack (Marcel Eris) und UnsympathischTV (Sascha Hellinger)

mit MontanaBlack (Marcel Eris) und UnsympathischTV (Sascha Hellinger) Las Ligas Ladies mit Selina Cerci und Ana Maria Marković

mit Selina Cerci und Ana Maria Marković Golden XI mit Christoph Kramer und Florian Neuhaus

mit Christoph Kramer und Florian Neuhaus Käfigtiger FC mit Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar

mit Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar Calcio Berlin mit Calcio Berlin (Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn)

mit Calcio Berlin (Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn) Eintracht Spandau mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno)

mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno) Hollywood United mit Max Kruse und Knossi (Jens Knossalla)

mit Max Kruse und Knossi (Jens Knossalla) VfR Zimbos mit Gamerbrother (Simon Schildgen) und Tisi Schubech (Simon Bechtold und Timo Schulz)

mit Gamerbrother (Simon Schildgen) und Tisi Schubech (Simon Bechtold und Timo Schulz) Streets United mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann

mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann Protatos mit Lars und Lucas von „Brotatos“

Anzeige

Robby Hunke, Kommentator der Baller League, fasst in diesem TikTok alle Neuerungen der dritten Season zusammen:

Umzug nach Berlin und eine eigene Halle

Die ersten beiden Saisons der Hallenliga wurden in der Motorworld in Köln ausgetragen. Nun kündigte Liga-Chef Felix Starck einen Standortwechsel für die neue Season an. Die Baller League wechselt von Nordrhein-Westfalen nach Berlin.

Die Verantwortlichen der Liga wollen eine Art „Home of Football“ kreieren und bauen dafür eine eigene Arena für die Baller League. Wo genau diese zu finden ist, wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Am Combine teilnehmen und selbst Teil der Baller League werden

Ihr wollt selbst Teil der Baller League werden oder habt einfach Spaß am Kicken? Dann könnt ihr eure Fähigkeiten mit und ohne Ball bei den Combines am 21. und 22. Dezember 2025 in Berlin (Trainingszentrum Oberspree) zeigen.

Anzeige

Über den Xing-Anmeldelink könnt ihr euch für die Combines bewerben. Teilt dafür einige private Informationen sowie eure Fußballerfahrung. Ein Video über YouTube, Instagram oder TikTok hilft womöglich bei der Vorauswahl der Talente.