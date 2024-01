Das ist die Baller League – Teams, Termine und Draft

Die Baller League soll den Fußball revolutionieren und vor allem eine jüngere Zielgruppe erreichen. Mit dabei sind Fußball-Stars wie Mats Hummels oder Lukas Podolski und bekannte Influencer wie Montanablack oder Knossi. Alles zum Draft, den Teams sowie den Terminen erfahrt ihr hier.

Was ist die Baller League und wer sind die Gründer?

Gegen Ende 2023 verkündeten Mats Hummels und Lukas Podolski die Gründung eines neuen Fußball-Wettbewerbes: die Baller League. Als Inspiration der beiden deutschen (Ex-)Nationalspieler und Gründer, dürfte die Anfang 2023 gestartete „Kings League“ von Gerard Piqué gedient haben. Auch könnte die Baller League als Konkurrenz zur „The Icon League“ gesehen werden, die von Toni Kroos und Elias Nerlich (Eligella) ins Leben gerufen wurde und Ende 2024 startet.

Die Baller League ist eine neue Liga auf Kleinfeldern, bei der jeweils sechs Spieler pro Team mit Sonderregeln gegeneinander antreten. Insgesamt zwölf Mannschaften spielen um den Einzug in das entscheidende „Final Four“-Turnier, wobei die Team-Manager bekannte Fußballer wie Kevin Prince Boateng und Jule Brand oder Influencer wie MontanaBlack oder Knossi sind.

Alle Teams und ihre Manager

Wie bereits erwähnt, stellt die Baller League insgesamt zwölf Teams. Die Spieler der Mannschaften werden dabei per Draft bestimmt, der am 15. Januar 2024 um 19 Uhr stattfindet. Hobby-Kicker aus ganz Deutschland konnten sich über Xing für einen Platz in der Liga bewerben. Hier eine Liste aller bereits bekannten Teams und Manager:

Team 1: Streets United mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann

mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann Team 2: Käfigtiger mit Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar

mit Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar Team 3: Las Ligas Ladies mit Jule Brand und Selina Cerci

mit Jule Brand und Selina Cerci Team 4: Brotatos mit Lars und Lucas von „Brotatos“

mit Lars und Lucas von „Brotatos“ Team 5: Hollywood United mit Max Kruse und Knossi (Jens Knossalla)

mit Max Kruse und Knossi (Jens Knossalla) Team 6: VfR Zombos mit Gamerbrother (Simon Schildgen) und Tisi Schubech (Simon Bechtold und Timo Schulz)

mit Gamerbrother (Simon Schildgen) und Tisi Schubech (Simon Bechtold und Timo Schulz) Team 7: Golden XI mit Christopher Kramer und Ana Maria Marković

mit Christopher Kramer und Ana Maria Marković Team 8: Calcio Berlin mit Calcio Berlin (Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn)

mit Calcio Berlin (Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn) Team 9: Eintracht Spandau mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno)

mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno) Team 10: Offizielle Vorstellung steht noch aus

Team 11: Offizielle Vorstellung steht noch aus

Team 12: Offizielle Vorstellung steht noch aus

Zwar wurde das Team Gönrgy noch nicht offiziell vorgestellt, in seiner Instagram-Story verkündete Streamer und Influencer MontanaBlack (Marcel Eris) allerdings den Einstieg in die Baller League an der Seite von UnsympathischTV (Sascha Hellinger). Eine offizielle Vorstellung sollte bald folgen. Der folgende Teaser gibt euch einen Vorgeschmack auf die neue Fußball-Liga:

Start und Spielplan der Baller League

Die Baller League geht am 22. Januar 2024 mit dem 1. Spieltag an den Start. Jede Woche montags findet ein Spieltag statt, bis am 8. April 2024 das „Final Four“-Turnier stattfindet. Die besten vier Teams der Liga spielen hier um den Gesamtsieg des Wettbewerbs. Hier ein detaillierter Spielplan aller Spieltage:

Spieltag: 15. Januar 2024 Spieltag: 22. Januar 2024 Spieltag: 5. Februar 2024 Spieltag: 12. Februar 2024 Spieltag: 19. Februar 2024 Spieltag: 26. Februar 2024 Spieltag: 4. März 2024 Spieltag: 11. März 2024 Spieltag: 18. März 2024 Spieltag: 25. März 2024 Spieltag: 1. April 2024 „Final Four“-Turnier: 8. April 2024.

Der Draft, in dem die Spieler für die Teams ausgewählt werden, findet am 15. Januar um 19 Uhr statt. Verfolgen könnt ihr diesen und den gesamten Verlauf der Baller League im TV bei ProSieben MAXX oder im Stream bei ran.de, Joyn, YouTube oder Twitch. Ausgetragen werden die Spiele übrigens in Köln in der „MOTORWORLD“.