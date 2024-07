EA FC 25: Cover der Standard- und Ultimate-Edition

EA Sports FC 25 wartet am Horizont und gleichzeitig fragen sich natürlich viele Fußballfans, welcher Profi in diesem Jahr das Cover der Sportsimulation zieren wird. Im Folgenden verraten wir euch, wer auf der Standard- und Ultimate Edition zu sehen sein wird.

Wichtiger Hinweis: Wie beim Wie beim Release-Datum von EA FC 25 gibt es auch beim Cover-Star noch keine offizielle Bestätigung seitens EA Sports. Alle unten aufgeführten Informationen stammen aus Leaks. Darum solltet ihr die Infos nur mit einer kräftigen Prise Salz genießen. Sobald der offizielle Cover-Star für FC 25 feststeht, aktualisieren wir den Artikel.

Englischer Youngster soll das FC 25 Cover schmücken

Der Leak, der den Cover-Star für EA FC 25 verrät, stammt von „Leandesign“. Neben ihm behaupten aber auch weitere verlässliche Leaker – AsyFutTrader, Fut_scoreboard und WetDesignFUT – den Profi, der zu sehen sein wird: Jude Bellingham.

Jude Bellingham von Real Madrid soll Erling Haaland als Cover-Star ablösen. Der ehemalige Dortmundspieler hat sicherlich eine Saison hingelegt, die eines Cover-Stars würdig ist. Mit nur 21 Jahren gehört erst zu den besten Talenten im Fußball, wobei sein Können die Bezeichnung Talent schon eigentlich weit übersteigt. In der abgelaufenen Saison konnte er mit Real Madrid die spanische Meisterschaft und den Sieg der Champions League feiern. Ebenfalls tritt er am 14. Juli mit der englischen Nationalmannschaft im EM-Finale gegen Spanien an.

Cover-Stars der EA FC 25 Ultimate Edition

Nicht nur der Cover-Star soll mit Jude Bellingham feststehen, sondern auch die Profis, die das Cover der EA Sports FC 25 Ultimate Edition schmücken sollen:

Gianluigi Buffon (Torwart, Italien)

(Torwart, Italien) Zinedine Zidane (Mittelfeld, Frankreich)

(Mittelfeld, Frankreich) David Beckham (Mittelfeld, England)

(Mittelfeld, England) Aitana Bonmati (Mittelfeld, Spanien)

Das verraten ebenfalls die Leaker AsyFutTrader, Fut_scoreboard und WetDesignFUT. Neben den drei männlichen Legenden, die sich bereits im Ruhestand befinden, soll auch die aktive Weltfussballerin Aitana Bonmati auf der Ultimate Edition zu sein.

