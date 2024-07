EA FC 25: Release und alles, was ihr wissen müsst

Wie jedes Jahr fragen sich viele Fußballfans, wann die neue Sportsimulation von EA Sports erscheint. Im Folgenden verraten wir euch, wann ihr mit dem Release von EA Sports FC 25 rechnen könnt.

Wichtiger Hinweis: Derzeit gibt es noch kein offizielles Release-Datum für EA Sports FC 25. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Anzeige

Bisher noch kein offizielles Release-Datum

Derzeit gibt es weder Infos noch neue Screenshots oder einen Trailer zu EA Sports FC 25. Dass eine weitere Fußballsimulation von EA Sports kommen wird, ist jedoch fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn ihr euch die Veröffentlichungen der letzten Jahre anschaut, könnt ihr davon ausgehen, dass EA Sports FC 25 Ende September oder Anfang Oktober erscheinen könnte.

FIFA 22 und FIFA 23, als EA Sports noch die Lizenz, sind jeweils am 27. September des Jahres erschienen. EA Sports FC 24 feierte seinen Release am 22. September. Im Internet kursiert das Gerücht, dass EA Sports FC 25 am 27. September 2024 erscheinen soll. Wenn ihr euch die letzten Veröffentlichungen anschauen, könnte das Release-Datum durchaus realistisch sein. Bedenkt aber dabei, dass es sich um eine Spekulation handelt. Ebenso kursieren im Internet Gerüchte, dass innerhalb der nächsten 7 bis 14 Tagen die ersten offiziellen Infos seitens EA Sports veröffentlicht werden sollen.

Anzeige

Es gibt neue Kommentatoren

Was jedoch bestätigt ist, ist der Kommentatorenwechsel in EA Sports FC 25. Denn die Zusammenarbeit mit Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss wurde beendet. Welche deutschen Kommentatoren nun in EA FC 25 das Spielgeschehen kommentieren, ist derzeit noch nicht bekannt. Welche Lizenzen, Stadien und Ligen EA Sports FC 25 besitzt, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Sobald es hierzu neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.