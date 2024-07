Ihr Monster! 8 grausame Sims-Tode, die ihr zu verantworten habt

Natalie berichtet über ihren Gärtner, der sich zu Tode hungerte:

„Ich hab in Sims 4 den Gärtnerservice engagiert und mein Gärtner hat seine Arbeit auch normal beendet. Jedoch kam er dann mehrere Tage nicht wieder und ich hab mich gefragt warum. Er stand am Grundstücksrand und hat am Handy gespielt. Ich konnte ihn nicht nach Hause schicken oder sonstiges. Selbst ein Neustart des Spiels oder die Debug-Funktion haben nicht geholfen. Am Ende ist er dann verhungert und wurde vom Sensenmann abgeholt.“