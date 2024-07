EA Sports FC 24: 7 Tipps, mit denen ihr den Fußball-Frust besiegt

© Bildquelle: EA 8 / 8

Katastrophale Torwartpatzer, groteske Schiedsrichterentscheidungen und vergebene Hochkaräter: Bei all dem Ärger, der euch in EA Sports FC 24 widerfahren kann, solltet ihr euch immer daran erinnern, dass ihr selbst mit den größten Ausrutschern nicht alleine da steht. So ziemlich alle FIFA-Spieler können zahlreiche Geschichten von absurden und schmerzhaften Schnitzern erzählen. Wenn ihr bei der nächsten Partie in der 95. Minute mal wieder ein völlig unrealistisches Gegentor hinnehmen müsst, könnt ihr euch immerhin damit trösten, dass es anderen ganz genau so geht.