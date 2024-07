52 Euro sparen: Brillanter Horror-Shooter für die PS5 massiv reduziert

Lust auf einen atmosphärischen und grafisch-herausragenden Horror-Shooter? PS5-Besitzer können das Remake von Dead Space jetzt mit einem 65-Prozent-Rabatt abstauben und sparen damit satte 52 Euro.

15 Jahre nach dem Release des Originals spendierte Publisher EA Dead Space 2023 ein Remake, das den hochgelobten Sci-Fi-Shooter einer neuen Generation von Gamern zugänglich machte. Rund anderthalb Jahre nach dem Release könnt ihr euch den intensiven Horror-Hit für die PS5 jetzt mit einem Mega-Rabatt schnappen.

Dead Space: Horror-Shooter auf der PS5 reduziert

In Dead Space findet ihr euch in den Schuhen des Weltraumingenieurs Isaac Clarke wieder, der sich an Bord der USG Ishimura einem Alptraum gegenübersieht: Nekromorphs, grotesk-mutierte Ungeheuer, streifen durch die ansonsten verlassenen, klaustrophobischen Gänge des Raumschiffs und wollen euch ans Leder. Um zu überleben und eure Partnerin Nicole zu finden, müsst ihr euch den furchteinflößenden Kreaturen stellen und sie unschädlich machen.

Schaut euch hier den Trailer zum Remake von Dead Space an:

Dead Space: Offizieller Launch-Trailer

Das Dead-Space-Remake konnte an die fantastischen Bewertungen des Originals anknüpfen und steht auf Metacritic bei starken 89 von 100 möglichen Punkten. Im PlayStation-Store kann der Horror-Shooter sogar 4,81 Sterne von 5 vorweisen.

Für die PS5 könnt ihr euch Dead Space jetzt noch bis zum 1. August mit einem Rabatt von 65 Prozent sichern – somit bekommt ihr das Spiel für schlappe 27,99 Euro statt 79,99 Euro (im PlayStation-Store ansehen).

PS5-Deals: Horror-Highlights stark reduziert

Mit dem Remake zu Dead Space könnt ihr als Horror-Fans mit dem Riesen-Rabatt absolut nichts falsch machen. Falls ihr den Sci-Fi-Schocker bereits in eurer Sammlung habt, findet ihr im PlayStation-Store aber auch noch andere Highlights stark reduziert vor – unter anderem ist der 2023er-Hit Alan Wake 2 derzeit so günstig wie noch nie zu haben.

Auch Survival-Fans können sich im PlayStation-Store über ein tolles Schnäppchen freuen:

