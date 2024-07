Grafikwunder der PS5: Open-World-Hit jetzt zum Tiefstpreis schnappen

Mit einem Open-World-Hit von Ubisoft kann die PlayStation 5 endlich zeigen, was sie drauf hat. Im PlayStation-Store ist Avatar: Frontiers of Pandora jetzt gerade so günstig wie noch nie. Das Grafikwunder kostet nur 39,99 Euro.

Avatar: Frontiers of Pandora – PlayStation-Spieler können sparen

Geduldige Gamer sparen viel Geld. Das zeigt sich jetzt wieder bei Avatar: Frontiers of Pandora für die PlayStation 5. Der Open-World-Hit kostet jetzt nur noch 39,99 Euro statt 79,99 Euro (im PlayStation-Store ansehen). Das entspricht einem Rabatt von 50 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 1. August.

Auf Amazon bekommt ihr Avatar: Frontiers of Pandora für die PS5 sogar noch etwas günstiger:

Avatar: Frontiers of Pandora - [PlayStation 5]

Avatar: Frontiers of Pandora ist am 7. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erschienen. Ein 50 Prozent Rabatt nach etwas mehr als einem halben Jahr kann sich schon sehen lassen. Laut dem Preis-Tracker von PSprices war der Open-World-Hit noch nie so günstig wie jetzt.

Das erwartet euch in der Open-World von Avatar: Frontiers of Pandora:

Ubisoft flext mit Open-World-Erfahrung – Avatar: Frontiers of Pandora Preview Abonniere uns

Avatar-Game für PS5: Das ist die Story

Avatar: Frontiers of Pandora spielt in der gleichen Welt der Kino-Blockbuster, erzählt allerdings eine eigene Geschichte. Ihr könnt den farbenfrohen Planeten erkunden, Ausrüstung herstellen und neue Fähigkeiten erlernen. Dabei könnt ihr die komplette Story auch mit einem Freund zusammen im Online-Koop zocken.

Beim Review-Aggregator Metacritic landet Avatar: Frontiers of Pandora bei einem Metascore von 72. Die Spieler bewerten das Open-World-Spiel mit einem durchschnittlichen Score von 7,2 von 10 Punkten. Kritiker und Spieler loben dabei vor allem die offene Welt und die bildhübsche Grafik. Allerdings solltet ihr vor allem im Bereich der Story keinen Meilenstein erwarten. Wenn ihr Open-World-Games von Ubisoft kennt, werden euch die vielen kleinen Mini-Quests und Aktivitäten, die auf der Weltkarte verteilt sind, außerdem bereits mehr als bekannt vorkommen (Quelle: Metacritic).