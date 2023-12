Ihr seid frisch auf Pandora gelandet und möchtet nun wissen, wie lange es dauert, die Hauptgeschichte der Na'vi durchzuspielen? Hier zeigen wir euch, wie lange ihr sowohl für die Hauptgeschichte als auch für die Komplettierung des Spiels braucht.

Avatar: Frontiers of Pandora Facts

Avatar - Frontiers of Pandora: Spielzeit der Hauptgeschichte

Avatar: Frontiers of Pandora hat ganz unterschiedliche Spielweisen, da ihr nicht nur zwischen den Schwierigkeitsgraden Leicht, Mittel und Schwer unterscheiden könnt. Zusätzlich zum Schwierigkeitsgrad gibt es noch zwei verschiedene Modi, welche euch entweder führen oder selbst erkunden lassen.

Im geführten Modus könnt ihr euch auf eine moderate Spielzeit für die Hauptgeschichte einstellen. Je nach Schwere benötigt ihr rund 17 bis 25 Stunden für die 31 Hauptmissionen. Wenn ihr alles auf eigene Faust finden und keine markierten Objekte und Richtlinien wollt, könnt ihr zwischen 6 und 10 Stunden nochmal draufpacken.

Das Gute ist, solltet ihr mal nicht weiterkommen, könnt ihr zwischen den Modi auch einfach hin- und her switchen. Ihr erleidet dadurch keinen Nachteil. Das liegt eventuell gar nicht an eurer Spielweise, sondern am Spielsystem selbst. Es gibt nämlich keine Möglichkeit, euren Avatar zu leveln, stattdessen müsst ihr gute Ausrüstung finden und könnt so die nächsten Missionen bestehen.

Da die Kisten zufallsgeneriert sind, kann es sein, dass ihr auch ein riesiges Pech habt und eine Zeitlang nach besserer Ausrüstung suchen oder sie selbst herstellen müsst. Ansonsten werdet ihr in der Hauptgeschichte nur schwer weiterkommen.

Avatar - Frontiers of Pandora: Komplettieren und Platin-Trophäe

Wenn ihr im Spiel die 100% erreichen wollt, müsst ihr viel an Arbeit reinstecken. Es gibt dabei keine besonders schwierigen Aufgaben, die erledigt werden müssen, sie sind lediglich zahlreich. Ihr braucht je nach Schwierigkeitsgrad rund 45-70 Stunden, um das Spiel zu komplettieren.

Unter anderem müsst ihr alle Nebenmissionen erledigen und die Karte gänzlich aufdecken. Für die Platin-Trophäe müsst ihr glücklicherweise nicht alle Sammelstück-Kollektionen einsammeln. Dadurch kommt ihr im Spiel auf einen Komplettierungswert von ungefähr 90 Prozent.