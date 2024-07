Black Ops 6 gratis anzocken: Call-of-Duty-Fans sollten sich dieses Datum merken

Activision spendiert Call of Duty: Black Ops 6 in wenigen Wochen gleich zwei Beta-Tests, mit denen ihr den langersehnten Shooter schon vor dem Release auf den Zahn fühlen könnt. Hier erfahrt ihr, wann die Beta-Events stattfinden.

Mit Call of Duty: Black Ops 6 steht der nächste Eintrag der beliebten Shooter-Reihe bereits in den Startlöchern – Activision hat den Release am 25. Oktober 2024 eingeplant. Fans und Vorbesteller dürfen den Multiplayer-Blockbuster allerdings bereits vorher auf Herz und Nieren testen. Activision hat nun verraten, wann die beiden Beta-Wochenenden stattfinden werden.

CoD: Black Ops 6 bietet Beta-Tests für Vorbesteller und Game-Pass-Abonnenten

Wie Activision in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird Call of Duty: Black Ops 6 zwei verlängerte Beta-Wochenenden spendiert bekommen, während denen Fans sich schon einmal einschießen können. Die Early-Access-Beta findet vom Freitag den 30. August um 18 Uhr bis zum Mittwoch den 4. September um 18 Uhr statt. Diese Beta steht einzig Vorbestellern sowie Game-Pass-Abonnenten aller Stufen zur Verfügung.

Die zweite Beta findet vom Freitag den 6. September um 18 Uhr bis zum Montag den 9. September um 18 Uhr statt und ist für alle Gamer unabhängig von Vorbestellungen oder Game-Pass-Abo offen.

In unserem Video zeigen wir euch, warum Black Ops 6 jetzt schon die Fans spaltet:

Die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 6 wird euch die Möglichkeit geben, euch näher mit dem neuen Omnimovement-System vertraut zu machen, sowie neue Karten zu entdecken und nach Herzenslust verschiedene Ausrüstungsgegenstände und Modi zu testen.

Wie kommt das neue Call of Duty an?

Dass Call of Duty: Black Ops 6 wohl einer der Bestseller 2024 werden dürfte, scheint bereits jetzt sicher. Für Activision und nicht zuletzt Xbox ruht auf diesem Release allerdings noch viel mehr Druck als gewöhnlich, schließlich war die CoD-Reihe der Hauptgrund, weshalb Microsoft knapp 69 Milliarden US-Dollar locker gemacht hat.

Eine gute Nachricht gab es für CoD-Fans auf jeden Fall schon einmal – ein beliebter Modus feiert in Black Ops 6 seine Rückkehr:

