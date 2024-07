45 Euro auf der Xbox sparen: Open-World-Trilogie zum Schnäppchenpreis abstauben

Xbox spendiert euch derzeit 3 gefeierte Open-World-Spiele zum Sparpreis: Die Mafia Trilogy ist für 14,99 Euro nicht nur für Fans von Grand Theft Auto und anderen beliebten Genre-Vertretern ein absolutes Muss.

Wenn ihr ein gepflegtes Gangster-Epos à la Der Pate schätzt, aber am liebsten selbst einmal mit einem Fedora und einer Tommy-Gun bewaffnet Schutzgeld eintreiben möchtet, dann bietet die Mafia Trilogy genau das richtige Erlebnis für euch – und dies zu einem echten Sparpreis. Das Bundle mit den drei Open-World-Spielen ist im Xbox-Store derzeit nämlich um satte 75 Prozent im Preis reduziert.

Xbox-Kracher: Mafia Trilogy auf 14,99 Euro reduziert

In der Mafia Trilogy könnt ihr euch eine Karriere in der Unterwelt aufbauen und mit allerhand kriminellen Machenschaften dafür sorgen, dass eure Familie obenauf schwimmt. Die Spiele erzählen drei voneinander getrennte Geschichten, in denen ihr vom Außenseiter zu mächtigen Mitgliedern der Organisation aufsteigt, zwielichtige Aufträge annehmt und euch mit der Polizei sowie anderen Verbrecherfamilien duelliert.

Schaut euch hier den Trailer für die Mafia Trilogy an:

Mafia Trilogy: Official Launch-Trailer

Die Mafia Trilogy beinhaltet die Definitive Editions der drei Kapitel der Open-World-Verbrecher-Saga zusammen mit allen Erweiterungen. Mafia 1 liegt als Remake vor, Mafia 2 ist ein Remaster und Mafia 3 ein Re-Release. Bis zum 1. August 2024 bekommt ihr das Bundle im Xbox-Store noch für nur 14,99 Euro statt 59,99 Euro (im Xbox-Store ansehen).

Xbox-Bestseller: Open-World-Hits starten durch

Dank des Mega-Rabatts kann sich die Mafia Trilogy derzeit wieder auf den 15. Platz in den Xbox-Charts vorarbeiten – und die Tendenz geht noch weiter nach oben. Auf dem Weg in den Top 10 muss das Spiel allerdings noch einige andere Highlights aus dem Weg räumen, unter anderem stehen die ebenfalls im Preis reduzierten Open-World-Hits GTA 5 und Hogwarts Legacy noch weiter oben. (Quelle: Xbox)

Auch Fantasy-Fans kommen im Xbox-Store auf ihre Kosten – derzeit ist ein beliebtes RPG auf schlappe 3,99 Euro reduziert:

