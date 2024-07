The First Descendant: Pyromane besiegen (Guide/Deutsch)

Der Pyromane ist der erste so richtig schwierige Koloss in The First Descendant und stellt für viele Spieler eine scheinbar unüberwindbare Hürde dar. Wie ihr ihn dennoch als F2P-Spieler und sogar alleine besiegen könnt, zeigen wir euch in unserem Boss-Guide.

Vorbereitungen für den Pyromanen-Boss

Wenn ihr als Solo-Spieler gegen den Pyromanen antretet, habt ihr wahrscheinlich schon viele erfolglose Versuche hinter euch. Per Matchmaking mit zufälligen Spielern sieht es meist genauso aus, denn der Pyromane hat dann einfach zu viele Lebenspunkte und das Zeitlimit ist zu knapp.

Wollt ihr den Pyromanen alleine besiegen und das auch noch als F2P-Spieler ist die richtige Vorbereitung das A und O. Vor allem auf die passenden Module kommt es an. Der Pyromane besitzt allgemein eine hohe Resistenz gegen Schusswaffen-Schaden und Feuer. Seine Schwäche ist Kälte, dies müsst ihr euch unbedingt zu Nutzen machen.

Folgende Vorbereitungen solltet ihr gegen den Pyromanen treffen:

Bester Nachfahre: Auch wenn Freyna kein Kälte-Charakter ist, ist sie eine hervorragende Wahl für diesen Kampf, da ihre Ultimate-Attacke „Gifttaufe“ enorm effektiv gegen den Pyromanen ist. Als F2P-Spieler ist es zudem sehr einfach, Freyna freizuschalten. Alternativ ist Ajax eine gute Alternativ, da seine hohen Verteidigungswerte enorm hilfreich in diesem Kampf sind.

Beste Module (Nachfahre): Bei den Modulen ist es vor allem wichtig, euren Feuerwiderstand (mindestens auf 2100) zu erhöhen und eure Werte für Verteidigung, LP und Schild zu steigern. Zudem ist das Modul „LP-Sammler" unverzichtbar für den Build. Durch dieses Modul bekommt ihr jedes Mal 9 % eurer LP zurück, wenn ihr die kleinen Feinde rund um den Pyromanen besiegt. Sollten euch Module fehlen, könnt ihr im Informationsmenü die Fundorte von Modulen und anderen Gegenständen in Erfahrung bringen. Folgende Module sind empfehlenswert: Erhöhte LP Hitze-Antikörper (so hoch wie möglich verbessern) Eiserne Verteidigung LP-Sammler (so hoch wie möglich verbessern) Ein beliebiges Sekundärmodul mit höchstmöglicher Upgrade-Stufe, um mehr Modulkapazität zu bekommen Erhöhter Schild Regenerationsschub Erhöhte VER (so hoch wie möglich verbessern)

Bei den Modulen ist es vor allem wichtig, euren und eure Werte für Verteidigung, LP und Schild zu steigern. Zudem ist das Modul „LP-Sammler“ unverzichtbar für den Build. Durch dieses Modul bekommt ihr jedes Mal 9 % eurer LP zurück, wenn ihr die kleinen Feinde rund um den Pyromanen besiegt. Sollten euch Module fehlen, könnt ihr im Informationsmenü die Fundorte von Modulen und anderen Gegenständen in Erfahrung bringen. Folgende Module sind empfehlenswert: Bester Reaktor: Wenn ihr Freyna spielt, nutzt den besten Giftphasen-Reaktor, den ihr habt, um ihren Ultimate weiter zu stärken.

Wenn ihr Freyna spielt, nutzt den besten Giftphasen-Reaktor, den ihr habt, um ihren Ultimate weiter zu stärken. Beste externe Komponenten: Nutzt hier vorzugsweise Komponenten, die eure Verteidigung erhöhen, dies ist der wichtigste Wert. Alternativ sind Komponenten für LP-Erhöhung empfehlenswert.

Nutzt hier vorzugsweise Komponenten, die eure Verteidigung erhöhen, dies ist der wichtigste Wert. Alternativ sind Komponenten für LP-Erhöhung empfehlenswert. Beste Waffe: Als Primärwaffe solltet ihr möglichst ein Sturmgewehr oder Maschinengewehr mit hoher DPS nutzen. Unter anderem ist der Zähmer hier eine gute Wahl. Da ihr immer möglichst auf Abstand zum Pyromanen gehen wollt, solltet ihr die anderen beiden Slots mit einem Spähergewehr und Scharfschützengewehr bestücken.

Als Primärwaffe solltet ihr möglichst ein Sturmgewehr oder Maschinengewehr mit hoher DPS nutzen. Unter anderem ist der Zähmer hier eine gute Wahl. Da ihr immer möglichst auf Abstand zum Pyromanen gehen wollt, solltet ihr die anderen beiden Slots mit einem Spähergewehr und Scharfschützengewehr bestücken. Beste Module (Waffe): Wichtiger als die eigentliche Waffe sind die Module. Unverzichtbar ist das Modul „Kälte-Verbesserung“. Dieses fügt zusätzlichen Kälte-ANG zu eurem Schusswaffen-ANG hinzu. Verbessert es so hoch wie möglich. Am zweitwichtigsten ist „Verstärkter Drall“, um euren Schusswaffen-ANG zu erhöhen. Bei den anderen Modulen solltet ihr auf Dinge wie erhöhten Schwachpunktschaden oder Feuerrate achten. Folgende Module empfehlen wir hier: Verstärkter Drall (so hoch wie möglich verbessern) Kugelhagel Schwachpunkt-Erkenntnis Kälte-Verbesserung (so hoch wie möglich verbessern) Bessere Erkenntnis Schwachpunkt-Visier

Wichtiger als die eigentliche Waffe sind die Module. Unverzichtbar ist das Modul „Kälte-Verbesserung“. Dieses fügt zusätzlichen Kälte-ANG zu eurem Schusswaffen-ANG hinzu. Verbessert es so hoch wie möglich. Am zweitwichtigsten ist „Verstärkter Drall“, um euren Schusswaffen-ANG zu erhöhen. Bei den anderen Modulen solltet ihr auf Dinge wie erhöhten Schwachpunktschaden oder Feuerrate achten. Folgende Module empfehlen wir hier:

Ein hoher Feuerwiderstand von mindestens 2100 ist für euer Überleben gegen den Pyromanen immens wichtig (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Pyromane besiegen

Da es mit zufälligen Spielern in einer öffentlichen Sitzung immer ein Zufallsspiel ist, solltet ihr versuchen, den Pyromanen mit dem zuvor beschriebenen Build alleine zu besiegen. Beachtet dabei folgende Kampf-Tipps:

Gewinnt zu Beginn des Kampfes möglichst viel Abstand zum Pyromanen, damit er euch nach dem Spawn nicht direkt angreifen kann.

Wenn der Bildschirm weiß wird, teleportiert auch der Pyromane zu sich. Springt dann schnell mit dem Greifhaken aus dem roten Umkreis heraus, da ihr sonst von einem mächtigen Flächenangriff getroffen werdet.

Nehmt direkt seine beiden Schulterplatten ins Visier und zerstört diese. Bleibt aber auf Abstand und zerstört sie nur mit Schusswaffen (kein Erklimmen per Greifhaken).

Solltet ihr Freyna spielen, nutzt wann immer möglich ihren Ultimate „Gifttaufe“ und nehmt die Schwachpunkte ins Visier.

Zerstört die kleinen Adds, die der Pyromane beschwört, regelmäßig, um den Effekt des Moduls „LP-Sammler“ auszulösen. Zudem lassen sie Munition und Lebensenergie als Beute zurück.

Zudem lassen sie Munition und Lebensenergie als Beute zurück. Die Adds, die über dem Pyromanen schwirren, solltet ihr immer direkt ausschalten, da sie das Aufladen des Balkens unter der Lebensleiste vom Pyromanen beschleunigen. Ist der Balken gefüllt, verfällt der Pyromane in den Rasereizustand.

Im Rasereizustand kann der Pyromane nur über den Feuerkanister auf seinem Rücken verletzt werden. Ihr könnt den Rasereizustand aber auch gut nutzen, um die restlichen Adds auf dem Schlachtfeld zu töten.

Zudem müsst ihr im Rasereizustand wirklich immer in Bewegung bleiben. Der Pyromane wird Feuerringe auf dem Schlachtfeld spawnen, die sich überall ausbreiten. Ihr könnt einfach über sie hinüberspringen, um ihnen auszuweichen. Seid ihr weit entfernt, wird er zudem einen Feuerstrahl auf euch schießen. Weicht hier immer seitlich vor ihm aus.

Das Zeitlimit ist meist das Hauptproblem bei diesem Kampf. Ihr müsst ständig Schaden verursachen, um nicht zu sehr in Verzug zu geraten. Verschnaufpausen sind also nicht wirklich erlaubt.

Ihr dürft übrigens bis zu 3-mal in diesem Kampf sterben. Ihr respawnt dann einfach und könnt weiter die Lebenspunkte des Pyromanen dezimieren.

Anzeige

