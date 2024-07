The First Descendant: Zähmer-Fundort & Bester Build (Deutsch)

Der Zähmer ist das beste Maschinengewehr in The First Descendant und vor allem im Kampf gegen Bosse und die mächtigen Kolosse die beste Wahl. Wo ihr den Zähmer finden könnt und den besten Build mit den richtigen Modulen auf die Beine stellt, erfahrt ihr hier.

Zähmer finden & farmen

Anders als Ultimate-Waffen müsst ihr den Zähmer nicht aufwändig erforschen und Materialien zur Herstellung farmen. Ihr bekommt das Maschinengewehr mit einer Chance von 50 Prozent nach Abschluss der Schlachtfeld-Mission „Verlassener Neubaustandort“ im Bereich „Überrest“ der Region „Agna-Wüste“.

Den Zähmer bekommt ihr durch Abschluss dieser Mission beim Überrest in der Agna-Wüste (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Agna-Wüste ist die fünfte Region im Spielverlauf. Ihr schaltet sie automatisch frei, wenn ihr der Hauptquest folgt. Wiederholt die Mission einfach so oft, bis ihr den Zähmer bekommt. Ihr könnt den Zähmer hier auch farmen und auf bessere Perks hoffen. So spart ihr euch den teuren Reroll der Eigenschaften durch die Waffen-Nachjustierung an einer Werkbank.

Wenn ihr die Hauptquest bereits abgeschlossen und die Welt-Schwierigkeit „Schwer“ freigeschaltet habt, könnt ihr den Zähmer auch mit einem höheren Level farmen.

Hinweis: Der Zähmer kann auch selten als zufällige Beute bei allen anderen Aktivitäten im Spielverlauf von Feinden gedroppt werden.

Bester Build für den Zähmer

Was macht den Zähmer nun so gut? Das Maschinengewehr hat die höchste DPS aller Waffen und ein Magazin fasst ganze 100 Schuss. Dadurch ist das MG als echter Boss-Melter gefürchtet. Für das Leveln und Farmen gibt es sicherlich bessere Waffen, aber gegen Bosse und Kolosse seid ihr mit dem Zähmer sehr gut aufgestellt.

Der Zähmer nutzt normale (weiße) Munition, die am weitesten verbreitet ist. Ein weiterer Vorteil, da ihr diese Munition in Form weißer Würfel am Boden oft findet. Einziger Nachteil vom Zähmer ist, dass ihr sehr verlangsamt werdet, wenn ihr mit der Waffe zielt und schießt. Idealerweise seid ihr also in einer Gruppe unterwegs, in der andere Mitglieder die Aggro auf sich ziehen.

Im Vergleich mit anderen Maschinengewehren erreicht der Zähmer die höchsten DPS-Werte (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um das Potenzial des Zähmers als Bosskiller zu maximieren, braucht ihr die passenden Eigenschaften auf der Waffe. Folgende Perks für den Zähmer sind die besten:

Schusswaffen-KritTrefferrate

Schusswaffen-KritSchaden

Bonus-SchW-ANG gegen Kolosse

Schwachpunktschaden

Beste Module für den Zähmer

Erst mit den richtigen Modulen kitzelt ihr das letzte Potenzial aus dem Zähmer heraus. Je nachdem, wie weit ihr im Spiel seid, fehlen euch aber eventuell noch viele Module in eurem Besitz. Wir zeigen euch daher zwei Einstellungen für Anfänger und Fortgeschrittene.

Beste Einstellung mit Standard-Modulen

Feuerrate steigern

Gift-Verbesserung

Schwachpunkt-Visier

Verstärkter Drall

Bessere Erkenntnis

Gesteigerte Konzentration

Beste Einstellung mit seltenen Modulen

Feuerrate-Erkenntnis

Kommando-Treffsicherheit

Bessere Erkenntnis

Gesteigerte Konzentration

Verstärkter Drall

Kälte-Priorität

Wenn ihr darüber hinaus noch Platz für Module habt, setzt sie ein oder verbessert die bestehenden Module, um die Kapazität auszureizen.

