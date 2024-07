The First Descendant: Waffen-Level erhöhen & Leistungsstufe erklärt

In The First Descendant könnt ihr Stunden damit verbringen, eure Waffen und die Leistungsstufe zu verbessern oder mit der Waffenstufenübertragung den Level zu erhöhen. Wo und wie ihr eure Waffen aufwerten könnt und was ihr alles dafür benötigt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Waffen aufwerten

Für das Verbessern und Aufwerten von Waffen stehen euch in The First Descendant folgende Möglichkeiten offen:

Waffenstufenübertragung: Erhöht das Waffenlevel bei einer Werkbank in Albion oder bei Außenposten (siehe Absatz unten).

Erhöht das Waffenlevel bei einer Werkbank in Albion oder bei Außenposten (siehe Absatz unten). Leistungsstufe verbessern: Schaltet neue Sockelplätze für Module frei (siehe Absatz unten).

Schaltet neue Sockelplätze für Module frei (siehe Absatz unten). Waffen-Nachjustierung: Erlaubt euch den Reroll von bis zu vier Perks auf Waffen bei einer Werkbank in Albion oder bei Außenposten. Unter Einsatz von Optimierungssperren (erforschbare Ressource) könnt ihr eine oder mehrere Eigenschaften neu auswürfeln.

Erlaubt euch den Reroll von bis zu vier Perks auf Waffen bei einer Werkbank in Albion oder bei Außenposten. Unter Einsatz von Optimierungssperren (erforschbare Ressource) könnt ihr eine oder mehrere Eigenschaften neu auswürfeln. Spezialfähigkeit verbessern: Verbessert die Spezialeigenschaft von Ultimate-Waffen bei einer Werkbank in Albion oder bei Außenposten. Ihr könnt hier Duplikate einer Ultimate-Waffe einlösen und so deren Spezialfähigkeit verbessern.

Verbessert die Spezialeigenschaft von Ultimate-Waffen bei einer Werkbank in Albion oder bei Außenposten. Ihr könnt hier Duplikate einer Ultimate-Waffe einlösen und so deren Spezialfähigkeit verbessern. Modulkapazität steigern: Ihr könnt bei jeder Waffe unter Einsatz eines Energieaktivators (kann erforscht werden) einmalig die Modulkapazität steigern und so mehr Module oder verbesserte Module an einer Waffe einbauen. Das entsprechende Menü dafür findet ihr in den Moduleinstellungen der Waffe unter Modulzusatzeinstellungen → Max. Kapazität steigern.

Mit Waffenstufenübertragung Level erhöhen

Am wichtigsten für die Leistung einer Waffe ist der Level. Wenn ihr neue Schießeisen findet, ist deren Stufe fix und kann nur durch die sogenannte Waffenstufenübertragung bei einer Werkbank erhöht werden. Die Werkbank wird mit einem Zahnrad-Symbol in Albion und bei Außenposten markiert.

Bei der Waffenstufenübertragung wählt ihr zunächst die Waffe aus, deren Stufe ihr erhöhen wollt. Wirklich lohnen tut sich dies nur bei den Ultimate-Waffen, da ihr von allen anderen Waffen ohnehin beim normalen Leveln immer wieder höherstufige Versionen finden werdet. Anschließend müsst ihr dann eine Waffe wählen, dessen Stufe übertragen werden soll. Dabei ist nur der Level wichtig, ihr könnt jede Waffe egal welches Typs dafür verwenden. Beachtet aber, dass die verwendete Waffe dadurch zerlegt und verbraucht wird.

Für jede Erhöhung einer Ultimate-Waffe benötigt ihr zudem Übertragungsmaterial in Form von eines präzisen Phasenwechslers. Unter Einsatz von 250 Einheiten flüssigen Metalls könnt ihr diese bei Anais erforschen. Dies dauert jeweils 10 Minuten. Da immer wieder Ressourcen dafür anfallen, solltet ihr die Waffenstufenübertragung nicht zu häufig wiederholen. Wirklich wichtig wird dies erst im Endgame.

Durch die Waffen-Level-Erhöhung erhöht sich der Schusswaffen-ANG der Zielwaffe. Da dies jedes Mal Phasenwechsler kostet, solltet ihr das nicht bei jeder Stufe machen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Max Level von Waffen

Während der maximale Level von Nachfahren derzeit bei Stufe 40 liegt, könnt ihr eure Waffen und die restliche Ausrüstung bereits auf bis zu Stufe 100 verbessern. Erst bei diesem Limit kommt es dann auch wirklich auf die Feinjustierung der Waffen an, damit ihr das Maximum aus ihnen herausholen könnt.

Was bedeutet die Leistungsstufe?

Jede Waffe im Spiel hat eine Leistungsstufe, die ihr bis auf Stufe 40 verbessern könnt. Erkennbar ist dies am orangen Balken im Waffenfenster. Um sie zu steigern, müsst ihr einfach nur die entsprechende Waffe ausrüsten und Gegner töten und Missionen abschließen. Auf diese Weise steigt sie nach und nach weiter an.

Eine hohe Leistungsstufe führt aber nicht zu erhöhten Schaden oder besseren Werten. Sie bringt stattdessen folgende Vorteile:

Sobald ihr Level 40 bei der Leistungsstufe erreicht, navigiert in den Moduleinstellungen der Waffe zu Modulzusatzeinstellungen → Modulsockeltyp zuweisen. Unter Einsatz eines Kristallisierungskatalysators (kann erforscht werden) könnt ihr dann neue Sockelplätze für Module freischalten und die Waffe so stärker machen. Anschließend wird die Leistungsstufe zurückgesetzt und ihr könnt sie erneut leveln. Dies ist in etwa vergleichbar mit dem Prestige-System aus Call of Duty.

und die Waffe so stärker machen. Anschließend wird die Leistungsstufe zurückgesetzt und ihr könnt sie erneut leveln. Dies ist in etwa vergleichbar mit dem Prestige-System aus Call of Duty. Je höher die Leistungsstufe einer Waffe ist, die ihr benutzt, desto mehr Meisterschafts-EP verdient ihr für euren Meisterschaftsrang.

Nach Erreichen von Leistungsstufe 40 könnt ihr in den Modulzusatzeinstellungen neue Sockel freischalten (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

