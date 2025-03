Atomfall: Die besten Fertigkeiten

Trainingsstimulanzien, mit denen ihr neue Skills in Atomfall freischalten könnt, sind selten und kostbar. Daher haben wir die unserer Meinung nach besten Fertigkeiten für euch zusammengetragen.

In Atomfall könnt ihr mithilfe von Trainingsstimulanzien neue Fertigkeiten erlernen. Allerdings ist die Anzahl von Trainingsstimulanzien in Windscale begrenzt und manche Skills sind überdies enorm teuer.

Da ihr in Atomfall keine Möglichkeit habt eure Skills zurückzusetzen, kann die Wahl einer eher unbrauchbaren Fertigkeit schnell für Frust sorgen. Aus diesem Grund haben wir die besten Skills für euch zusammengetragen und sie durch optionale ergänzt, um auch alternative Spielstile abzudecken.

Die besten Fernkampf-Skills

Möchtet ihr leise vorgehen, ist der Bogen das beste Mittel. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schaden durch Wurfgegenstände

Voraussetzung: Keine

Keine Kosten: 4x Trainingsstimulans

4x Trainingsstimulans Beschreibung: Wurfgegenstände verursachen mehr Schaden.

Ein großer Knall kann schonmal eine Gruppe von Gegnern das Licht ausknipsen. Mithilfe dieses Skills machen Wurfgegenstände, wie Granaten und Molotow-Cocktails sogar noch mehr Schaden. Das ist nicht nur nützliche für Angriffe aus dem Hinterhalt, ihr spart obendrein jede Menge Munition.

Bogen-Fokus (optional)

Voraussetzung: Handbuch zur Bogenbeherrschung

Handbuch zur Bogenbeherrschung Kosten: 6x Trainingsstimulans

6x Trainingsstimulans Beschreibung: Verkürzt die Zeit, wenn der Bogen voll gespannt ist.

Wollt ihr leise vorgehen, habt ihr in Atomfall nicht allzu viele Möglichkeiten. Ihr könnt euch an eure Gegner heranschleichen und sie von hinten erwürgen oder aber ihr nutzt den Bogen. Mit diesem Skill ist Treffsicherheit garantiert. Nutzt ihr den Bogen aber generell kaum oder ist euch die frontale Konfrontation lieber, braucht ihr diesen Skill nicht zu erwerben.

Ziehgeschwindigkeit (optional)

Voraussetzung: Handbuch zur Bogenbeherrschung

Handbuch zur Bogenbeherrschung Kosten: 2x Trainingsstimulans

2x Trainingsstimulans Beschreibung: Erhöht die Geschwindigkeit beim Bogenziehen

Wichtiger noch als der Bogen-Fokus ist die Ziehgeschwindigkeit. Habt ihr den Bogen schon mal genutzt, wisst ihr genau, wie lange es dauert, bis dieser gespannt ist. Mit diesem Skill verkürzt ihr diese Zeit. Aber auch hier gilt: Nutzt ihr den Bogen nicht, ist auch dieser Skill nicht notwendig.

Die besten Nahkampf-Skills

Ein Tritt bringt Gegner aus dem Gleichgewicht. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dickes Fell (optional)

Voraussetzung: Keine

Keine Kosten: 5x Trainingsstimulans

5x Trainingsstimulans Beschreibung: Verringert den Schaden (feindlicher) Nahkampfangriffe.

Nahkampfangriffe können eurem Charakter unglaublich schnell das Leben kosten. Drei, vier Treffer reichen und schon zählt ihr die virtuellen Radieschen von unten. Machen euch gerade Nahkämpfer zu schaffen, solltet ihr euch den Skill zulegen. Alle anderen können verzichten.

Taumeldauer durch Tritte

Voraussetzung: Keine

Keine Kosten: 1x Trainingsstimulans

1x Trainingsstimulans Beschreibung: Erhöht die Taumeldauer, wenn ihr Gegner tretet.

Ein Tritt bringt einen Gegner schonmal aus dem Gleichgewicht. Mit diesem Skill dauert es noch länger, bis er sich wieder erholt. Die Zeit könnt ihr nutzen, um ihm mit Nahkampfangriffen zuzusetzen oder mit Fernkampfwaffen zu durchlöchern. Gerade die geringen Kosten machen diesen Skill zu einem Muss.

Leiser Überfall (optional)

Voraussetzung: Schleichhandbuch

Schleichhandbuch Kosten: 2x Trainingsstimulans

2x Trainingsstimulans Beschreibung: Überfälle verursachen weniger Lärm.

Wollt ihr eure Feinde leise ausschalten, führt kein Weg an diesem Skill vorbei. Ein Überfall alarmiert in der Regel auch Gegner in der Nähe. Mit dieser Fertigkeit seid ihr lautlos und müsst nur noch auf das Sichtfeld eurer Feinde achten.

Angriffskraft von Nahkampfwaffen

Voraussetzung: Nahkampfhandbuch

Nahkampfhandbuch Kosten: 2x Trainingsstimulans

2x Trainingsstimulans Beschreibung: Erhöht den von Nahkampfwaffen verursachten Schaden.

Der Einsatz einer Axt oder einer anderen Klinge hat den Vorteil kostbare Munition zu sparen, aber den Nachteil riskant zu sein. Mit dieser Fertigkeit schützt ihr euch selbst, indem ihr anderen mehr schadet: Ihr schlagt härter zu und schaltet Gegner daher schneller aus.

Die besten Überlebens-Skills

Makellose Waffen unterscheiden sich nicht nur optisch von anderen Waffen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Charisma (optional)

Voraussetzung: Keine

Kosten: 4x Trainingsstimulans

Beschreibung: Spielergegenstände sind beim Tauschhandel mehr wert.

Sucht ihr oft Händler auf, um seltene Handbücher oder andere Gegenstände zu kaufen, solltet ihr euer Charisma verbessern. Dann müsst ihr nicht mehr ganz so viele Items aufwenden, um einen erfolgreichen Handel zu erzielen.

Fallen entschärfen (optional)

Voraussetzung: Keine

Keine Kosten: 3x Trainingsstimulans

3x Trainingsstimulans Beschreibung: Entschärft Fallen und verwertet ihre Materialien.

Viele Zugänge sind in Atomfall mit Fallen versehen. Habt ihr diesen Skill nicht, müsst ihr über Stolperfallen springen oder sie anderweitig vermeiden. Das kann auch ins Auge gehen. Obendrein entgehen euch dadurch Fasern, die ihr für bestimmte Herstellungsitems benötigt.

Waffenschmied

Voraussetzung: Herstellungshandbuch

Herstellungshandbuch Kosten: 7x Trainingsstimulans

7x Trainingsstimulans Beschreibung: Nehmt die besten Teile von zwei identischen Waffen, um eine höherwertige Waffe herzustellen.

Ein absolutes Muss ist der Waffenschmied-Skill. In Windscale sind die meisten Fernkampfwaffen rostig, wodurch sie weniger Schaden verursachen. Mithilfe dieser Fertigkeit könnt ihr neben Standard-Waffen auch makellose Waffen herstellen, die ihr anderenfalls in der gesamten Spielwelt vergeblich suchen werdet.

Tiefe Taschen

Voraussetzung: Herstellungshandbuch

Herstellungshandbuch Kosten: 5x Trainingsstimulans

5x Trainingsstimulans Beschreibung: Erhöht die Menge an tragbaren Handwerksmaterialien und Munition.

Herstellungsmaterialien und Munition, die ihr in eure Taschen packen könnt, sind stark begrenzt. So ist es unvermeidlich, dass ihr derlei Fundsachen früher oder später zurücklassen müsst. Mit tiefen Taschen steigt eure maximale Tragekapazität um etwa ein Drittel an.

Buff-Dauer (optional)

Voraussetzung: Handbuch für Verbrauchsgegenstände

Handbuch für Verbrauchsgegenstände Kosten: 4x Trainingsstimulans

4x Trainingsstimulans Beschreibung: Die Wirkung von Verbrauchsgegenständen hält länger an.

Gegengifte, Brandsalben und Strahlungsresistenzen wirken nach der Einnahme nur sehr kurz. Da ihr im Laufe der Story oft durch infektionsverursachende Räumlichkeiten schreiten müsst, ist diese Fertigkeit nahezu unabdingbar. So sinkt der Verbrauch an Verbrauchsgegenständen und eure Sicherheit steigt, da ihr euch länger in kontaminierten Bereichen aufhalten könnt.

Die besten Konditionierungs-Skills

Räume wie dieser können euren Charakter infizieren und starken Schaden zufügen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ausdauertraining

Voraussetzung: Keine

Keine Kosten: 5x Trainingsstimulans

5x Trainingsstimulans Beschreibung: Die Herzfrequenz steigt langsamer an und erholt sich schneller.

Das Ausdauertraining zählt zweifelsfrei zu den unverzichtbaren Fertigkeiten. Laufen, springen und kämpfen lassen eure Herzfrequenz schnell ansteigen. Bis diese wieder absinkt, vergehen Sekunden, die sich wie Stunden anfühlen können.

Mit dem Ausdauertraining könnt ihr euch deutlich länger austoben, ehe euch die Puste ausgeht. Und wenn es doch mal passiert, erholt ihr euch deutlich schneller wieder.

Infektionsresistenz

Voraussetzung: Experimentelle Inokulation

Experimentelle Inokulation Kosten: Keine

Keine Beschreibung: Bietet Widerstand gegen Gefahren, die eine Infektion verursachen.

Sobald ihr die experimentelle Inokulation erhalten habt, erlangt ihr den Skill automatisch. So könnt ihr noch länger in Gebieten ausharren, die Infektionen verursachen.

