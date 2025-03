Atomfall: Alle Handbücher finden und Fertigkeiten freischalten

Wollt ihr alle Skills in Atomfall freischalten, müsst ihr sämtliche Handbücher finden und studieren. Wie ihr alle Handbücher freischalten könnt und wo ihr nach ihnen suchen müsst, erfahrt ihr in diesem Guide.

Zu Beginn von Atomfall stehen euch zwölf Fertigkeiten zur Verfügung. Weitere 24 Skills schaltet ihr mithilfe von sogenannten Handbüchern frei. Da jedes Handbuch drei neue Fertigkeiten beinhaltet, gibt es insgesamt acht Bücher, die ihr in Windscale finden könnt.

Einige Bücher könnt ihr nicht nur in der Spielwelt finden, sondern auch bei bestimmten Händlern kaufen. Da Handbücher in Windscale äußerst wertvoll sind, verlangen die Händler im Gegenzug jede Menge kostbarer Gegenstände von euch. Es lohnt sich also, sie in der Spielwelt aufzusuchen und einzusammeln.

Spoiler-Warnung: Einige Handbücher können als Quest-Belohnung oder durch erzielten Missionsfortschritt erlangt werden. Daher lässt es sich im Folgenden nicht vermeiden gewisse Details vorwegzunehmen.

Feuerwaffenhandbuch

Das Feuerwaffenhandbuch befindet sich im Skethermoor-Gefängnis. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kategorie: Fernkampf

Fernkampf Skills: Feuerwaffen-Fokus, Umgang mit Feuerwaffen, Stabilität von Feuerwaffen

Feuerwaffen-Fokus, Umgang mit Feuerwaffen, Stabilität von Feuerwaffen Händler: Unteroffizier "Bootsy" Hughes

Unteroffizier "Bootsy" Hughes Fundort: Skethermoor-Gefängnis (41.1 O, 70.8 N) in Skethermoor

Das Skethermoor-Gefängnis befindet sich ganz im Süden von Skethermoor. Verfolgt ihr Dr. Garrows Hinweise oder erfüllt Quests für Hauptmann Grant Sims, müsst ihr das Gefängnis ohnehin aufsuchen.

Betretet das Gefängnis über den Haupteingang und sucht dann das gegenüberliegende Ende auf. Hier werden spezielle Gefangene in Käfigen festgehalten. Sucht nach einer Öffnung an der Wand und klettert hindurch. Im Raum "Electrical B" findet ihr das Feurwaffenhandbuch in einem Regal.

Handbuch zur Bogenbeherrschung

Das Handbuch der Bogenbeherrschung befindet sich im Druidenlager. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung)

Kategorie: Fernkampf

Fernkampf Skills: Bogen-Fokus, Ziehkontrolle, Ziehgeschwindigkeit

Bogen-Fokus, Ziehkontrolle, Ziehgeschwindigkeit Händler: Molly Jowett (nicht standardmäßig)

Molly Jowett (nicht standardmäßig) Fundort: Im Druidenlager vom Casterfell-Wald (19.5 O, 83.9 N)

Im Südwesten des Casterfell-Waldes findet ihr das streng bewachte Druidenlager. Bevor ihr dort die Burgruinen über den Haupteingang betretet, findet ihr auf der rechten Seite eine große mit Pfeilen bespickte Kiste sowie einem davor lehnenden Bogen. Auf der Kiste liegt das entsprechende Handbuch.

Schleichhandbuch

Das Schleichhandbuch befindet sich auf dem Datlow Hall-Gelände. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kategorie: Nahkampf

Nahkampf Skills: Überraschungsangriff, Leise Bewegung, Leiser Überfall

Überraschungsangriff, Leise Bewegung, Leiser Überfall Händler: Molly Jowett

Molly Jowett Fundort: Auf dem Datlow Hall-Gelände vom Casterfell-Wald (25.4 O, 84.7 N)

Prudence Rook ist die einsame Bewohnerin der Datlow-Halle. Sie vermisst ihren Butler Jens. Dieser ist beim Casterfell-Damm (20.9 O, 90.0 N) aufzufinden. Kehrt anschließend mit den neuen Hinweisen zurück zu Prudence. Sie wird euch den Wintergartenschlüssel anvertrauen. Im Inneren des Wintergartens wartet das Schleichhandbuch auf euch.

Nahkampfhandbuch

Das Nahkampfhandbuch befindet sich in der Höhle der Gesetzlosen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kategorie: Nahkampf

Nahkampf Skills: Schwere Nahkampfangriffskraft, Erfahrener Streithammel, Angriffskraft von Nahkampfwaffen

Schwere Nahkampfangriffskraft, Erfahrener Streithammel, Angriffskraft von Nahkampfwaffen Fundort: Höhle der Gesetzlosen (24.4 O, 75.3 N) in Slatter Dale.

Die Höhle der Gesetzlosen ist im Westen von Slatter Dale zu verorten. Betretet sie und erreicht den Mittelpunkt, wo Tageslicht die Höhle durchflutet. Nehmt hier den nordwestlichen Stollen und ihr findet auf der rechten Seite sowohl ein Handbuch, als auch eine B.A.R.D.-Kiste.

Herstellungshandbuch

Das Herstellungshandbuch erhaltet ihr im Dorfladen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kategorie: Überleben

Überleben Skills: Waffenschmied, Tiefe Taschen, Herstellungsgeschwindigkeit

Waffenschmied, Tiefe Taschen, Herstellungsgeschwindigkeit Händler: Morris Wick (Missionsabschluss)

Morris Wick (Missionsabschluss) Fundort: Dorfladen (33.3 O, 79.9 N) in Dorf Wyndham.

In der Kirche von Dorf Wyndham hat sich ein Mord zugetragen. Folgt den Hinweisen zunächst in den Brauereikeller und sammelt dort weitere Infos, um der Identität des Mörders auf die Spur zu gehen. Sucht schließlich den Händler Morris Wick im Dorfladen auf und wählt im Gespräch abschließend die Dialogoption "Feilschend", um mit dem Handbuch belohnt zu werden.

Handbuch für Verbrauchsgegenstände

Dieses Handbuch befindet sich in der Bäckerei des Dorfs Wyndham. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kategorie: Überleben

Überleben Skills: Darmgesundheit, Buff-Dauer, Blauer Finger

Darmgesundheit, Buff-Dauer, Blauer Finger Händler: Billy Gorse

Billy Gorse Fundort: Die Bäckerei (33.4 O, 80.2 N) von Dorf Wyndham.

Der Ehemann der Ladenbesitzerin Iris Baxter ist infiziert und wurde deshalb im Schlafzimmer einen Stock über der Bäckerei eingeschlossen. Blöd, denn genau dort befindet sich auch das gesuchte Handbuch. Ihr könnt euch den Schlafzimmerschlüssel in der Wyndham-Garage (35.5 O, 79.2 N) schnappen und euch so Zutritt verschaffen. Allerdings geratet ihr dann in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Ehemann.

Wollt ihr dem Pärchen nicht schaden, könnt ihr Frau Baxters Bitte nachkommen und ein bestimmtes Tonikum für sie besorgen. Übergebt es Iris, sobald ihr es besitzt und verlasst dann kurz die Bäckerei. Wenn ihr erneut eintretet, könnt ihr das Schlafzimmer mit dem Handbuch betreten, ohne jemanden geschadet zu haben.

Experimentelle Inokulation

Die experimentelle Inokulation befindet sich unterhalb der Kirche von Dorf Wyndham. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kategorie: Konditionierung

Konditionierung Skills: Heilungsschub, Infektionsresistenz, Strahlungsresistenz

Heilungsschub, Infektionsresistenz, Strahlungsresistenz Fundort: Vergessener Keller in der Kirche "St. Katerine's" (33.0 O, 78.8 N) vom Dorf Wyndham.

Es handelt sich hierbei um die einzigen Skills, die ihr nicht via Handbuch erlernen könnt. Stattdessen müsst ihr euch die Inokulation injizieren, um sie freizuschalten. Ihr findet die Spritze hinter Dr. Holders auf dem Tisch.

Um Dr. Holders Labor erreichen zu können, benötigt ihr jedoch erst einen Schlüssel. Diesen findet ihr in der Medizinischen Abteilung, die ihr über Datenspeicher A im Übergang erreicht. Betretet dann das Gewölbe der Kirche im Dorf Wyndham und entriegelt die Tür zum vergessenen Keller.

Resistenzenhandbuch

Das Resistenzhandbuch befindet sich in der Medizinischen Abteilung. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kategorie: Konditionierung

Konditionierung Skills: Giftresistenz, Blutungsresistenz, Verbrennungsresistenz

Giftresistenz, Blutungsresistenz, Verbrennungsresistenz Fundort: Medizinische Abteilung in "Der Übergang".

Um das Resistenzhandbuch finden zu können, müsst ihr Dr. Holders bereits einen Besuch abgestattet haben. Er gibt euch den notwendigen Schlüssel, um tiefer in die Medizinische Abteilung des Übergangs vordringen zu können.

Nutzt dort Holders Schlüsselkarte und sucht anschließend das Auditorium auf. Das Handbuch befindet sich hinter dem Auditorium-Ausgang auf einem umgestürzten Schrank.

