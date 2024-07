The First Descendant: Module kombinieren & Liste mit Wahrscheinlichkeiten

In The First Descendant könnt ihr Module kombinieren und dabei auch völlig neue Module bekommen. Wie ihr dabei richtig kombiniert und welche Modulkombinationen zu welchen Resultaten führen, zeigen wir euch in unserer Liste mit den Wahrscheinlichkeiten.

Wann kann man Module kombinieren?

Bevor ihr Module kombinieren könnt, müsst ihr zunächst Meisterschaftsrang 9 erreicht haben. Folgt also zunächst der Story und schließt die Hauptmissionen ab, um diesen Level zu erreichen.

Wo kann man Module kombinieren?

Habt ihr Meisterschaftsrang 9 erreicht, könnt ihr euch zu Modulforscher Silion am westlichsten Punkt von Albion begeben. Wählt bei ihm den Unterpunkt „Module kombinieren“ aus und ihr gelangt in das entsprechende Menü.

Bei Silion in Albion könnt ihr Module kombinieren (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wie kann man Module kombinieren?

Wählt links auf dem Bildschirm eure Module aus, die ihr kombinieren wollt. Ihr müsst vier Module auswählen, es funktioniert nicht mit zwei oder drei Modulen. Habt ihr vier Module ausgewählt, wird darunter der Goldpreis abgebildet, den ihr für das Kombinieren zahlen müsst. Je seltener die eingesetzten Module sind, desto teurer wird es (min. 4.000 bis max. 20.000 G). Klickt unten auf den „Kombinieren“-Button, um die Kombination abzuschließen. Die vier eingesetzten Module werden verbraucht und ihr erhaltet ein neues Modul. Dies kann auch ein komplett neues Modul sein, das ihr noch nicht besitzt.

Tipp: Kombiniert am besten nur Module, von denen ihr Duplikate besitzt. Beachtet hier auch, dass es zum Beispiel die gleichen Module für normale Munition und Spezialmunition gibt. Verwechselt dies nicht mit Duplikaten und achtet immer auf die kleinen farbigen Kategoriesymbole rechts oben in den Modulfenstern.

Module richtig kombinieren

Nun fragt ihr euch vielleicht, ob es bestimmte Modulkombinationen gibt, die zu bestimmten Modulen führen. Dies ist zwar nicht der Fall, es gibt aber Wahrscheinlichkeiten für die Seltenheit eines neuen Moduls. Wenn ihr etwa vier Module normaler (blau) Rarität miteinander kombiniert, besteht immer eine Chance von 10% ein Modul seltener (lila) Rarität zu bekommen. Dabei kann es sich dann also um ein komplett neues Modul mit anderer Eigenschaft handeln.

Am sinnvollsten ist es allerdings, wenn ihr immer nur Module der Raritäten „Selten“, „Ultimate“ und „Transzendent“ miteinander kombiniert. Normale Module zerlegt ihr besser, um euren Vorrat an Kuiper-Splittern aufzustocken.

Der folgenden Tabelle könnt ihr alle Wahrscheinlichkeiten für Modulkombinationen entnehmen. Diese stammen übrigens von Nexon selbst. Auf der koreanischen Webseite des Entwicklers sind diese abgebildet.

Liste der Modulkombinationen

Modulkombination Ergebnis (Wahrscheinlichkeiten) 4x Normal 90 % Normal

10 % Selten 3x Normal

1x Selten 67,5 % Normal

30 % Selten

2,5 % Ultimate 3x Normal

1x Ultimate 67,5 % Normal

7,5 % Selten

22,5 % Ultimate

2,5 % Transzendent 3x Normal

1x Transzendent 67,5 % Normal

7,5 % Selten

25 % Transzendent 2x Normal

1x Selten

1x Ultimate 45 % Normal

27,5 % Selten

25 % Ultimate

2,5 % Transzendent 2x Normal

1x Selten

1x Transzendent 45 % Normal

27,5 % Selten

2,5 % Ultimate

25 % Transzendent 2x Normal

1x Ultimate

1x Transzendent 45 % Normal

5 % Selten

22,5 % Ultimate

27,5 % Transzendent 2x Normal

2x Selten 45 % Normal

50 % Selten

5 % Ultimate 2x Normal

2x Ultimate 45 % Normal

5 % Selten

45 % Ultimate

5 % Transzendent 2x Normal

2x Transzendent 45 % Normal

5 % Selten

50 % Transzendent 1x Normal

1x Selten

1x Ultimate

1x Transzendent 22,5 % Normal

25 % Selten

25 % Ultimate

27,5 % Transzendent 1x Normal

2x Selten

1x Ultimate 22,5 % Normal

47,5 % Selten

27,5 % Ultimate

2,5 % Transzendent 1x Normal

1x Selten

2x Ultimate 22,5 % Normal

25 % Selten

47,5 % Ultimate

5 % Transzendent 1x Normal

2x Selten

1x Transzendent 22,5 % Normal

47,5 % Selten

5 % Ultimate

25 % Transzendent 1x Normal

1x Selten

2x Transzendent 22,5 % Normal

25 % Selten

2,5 % Ultimate

50 % Transzendent 1x Normal

2x Ultimate

1x Transzendent 22,5 % Normal

2,5 % Selten

45 % Ultimate

30 % Transzendent 1x Normal

1x Ultimate

2x Transzendent 22,5 % Normal

2,5 % Selten

22,5 % Ultimate

52,5 % Transzendent 1x Normal

3x Selten 22,5 % Normal

70 % Selten

7,5 % Ultimate 1x Normal

3x Ultimate 22,5 % Normal

2,5 % Selten

67,5 % Ultimate

7,5 % Transzendent 1x Normal

3x Transzendent 22,5 % Normal

2,5 % Selten

75 % Transzendent 4x Selten 90 % Selten

10 % Ultimate 3x Selten

1x Ultimate 67,5 % Selten

30 % Ultimate

2,5 % Transzendent 3x Selten

1x Transzendent 67,5 % Selten

7,5 % Ultimate

25 % Transzendent 2x Selten

1x Ultimate

1x Transzendent 45 % Selten

27,5 % Ultimate

27,5 % Transzendent 2x Selten

2x Ultimate 45 % Selten

50 % Ultimate

5 % Transzendent 2x Selten

2x Transzendent 45 % Selten

5 % Ultimate

50 % Transzendent 1x Selten

3x Ultimate 22,5 % Selten

70 % Ultimate

7,5 % Transzendent 1x Selten

3x Transzendent 22,5 % Selten

2,5 % Ultimate

75 % Transzendent 1x Selten

1x Ultimate

2x Transzendent 22,5 % Selten

25 % Ultimate

52,5 % Transzendent 1x Selten

2x Ultimate

1x Transzendent 22,5 % Selten

47,5 % Ultimate

30 % Transzendent 4x Ultimate 90 % Ultimate

10 % Transzendent 3x Ultimate

1x Transzendent 67,5 % Ultimate

32,5 % Transzendent 2x Ultimate

2x Transzendent 45 % Ultimate

55 % Transzendent 1x Ultimate

3x Transzendent 22,5 % Ultimate

77,5 % Transzendent 4x Transzendent 100 % Transzendent

