The First Descendant: Die besten Nachfahren mit Tier List

In The First Descendant habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Nachfahren, die alle ihre eigenen Stärken und Schwächen mitbringen und sich anhand ihrer Spielbarkeit zu einem Ranking in der Tier List zusammenfassen lassen. In unserer Liste zeigen wir euch die besten Nachfahren mit Vor- und Nachteilen.

Hinweis zur Tier List: In The First Descendant muss man die Fähigkeiten der Nachfahren nach ihrer Nützlichkeit bei Schlachtfeld-Missionen (Farmen) und Leeren-Abfangeinsätzen (Bosse/Kolosse) unterscheiden. Manche Nachfahren sind je nachdem besser oder schlechter für bestimmte Aktivitäten geeignet. Dementsprechend ist auch diese Tier List nach verschiedenen Kategorien aufgebaut.

Tier List der besten Nachfahren (insgesamt)

Gley (SS Tier) Enzo (SS Tier) Ajax (S Tier) Valby (S Tier) Bunny (S Tier) Lepic (S Tier) Kyle (A Tier) Blair (A Tier) Freyna (A Tier) Jayber (A Tier) Sharen (B Tier) Yujin (B Tier) Esiemo (B Tier) Viessa (B Tier)

Die besten Nachfahren zum Farmen

Gley (SS Tier) Bunny (SS Tier) Valby (SS Tier) Sharen (S Tier) Lepic (S Tier) Enzo (S Tier) Ajax (A Tier) Jayber (A Tier) Freyna (B Tier) Esiemo (B Tier) Blair (B Tier) Viessa (C Tier) Yujin (C Tier) Kyle (C Tier)

Die besten Nachfahren für Bosse

Gley (SS Tier) Enzo (SS Tier) Ajax (S Tier) Kyle (S Tier) Blair (A Tier) Lepic (A Tier) Freyna (A Tier) Valby (B Tier) Bunny (B Tier) Jayber (B Tier) Yujin (B Tier) Viessa (C Tier) Sharen (C Tier) Esiemo (C Tier)

Alle Nachfahren mit Stärken und Schwächen

Im Folgenden listen wir euch die Stärken und Schwächen aller Nachfahren von The First Descendant sowie ihre Rollen im Kampf noch etwas genauer auf. Beachtet, dass manche Nachfahren im Spiel Ultimate-Varianten besitzen. Diese unterscheiden sich von den normalen Versionen vor allem dadurch, dass sie mehr Lebens- und Schildenergie sowie bessere Verteidigungswerte besitzen.

Gley (SS Tier)

Gley (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: SS Tier

SS Tier Tier Rank für Bosse: SS Tier

SS Tier Rolle im Kampf: Damage Dealer

Gley kann sich selber in einen Raserei-Zustand versetzen, um ihren Schusswaffen-ANG zu erhöhen. Dank ihrer Fertigkeit „Erhöhte Sensorik“ verbraucht sie zudem keine Munition beim Schießen. Mit den richtigen Modulen könnt ihr so einen Infinite-Ammo-Build (siehe verlinkter YT-Guide) basteln. Gley ist nicht zuletzt deshalb der derzeit beste Nachfahre im Spiel.

Die Raserei-Fähigkeit verstärkt ihre Angriffe aus großer Entfernung erheblich.

Die Fähigkeit „Lebenssog“ lässt sie LP beim Angriff heilen.

Erzeugt Lebenskugeln beim Töten von Feinden, die bei Aufnahme LP wiederherstellen.

Heilung wird verringert und erhaltener Schaden wird erhöht, wenn sie sich im Raserei-Zustand befindet.

Besitzt keinen Schild.

Muss aktiv Lebenskugeln aufsammeln, um Ultimate-Attacke „Massaker“ zu aktivieren.

Enzo (SS Tier)

Enzo (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: S Tier

S Tier Tier Rank für Bosse: SS Tier

SS Tier Rolle im Kampf: Unterstützung

Enzo ist einer der wenigen Unterstützer im Spiel und brilliert vor allem im Gruppenspiel. Er versorgt Partymitglieder hauptsächlich mit Munition und Heilung, was ihn in Missionen mit hohem Schwierigkeitsgrad besonders wertvoll macht. Zusätzlich zur Munitionsversorgung kann Enzo durch seine Fähigkeiten auch passiven Schaden verursachen. Enzo kann dank seiner passiven Fertigkeit zudem verschlüsselte Tresore leichter öffnen.

Ultimative Fertigkeit kann die Munition für das gesamte Team auffüllen.

Explosionsdrohne verursacht bei Kontakt erheblichen Schaden.

„Kampfanzug verbessern“ hilft, Schildenergie zu regenerieren und erhöht so seine Überlebensfähigkeit.

Abhängig von den richtigen Waffenkonfigurationen.

Kaum offensive Fertigkeiten.

Nur im Gruppenspiel wirklich effizient.

Ajax (S Tier)

Ajax (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: A Tier

A Tier Tier Rank für Bosse: S Tier

S Tier Rolle im Kampf: Tank

Ajax ist einer der wählbaren Startcharaktere und ein klassischer Tank, der im Gruppenspiel vorausgeht und die Aggro auf sich zieht. Da er sich ausschließlich auf LP und Verteidigung konzentriert, ist Ajax ein leicht aufzubauender Charakter und kann auch im Solospiel gut überleben.

„Orbit-Barriere“ kann verwendet werden, um feindliche Geschosse abzuwehren und sowohl sich selbst als auch Verbündete zu schützen.

Kann Feinde mit „Leerensprung“ betäuben und zurückstoßen.

Perfekt für Spieler, die gerne Tanks spielen.

Geringer Fertigkeits-Schaden.

Keine Flächenschaden-Skills für schnelles Farmen.

Bunny (S Tier)

Bunny (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: SS Tier

SS Tier Tier Rank für Bosse: B Tier

B Tier Rolle im Kampf: Damage Dealer

Bunny ist der beste Nachfahre zum Farmen von vielen Mob-Gruppen. Dank ihrer Fertigkeit „Blitzeinschlag“ kann sie einfach beim Herumlaufen nahe Gegnergruppen mit kontinuierlichem Flächenschaden ausschalten. Und Herumlaufen müsst ihr mit Bunny ständig, denn nur dann kann sie ihre Manaleiste in Elektrizität umwandeln (besitzt eigenen Balken für Elektrizität). Diese ist zur Anwendung all ihrer Fertigkeiten nötig.

Schnellste Bewegungsgeschwindigkeit aller Nachfahren.

Kann wie kein anderer Nachfahre Mob-Gruppen schnell erledigen.

Ihre Elektrizitätskräfte werden umso stärker, je mehr ihr in Bewegung bleibt.

Keine defensiven Fertigkeiten.

Erfordert ständige Nähe zu Feinden, um Potenzial auszuschöpfen.

Benötigt ständige MP-Auffüllung, um Fähigkeiten aufrechtzuerhalten.

Valby (S Tier)

Valby (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: SS Tier

SS Tier Tier Rank für Bosse: B Tier

B Tier Rolle im Kampf: Damage Dealer

Valby glänzt darin, Feinde durch das Erzeugen von Seifenblasen-Pfützen auf dem Boden zu kontrollieren, die Schaden über Zeit (DoT) verursachen. Ihre Stärken liegen in der Kontrolle von Gegnergruppen und Schadensausteilung.

Kann Fertigkeiten spammen, da sie weniger Mana verbraucht, während sie sich auf ihren Wasserflächen befindet.

Ähnlich wie Bunny einer der besten Nachfahren für reines Offensivspiel bei Schlachtfeld-Missionen.

Benötigt die passenden Module, um ihre Fertigkeiten optimal zu nutzen.

Kann nur attributslosen und elektrischen Schaden verstärken.

Lepic (S Tier)

Lepic (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: S Tier

S Tier Tier Rank für Bosse: A Tier

A Tier Rolle im Kampf: Damage Dealer

Lepic ist einer der wählbaren Startcharaktere. Er ist ein klassischer Allrounder, der in fast allen Situationen bestehen kann, ohne irgendwo wirkliche Schwächen zu offenbaren. Seine feuerbasierten Granaten-Skills sind sowohl gegen Feindesgruppen als auch Bosse wirkungsvoll.

Einfache Anwendung von AoE-Skills und Buffs. Einer der besten Nachfahren für Spieleinsteiger.

Kann dank passiver Fertigkeit fatale Angriffe überleben.

Kann mit der Traktionsgranate Feindesgruppen an einem Punkt bündeln.

Kurze Wurfdistanz der Granaten.

Die Traktionsgranate hat nur eine kurze Wirkungsdauer.

Lange Aufladezeit der Ultimate-Attacke „Overkill“.

Kyle (A Tier)

Kyle (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: C Tier

C Tier Tier Rank für Bosse: S Tier

S Tier Rolle im Kampf: Tank

Kyle kann sich als Tank erlittenen Schaden zunutze machen und kraftvoll zurückschlagen. Er ist jedoch ein anspruchsvoller Charakter und erfordert präzises Timing seiner Fähigkeiten. Nach einer langer Einarbeitung kann sein risikoreicher Spielstil aber voll aufgehen.

Tank mit hoher Mobilität.

Besitzt im Gegensatz zu Ajax großes AoE-Potenzial.

Muss erst genügend Schaden einstecken, um Potenzial zu offenbaren.

Besitzt nur Nahkampf-Fertigkeiten.

Blair (A Tier)

Blair (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: B Tier

B Tier Tier Rank für Bosse: A Tier

A Tier Rolle im Kampf: Schaden über Zeit

Blair zeigt seine Stärken beim Säubern von Gegnerhorden und dem Anwenden von Brandschaden auf Ziele mit vielen Lebenspunkten, wie zum Beispiel Bossen. Er gehört zu den anspruchsvolleren Charakteren, denn seine Waffenkonfiguration muss mit seinem Brandattribut in Einklang gebracht werden, damit er sein Potenzial ausschöpfen kann.

Besitzt Feuer-Skills, die zunehmend Brandschaden verursachen.

Kann Mana regenerieren, indem er Flammenzonen auf dem Schlachtfeld einsammelt.

Ständige Abhängigkeit von aktiven Brand-DoTs.

Gegen Bosse nur mit der Ultimate-Waffe „Bleibendes Vermächtnis“ wirklich effektiv.

Freyna (A Tier)

Freyna (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: B Tier

B Tier Tier Rank für Bosse: A Tier

A Tier Rolle im Kampf: Schaden über Zeit

Freynas Fertigkeiten drehen sich um das Verursachen von Gifteffekten auf ihre Feinde. Durch ihre passive Fertigkeit teilt sie umso mehr Schaden aus, je mehr Gegner in ihrer Nähe vergiftet sind.

Der toxische Schaden erhöht sich, je mehr Feinde sie vergiftet.

Verfügt über sehr gute AoE-Fähigkeiten, um Gegnergruppen schnell zu dezimieren.

Verursacht kaum Initialschaden.

Ständige Abhängigkeit von aktiven Gift-DoTs.

Cooldown-Anpassung durch Module nötig, um Potenzial auszuschöpfen.

Jayber (A Tier)

Jayber (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: A Tier

A Tier Tier Rank für Bosse: B Tier

B Tier Rolle im Kampf: Unterstützung

Jayber bietet seinem Team hervorragende Unterstützung, indem er Geschütze beschwört, die Feinde töten oder Verbündete heilen. Außerdem verfügt er über eine vielseitige Waffe, die er nutzen kann, um die Effektivität seiner Geschütze zu verbessern.

Kann mit seinen Geschützen sowohl offensiv als auch unterstützend helfen.

Kein Initialschaden mit Fertigkeiten.

Geschütze müssen erst durch passende Module gestärkt werden.

Sharen (B Tier)

Sharen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: S Tier

S Tier Tier Rank für Bosse: C Tier

C Tier Rolle im Kampf: Nahkämpferin

Sharen ist auf Tarnung und Hinterhalte spezialisiert. Ihre Fertigkeiten ermöglichen es ihr, verheerenden Schaden an jedem Feind zu verursachen. Ihr Nachteile sind jedoch ihre geringe Lebensenergie und Verteidigung, was sie zu einem schwierigen Charakter für Anfänger macht.

Ideal für das Überraschen von Feinden, da sie sich mit der Tarnungsfähigkeit verstecken kann.

Am besten geeignet für Spieler, die einen heimlichen Spielstil bevorzugen.

Muss sich ständig in den Nahkampf wagen, um effektiv zu sein.

Ihre Ultimate-Attacke setzt sie für ein paar Sekunden an einem Ort fest.

Kann nur durch gutes Kombinieren ihrer Fertigkeiten Potenzial ausschöpfen.

Yujin (B Tier)

Yujin (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tier Rank fürs Farmen: C Tier

C Tier Tier Rank für Bosse: B Tier

B Tier Rolle im Kampf: Unterstützung

Yujin ist ein Unterstützer-Charakter, der hauptsächlich LP-Heilung für seine Gruppenmitglieder bereitstellt. Er kann seinen Verbündeten auch Angriffs- und Unterstützungseffekte gewähren sowie Feinden Debuffs auferlegen. Trotz seiner Rolle als Heiler ist Yujins Ultimate „Hyperreaktives Heilfeld“ seine einzige Fähigkeit, die auch Heilung für ihn selbst gewährt. Dadurch ist er solo nicht so einfach zu spielen.

Sehr guter Unterstützer in der Party.

Seine Skills können Verbündete heilen, wiederbeleben und buffen.

Geringe Angriffskraft für Solospiel.

Kaum offensive Skills.

Benötigt passende Ultimate-Waffen für bessere Spielbarkeit.

Esiemo (B Tier)

Esiemo (Bildquelle: Screenshot GIGA)