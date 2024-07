The First Descendant: Lepic freischalten & bester Build (Deutsch)

Lepic gehört zu den Startcharakteren in The First Descendant und kann dank seiner Fähigkeiten samt den richtigen Modulen zum echten Boss-Vernichter werden. Wir zeigen euch, wie ihr Lepic freischalten könnt und seinen besten Build mit der passenden Ausrüstung.

Lepic freischalten

Lepic ist einer der drei wählbaren Startcharaktere. Solltet ihr ihn nicht gewählt haben, könnt ihr ihn aber wie alle anderen Nachfahren in The First Descendant im Shop kaufen oder per Farm erforschen.

Um die genauen Freischaltbedingungen von Lepic einzusehen, könnt ihr jederzeit im Spielverlauf zum Menü Informationen → Nachfahren → Lepic navigieren. Wenn ihr den Cursor über die einzelnen Forschungsmaterialien bewegt, könnt ihr im Icon-Fenster „Info zum Erhalt“ auswählen und bekommt dann alle Infos zu den Fundorten.

Folgende Materialien werden für die Freischaltung von Lepic benötigt:

Verbesserte Zellen: Für die Erforschung benötigt ihr 290x Semipermanentes Plasma, 499x Monomolekular-Extraktor, 34x Hochkonzentrierter Energieüberrest und den Bauplan für die verbesserten Zellen.

Für die Erforschung benötigt ihr 290x Semipermanentes Plasma, 499x Monomolekular-Extraktor, 34x Hochkonzentrierter Energieüberrest und den Bauplan für die verbesserten Zellen. Stabilisator: Für die Erforschung benötigt ihr 571x Superflüssigkeit, 462x Formstabile Legierung, 43x Kristall-Biogel und den Bauplan für den Stabilisator.

Für die Erforschung benötigt ihr 571x Superflüssigkeit, 462x Formstabile Legierung, 43x Kristall-Biogel und den Bauplan für den Stabilisator. Spiralkatalysator: Für die Erforschung benötigt ihr 519x Metall-Beschleuniger, 554x Kohlenstoffkristall, 60x Komplexer Kohlenstoffaktivator und den Bauplan für den Spiralkatalysator.

Für die Erforschung benötigt ihr 519x Metall-Beschleuniger, 554x Kohlenstoffkristall, 60x Komplexer Kohlenstoffaktivator und den Bauplan für den Spiralkatalysator. Lepics Code: Den Code könnt ihr nicht erforschen. Ihr erhaltet ihn durch den Einsatz von amorphen Material-Mustern. Genauer gesagt die Muster 13, 72, 98 und 106.

Begebt euch anschließend zu Meisterin Anais in Albion und startet die Forschung von Lepic. Dies kostet euch neben den Materialien 400.000 Gold sowie 16 Stunden Forschungszeit. Anschließend schließt sich euch Lepic als Nachfahre an.

Bester Build für Lepic

Lepic nutzt Tech- und Singulärfertigkeiten in Kombination mit dem Feuerelement. Um den Brandeffekt auszulösen, müsst ihr allerdings immer vorher seine zweite Fertigkeit „Übertakten“ aktivieren. Erst anschließend solltet ihr dann die anderen beiden Fähigkeiten „Granatenwurf“ (wirft eine Granate mit AoE-Schaden) sowie „Traktionsgranate“ (zieht Feinde im Explosionsradus zum Zentrum zusammen) nutzen.

Lepics beste Attacke ist allerdings sein Ultimate „Overkill“. Dabei wird sein kybernetischer Arm zur Waffe, mit der ihr Kugeln verschießen könnt, bis eure MP verbraucht sind. Diese Kugeln erzeugen beim Aufprall Schadenszonen mit andauerndem AoE-Effekt. Mit den richtigen Modulen könnt ihr Overkill so weit stärken, dass er damit auch die schwersten Bosse im Alleingang erledigen kann.

Lepic ist ein Allrounder und lässt sich vor allem als Anfänger leicht spielen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Beste Module für Lepic

Im Folgenden seht ihr die für Lepics Build wichtigsten Module für Bosskämpfe und Mob-Farming.

Wichtige Module

Schusswaffen-Experte (Tranzendent-Mod)

Luftmanöver (Ultimate-Mod)

Gefährlicher Hinterhalt (Ultimate-Mod)

Konditionskampf (seltene Mod)

Feuerspezialist (normale Mod)

Fertigkeit-Konzentration (normale Mod)

Fertigkeit-Erkenntnis (normale Mod)

Fertigkeitenerweiterung (normale Mod)

Beste Module für Bosse

Schusswaffen-Experte (Tranzendent-Mod)

Luftmanöver (Ultimate-Mod)

Gefährlicher Hinterhalt (Ultimate-Mod)

Konditionskampf (seltene Mod)

MP-Beschleuniger (seltene Mod)

Frontlinien (seltene Mod)

Notfallmaßnahmen (seltene Mod)

Feuerspezialist (normale Mod)

Fertigkeit-Konzentration (normale Mod)

Fertigkeit-Erkenntnis (normale Mod)

Fertigkeitenerweiterung (normale Mod)

Techniker (normale Mod)

Beste Module zum Farmen

Schusswaffen-Experte (Tranzendent-Mod)

Luftmanöver (Ultimate-Mod)

MP-Sammler (Ultimate-Mod)

Reichweite-Maximierung (seltene Mod)

MP-Umwandlung (seltene Mod)

Feuerspezialist (normale Mod)

Erhöhte LP (normale Mod)

Fertigkeit-Erkenntnis (normale Mod)

Fertigkeitenerweiterung (normale Mod)

Tech-Spezialist (normale Mod)

Flinke Finger (normale Mod)

Bester Reaktor für Lepic

Der beste Reaktor für Lepics Build ist der Brandmechanik-Reaktor. Dieser gibt euch Boni auf eure Feuer- und Tech-Fertigkeitsstärke. Stellt auch sicher, dass ihr die Optimierungsbedingung für die ausgerüstete Waffe erfüllt.

Für den God Roll solltet ihr beim Reaktor folgende Boni haben:

Fertigkeiten-KritTrefferschaden

Bonus-Fertigkeitn-ANG gegen Kolosse

Beste Waffe für Lepic

Bei den Waffen ist es wichtig, dass ihr sie mit Modulen kombiniert, die euch Boni auf die Feuerrate geben. Lepics Ultimate skaliert nämlich mit der Waffe, die ihr in der Hand habt, wenn ihr den Skill aktiviert. Dadurch könnt ihr den Ultimate in viel schnellerer Folge abfeuern und mehr Schaden anrichten.

Folgende Waffen und Module sind eine gute Wahl:

Durchdringer (Legendärer Revolver) Scharfer Präzisionsschuss (Ultimate-Mod) Feuerrate steigern (normale Mod)

Bleibendes Vermächtnis (Legendäres Maschinengewehr) Wirkung und Gegenwirkung (seltene Mod) Konzentrations-Priorität (seltene Mod) Treffsicherer Schuss (seltene Mod) Schwachpunkt-Zielen (seltene Mod) Verstärkter Drall (normale Mod) Bessere Erkenntnis (normale Mod) Gesteigerte Konzentration (normale Mod) Feuerrate steigern (normale Mod) Flammenleiter (Ultimate-Mod)



Beste externe Komponenten für Lepic

Für Bosse ist das komplette Metzler-Set am besten geeignet. Für normale Mobs verwendet ihr je zwei Teile vom Auslöscher- und vulkanischen Set.

Den kompletten Lepic-Build und wie er im Kampf aussieht, zeigt euch auch noch einmal das folgende Video des YT-Kanals Moxsy:

