Fallout London Mod: Download und Installation (Steam & GOG)

Die Mod „Fallout: London“ für Fallout 4 könnt ihr exklusiv mit der PC-Version spielen. Während der Download und die Installation auf GOG relativ simpel sind, müsst ihr bei der Steam-Version viele kleinteilige Schritte durchführen, um die Mod zum Laufen zu bringen. An dieser Stelle geben wir euch die genaue Anleitung dazu.

Fallout London Mod herunterladen und starten

Die Fallout London Mod wird exklusiv auf GOG Galaxy kostenlos zum Download angeboten. Wichtig dabei: Um die Mod spielen zu können, müsst ihr entweder Fallout 4 sowie alle DLCs oder die „Fallout 4: Game of the Year“-Edition besitzen. Alle DLCs (bis auf das „High Resolution Texture Pack“) werden für die Nutzung der Mod benötigt.

Fallout: London ist nur mit der Pre-Patched-Version 1.10.163.0 von Fallout 4: Game of the Year Edition kompatibel. Die GOG-Version entspricht genau dieser Versionsnummer, die Installation der Mod kann hier also einfach und ohne Umstände durchgeführt werden.

Die Steam-Version des Spiels ist hingegen auf dem Stand nach dem Next-Gen-Update und daher nicht ohne weiteres kompatibel. Besitzt ihr die Steam-Version, müsst ihr das Spiel erst auf die kompatible Version downgraden. Eine für das Next-Gen-Update kompatible Version der Mod ist derzeit zwar in Entwicklung, aber es gibt noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum.

Im Folgenden geben wir euch genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie ihr Fallout: London auf GOG und Steam starten könnt.

Fallout London auf GOG installieren

Installiert die Fallout 4: GOTY Edition über GOG Galaxy. Wählt dabei die Version mit englischer Sprache aus. Startet anschließend den Download der Fallout London Mod auf GOG Galaxy. Folgt den Anweisungen des Launchers, um die Installation abzuschließen. Startet anschließend Fallout 4, um auf die Mod zuzugreifen.

Fallout London auf Steam installieren

Gebt steam://open/console in euren Browser ein. Dadurch wird die Steam-Konsole geöffnet. Hier müsst ihr jetzt jeden Teil der vorherigen „Fallout 4: GOTY Edition“-Version herunterladen, indem ihr die folgende Befehle in die Konsole eingebt: Für Teil A: download_depot 377160 377161 7497069378349273908 Für Teil B: download_depot 377160 377163 5819088023757897745 Für die ausführbare Datei: download_depot 377160 377162 5847529232406005096 Für die englische Version: download_depot 377160 377164 2178106366609958945 Um die Inhalte für jeden der DLCs, die ihr besitzt, herunterzuladen, verwendet die folgenden Befehle (Das Besitzen dieser DLCs ist notwendig, um Fallout London zu spielen): Für das HD Texture Pack: download_depot 377160 540810 1558929737289295473 Für Automatron: download_depot 377160 435870 1691678129192680960 Für das Automatron-Englisch-Sprachpakete: download_depot 377160 435871 5106118861901111234 Für Wasteland Workshop: download_depot 377160 435880 1255562923187931216 Für Far Harbor: download_depot 377160 435881 1207717296920736193 Für das Far-Harbor-Englisch-Sprachpaket: download_depot 377160 435882 8482181819175811242 Für Contraptions Workshop: download_depot 377160 480630 5527412439359349504 Für Vault-Tec Workshop: download_depot 377160 480631 6588493486198824788 Für das Vault-Tec Workshop-Englisch-Sprachpaket: download_depot 377160 393885 5000262035721758737 Für Nuka World: download_depot 377160 490650 4873048792354485093 Für das Nuka World-Englisch-Sprachpaket: download_depot 377160 393895 7677765994120765493 Die Dateien werden in euren Steam-Bibliotheksordner heruntergeladen (standardmäßig „C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\content\app_377160“). Sie befinden sich hier in separaten Depot-Ordnern. Die ausführbare Datei von Fallout 4 zum Beispiel im Ordner mit dem Namen „depot_377162“. Nachdem Ihr alle Dateien heruntergeladen habt, erstellt einen neuen Ordner auf eurem Desktop und kopiert den Inhalt jedes der genannten Ordner in diesen neuen Ordner, wobei ihr Dateien überschreibt, falls nötig. Löscht nun alles in eurem aktuellen „Fallout 4: GOTY Edition“-Installationsordner und ersetze es durch die Dateien in dem neu erstellten Ordner auf dem Desktop. Startet anschließend den Download der Fallout London Mod auf GOG Galaxy. Folgt den Anweisungen des Launchers, um die Installation abzuschließen. Startet anschließend Fallout 4, um auf die Mod zuzugreifen.

Hinweis: Die Entwickler der Mod haben auch eine Die Entwickler der Mod haben auch eine Downgrader-Mod auf Nexus Mods veröffentlicht, die euch beim Zurücksetzen der Fallout-4-Version auf Steam unterstützt

Fallout London: Release Announcement Trailer

Fallout London per Mod-Manager installieren

Falls ihr Fallout: London nicht per Launcher, sondern manuell mit einem Mod-Manager installieren möchtet, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet den Ordner, in den ihr die Mod von GOG heruntergeladen habt. In diesem Ordner findet ihr den Installer, F4SE, den Data-Ordner und mehr. Ihr könnt wahlweise die F4SE-Dateien verwenden oder sie über die Silverlock-Website installieren. Komprimiert den Data-Ordner als ZIP-Datei. Die ZIP-Datei könnt ihr dann als Mod in eurem bevorzugten Mod-Manager installieren.

Die Mod-Entwickler empfehlen, dass ihr ihre INI-Dateien verwendet, die ebenfalls beim Download enthalten sind (ihr findet sie im _Config-Ordner). Kopiert diese in euren Ordner mit den INIs (standardmäßig „Dokumente/my games/Fallout 4-Ordner“) oder fügt sie zum INI-Editor eures bevorzugten Mod-Managers hinzu.

