Heute erscheint der größte RPG-Hammer des Sommers – und zwar kostenlos

Heute ist es endlich soweit. Nachdem die Fans etliche Jahre auf den Release von Fallout: London warten müssen, wird die Mega-Mod im Laufe des Tages veröffentlicht. Auch wenn es offiziell noch keine konkrete Uhrzeit gibt, können wir uns trotzdem schon ausmalen, wann das Team den Download-Vorhang fallen lässt.

Fallout: London – Mega-Mod für Fallout 4 startet heute

Auf diesen Tag warten viele Spieler von Fallout 4 schon eine gefühlte Ewigkeit. Am 25. Juli 2024 plant das Mod-Team von Fallout: London den Release ihrer DLC-großen Erweiterung, direkt über GOG – und zwar kostenlos.

Einige Szenen aus dem Spiel könnt ihr euch direkt bei YouTube anschauen:

Die genaue Uhrzeit hält das Team zwar bislang noch geheim, doch ein kurzer Blick auf den YouTube-Channel lässt erahnen, wann der Startschuss fällt.

Screenshot vom YouTube-Channel von Fallout: London.

Da der Launch-Trailer für heute um 15:00 Uhr vorgeplant ist, gehen wir fest davon aus, dass auch das Spiel um 15:00 Uhr offiziell erscheint. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr, aber die Vermutung liegt nahe.

Fallout: London – das müsst ihr wissen

Gut zu wissen: Fallout: London ist eine Mod für Fallout 4. Mit anderen Worten: Ihr braucht das Hauptspiel und alle DLCs, um die Mod installieren und spielen zu können. Praktischerweise ist die „Game of the Year Edition“ von Fallout 4 gerade massiv bei GOG reduziert. Statt 39,99 Euro zahlt ihr nur 15,99 Euro (bei GOG anschauen) – das entspricht einem Rabatt von 60 Prozent. In der GOTY-Version sind alle DLCs enthalten. Das Angebot gilt aber nur noch bis zum 2. August 2024.

Lohnt sich auch das normale Fallout 4? Unser Testvideo verrät es euch:

Wenn ihr das Hauptspiel über GOG gekauft, die englische Version installiert und die Cloud-Saves deaktiviert habt, könnt ihr euch Fallout: London im GOG-Store gratis sichern und ebenfalls herunterladen.

Wichtiger Hinweis: Fallout: London könnt ihr auch spielen, wenn ihr Fallout 4 und alle DLCs oder die GOTY-Edition auf Steam gekauft habt. Die Installation der Mod ist dann nur etwas umständlicher, weil ihr selbst auf die Pre-Next-Gen-Version downgraden müsst. Eine entsprechende Hilfeseite, die euch erklärt, wie ihr das anstellt, haben die Mod-Entwickler zur Verfügung gestellt.

