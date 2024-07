Fallout London auf Deutsch spielen? Gibt es deutsche Untertitel & Sprachausgabe?

Die Fallout: London Mod für Fallout 4 verfügt über sehr viele Texte und Sprachausgabe für alle NPCs im Spiel. Doch kann man die Mega-Mod auch irgendwie auf Deutsch spielen? Gibt es deutsche Sprachausgabe oder zumindest deutsche Untertitel? An dieser Stelle beantworten wir euch diese Frage.

Kann man Fallout London auf Deutsch spielen?

Nein, leider gibt es keine Möglichkeit, Fallout: London mit deutscher Sprachausgabe und/oder deutschen Untertiteln sowie Texten zu spielen. Die Mod besitzt ausschließlich englische Sprachausgabe und Texte. Es gibt also auch keine anderen Sprachen im Spiel.

Fallout: London ist ein reines Fan-Projekt, das in über fünf Jahren Entwicklungszeit entstanden ist. Ihr könnt es euch komplett kostenlos auf GOG Galaxy herunterladen. Auf der Shopseite ist rechts bei den verfügbaren Sprachen auch noch einmal deutlich zu sehen, dass es nur englische Audio und Texte gibt.

(Noch) keine deutsche Sprachausgabe und Untertitel

Nur weil es zum Release der Mod keine deutsche Sprachausgabe und Texte gibt, heißt dies nicht, dass sich das in Zukunft noch ändern kann. Sollte die Mod in Zukunft weiter hohe Popularität genießen, ist es durchaus denkbar, dass sich andere Modder an eine Übersetzung setzen und zumindest deutsche Untertitel und Texte für das Spiel erstellen.

In der Zwischenzeit müsst ihr euch aber noch gedulden. Es wird wohl erst einmal etwas Zeit ins Land gehen, bevor ihr mit ersten Mods rechnen könnt, die deutsche Texte ins Spiel bringen. Fallout: London ist so umfangreich und besitzt so viele Zeilen Text, dass es etwas dauern wird, bis dies alles ins Deutsche übersetzt wurde.

Deutsche Sprachausgabe dürfte allerdings kaum zu erwarten sein. Allerdings ist die englische Sprachausgabe auch wirklich gut gelungen. Die Einwohner Londons sprechen allesamt mit passendem britischen Dialekt und sorgen so für die passende Atmosphäre. Falls ihr noch Probleme mit der Installation von Fallout: London habt, helfen wir euch im verlinkten Guide weiter.

