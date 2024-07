The First Descendant: Beste Waffen mit Tier List

Um die für euch beste Waffe in The First Descendant zu finden, müsst ihr verschiedene Kritierien beachten. So sind manche Waffentypen stärker als andere und auch welche Nachfahren ihr spielt, ist von entscheidender Bedeutung. An dieser Stellen zeigen wir euch die besten Waffen samt Tier List für den MMO-Shooter.

Zu den wichtigsten Ranking-Kriterien in unseren Tier-Listen der besten Waffen gehören die DPS (Schaden pro Sekunde), das generelle Handling sowie die Spielbarkeit mit den verschiedenen Nachfahren in The First Descendant. Die folgenden Listen zeigen euch die besten Waffen in den verschiedenen Kategorien, sodass ihr für euch die besten Exemplare ausmachen könnt, die ihr farmen und erforschen wollt.

Beste Waffen in The First Descendant

Donnerkäfig (Maschinenpistole): Die beste SMG im Spiel aufgrund der hohen Feuerrate sowie dem sehr einfachen Handling. Zudem könnt ihr diese Ultimate-Waffe bereits sehr früh im Spiel erlangen. Die Spezialfähigkeit löst mit hoher Wahrscheinlichkeit Elektro-Explosionen bei Feinden aus, was den Donnerkäfig so auch zur besten Waffe für Bunny macht. Folgt diesem YT-Guide, um den maximalen Schaden aus dieser Maschinenpistole herauszuholen. Zähmer (Maschinengewehr): Maschinengewehre sind insgesamt der stärkste Waffentyp in The First Descendant und der Zähmer schlägt in dieser Kategorie alle anderen MGs. Dank des enormen Grundschadens, der Feuerrate sowie der hohen Magazinkapazität ist diese Waffe vor allem gegen Bosse die erste Wahl. Schaut in unseren Zähmer-Build, um das beste Setup mit den richtigen Modulen für den Zähmer einzustellen. Python (Maschinenpistole): Eine weitere sehr gute SMG mit einer der höchsten Feuerraten. Die Spezialfähigkeit senkt die Resistenzen gegen attributslosen und toxischen Schaden. Für Nachfahren wie Freyna ist diese Waffe daher sehr gut geeignet. Nachleuchtendes Schwert (Scharfschützengewehr): Das beste Scharfschützengewehr im Spiel aufgrund des hohen Grundschadens. Mit den richtigen Modulen könnt ihr auch starke Feinde mit einem Schuss erledigen, was das nachleuchtende Schwert zur besten Waffe für Nachfahren wie Sharen und Enzo macht. Verkümmertes Organ (Werfer/Kanone): Eine der besten Werfer im Spiel dank der hohen DPS sowie der verhältnismäßig hohen Feuerrate für einen Werfer. Eine der besten Waffen für Gley, die dank ihrer Fertigkeiten und dem richtigen Build unbegrenzt mit diesem Werfer schießen kann.

Egal mit welchem Nachfahren ist der Donnerkäfig eine der besten Waffen, vor allem beim Farmen normaler Mobs (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Beste Ultimate-Waffen (Tier List)

Standardmunition Spezialmunition Einschlagmunition Hochleistungsmunition SS Tier Donnerkäfig

Python

Bleibendes Vermächtnis Geheimer Garten Durchdringer Nachleuchtendes Schwert

Zerfetzer S Tier Verlorene Hoffnung Gregs umgekehrtes Schicksal Blaukäfer Sigvores Beweis

Durchsetzer A Tier Göttliche Bestrafung

Das Finale Meisterwerk Hellsicht Welle des Lichts Durchdringendes Licht

Wiederhergestelltes Relikt B Tier Der letzte Dolch

Albion-Kavalleriewaffe Lanze der Königswache Nazeistras Hingabe -

Beste seltene Waffen (Tier List)

Standardmunition Spezialmunition Einschlagmunition Hochleistungsmunition SS Tier Zähmer

Ewige Willenskraft - Klinge des Assassinen Glaube

In Windeseile

Verkümmertes Organ S Tier - - Einfältige Heulsuse

Pfad des Entdeckers

Sofortige Hinrichtung

Schall-Kooperation Anderer Traum

Wächter R4

Supermond Z-15

Unterbewusstsein A Tier Blaue Blutblüte

Löwe mit blauer Mähne

Caligos Horn - Narbe des Helden

Das Zeitalter der Innovation Waldblick

Feuerwerk

Todesgebrüll B Tier Rose von Aisha

Teufelsruf

Unfertige Studie

Glühwürmchen

Phantomschmerz

Magnus AA

Neuanfang

Jahrtausendfrost

Alter Ego

Roter Wolf - - Lichtgeschwindigkeitslauf

Der letzte Ritter C Tier Rascal V-51 Dogma 21

Flamme 44

Dimensionsbrücke

Die Unliebsamen

Kommando

Streben eines jungen Adligen

Viper - -

Beste Waffen für Nachfahren

Hinweis: Die besten Waffen aus den Listen oberhalb sind allgemein eine gute Wahl, egal welchen Nachfahren ihr spielt. Der Donnerkäfig ist beispielsweise eine hervorragende Waffe für jeden Charakter. Die folgende Liste zeigt euch daher eher die Waffen, die am besten zu den Fertigkeiten der einzelnen Nachfahren passen und gut harmonieren.

Beste Waffe für Gley: Python, Geheimer Garten, Verkümmertes Organ

Python, Geheimer Garten, Verkümmertes Organ Beste Waffe für Enzo: Python, Nachleuchtendes Schwert

Python, Nachleuchtendes Schwert Beste Waffe für Ajax: Albion-Kavalleriewaffe, Geheimer Garten

Albion-Kavalleriewaffe, Geheimer Garten Beste Waffe für Bunny: Blaukäfer, Durchsetzer

Blaukäfer, Durchsetzer Beste Waffe für Valby: Blaukäfer

Blaukäfer Beste Waffe für Lepic: Bleibendes Vermächtnis

Bleibendes Vermächtnis Beste Waffe für Kyle: Geheimer Garten

Geheimer Garten Beste Waffe für Blair: Bleibendes Vermächtnis, Gregs umgekehrtes Schicksal, Sigvores Beweis

Bleibendes Vermächtnis, Gregs umgekehrtes Schicksal, Sigvores Beweis Beste Waffe für Freyna: Python, Verlorene Hoffnung

Python, Verlorene Hoffnung Beste Waffe für Jayber: Göttliche Bestrafung

Göttliche Bestrafung Beste Waffe für Sharen: Albion-Kavalleriewaffe, Durchsetzer, Nachleuchtendes Schwert

Albion-Kavalleriewaffe, Durchsetzer, Nachleuchtendes Schwert Beste Waffe für Yujin: Göttliche Bestrafung, Blaukäfer

Göttliche Bestrafung, Blaukäfer Beste Waffe für Esiemo: Bleibendes Vermächtnis

Bleibendes Vermächtnis Beste Waffe für Viessa: Göttliche Bestrafung, Hellsicht

Bestes Sturmgewehr

Ewige Willenskraft (SS Tier) Verlorene Hoffnung (S Tier) Göttliche Bestrafung (A Tier) Caligos Horn (A Tier) Phantomschmerz (B Tier) Magnus AA (B Tier) Unheilvoller Hund (C Tier)

Bestes Maschinengewehr

Zähmer (SS Tier) Bleibendes Vermächtnis (SS Tier) Löwe mit blauer Mähne (A Tier) Albion-Kavalleriewaffe (B Tier) Unfertige Studie (B Tier) Rascal V-51 (C Tier) Cygnus (C Tier)

Beste Maschinenpistole

Donnerkäfig (SS Tier) Python (SS Tier) Blaue Blutblüte (A Tier) Teufelsruf (B Tier) Glühwürmchen (B Tier) Alter Ego (B Tier) Albinismus (C Tier)

Beste Pistole

Das Finale Meisterwerk (A Tier) Der letzte Dolch (B Tier) Rose von Aisha (B Tier) Neuanfang (B Tier) Jahrtausendfrost (B Tier) Roter Wolf (B Tier) Hungriger Hund (C Tier)

Bestes Spähergewehr

Blaukäfer (S Tier) Einfältige Heulsuse (S Tier) Schall-Kooperation (S Tier) Welle des Lichts (A Tier) Narbe des Helden (A Tier) Das Zeitalter der Innovationen (A Tier) Albtraumhund (C Tier)

Bester Revolver

Durchdringer (SS Tier) Klinge des Assassinen (SS Tier) Pfad des Entdeckers (S Tier) Sofortige Hinrichtung (S Tier) Nazeistras Hingabe (B Tier) Brennender Hund (C Tier)

Bestes Scharfschützengewehr

Nachleuchtendes Schwert (SS Tier) Glaube (SS Tier) Anderer Traum (S Tier) Supermond Z-15 (S Tier) Durchdringendes Licht (A Tier) Waldblick (A Tier) Empfänger unbekannt (C Tier)

Beste Schrotflinte

Zerfetzer (SS Tier) In Windeseile (SS Tier) Durchsetzer (S Tier) Unterbewusstsein (S Tier) Feuerwerk (A Tier) Der letzte Ritter (B Tier) Gangster (C Tier)

Bester Werfer/Kanone

Verkümmertes Organ (SS Tier) Sigvores Beweis (S Tier) Wächter R4 (S Tier) Wiederhergestelltes Relikt (A Tier) Todesgebrüll (A Tier) Lichtgeschwindigkeitslauf (B Tier) Gezähmte Bestie (C Tier)

Bestes Taktisches Gewehr

Geheimer Garten (SS Tier) Gregs umgekehrtes Schicksal (S Tier) Die Unliebsamen (C Tier) Kommando (C Tier) Streben eines jungen Adligen (C Tier) Viper (C Tier) Rotes Auge (C Tier)

Bestes Strahlengewehr

Hellsicht (A Tier) Lanze der Königswache (B Tier) Dogma 21 (C Tier) Flamme 44 (C Tier) Dimensionsbrücke (C Tier) Mondfragment (C Tier)

