The First Descendant: Bedeutung von "DBNO"-Dauer

Vielleicht seid ihr bei externen Komponenten in The First Descendant auch schonmal über die Formulierung „DBNO“-Dauer gestolpert. Dies ist einer der möglichen Perks, doch was bedeutet DBNO überhaupt? An dieser Stelle findet ihr die Antwort.

Was bedeutet DBNO-Dauer?

Wofür steht bitte DBNO? Wenn ihr euch diese Frage stellt, seid ihr nicht allein. Viele Spieler von The First Descendant wundern sich über diese Bonuseigenschaft auf externen Komponenten. Das Spiel gibt auch keine Erklärung, was es mit diesem Perk auf sich hat.

DBNO steht für „Down But Not Out“ (sinngemäß auf Deutsch: „Am Boden, aber nicht besiegt“). Dies beschreibt den Zustand, wenn ihr im Gruppenspiel von einem Feind niedergestreckt wurdet, aber noch nicht endgültig tot seid. Es läuft dann ein Timer ab, in dessen Zeitfenster ihr von anderen Spielern wiederbelebt werden könnt.

Wenn ihr also eine externe Komponente mit diesem Bonus ausgerüstet habt, verlängert sich das Zeitfenster, in dem ihr wiederbelebt werden könnt, um den entsprechenden Multiplikator-Wert auf dem Item. Eure Partymitglieder haben dann im Kampfgetümmel mehr Zeit, zu euch zu eilen und euch wieder aufzuhelfen.

DBNO-Dauer beschreibt den Zustand, wenn ihr am Boden seid, aber noch nicht endgültig besiegt wurdet (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lohnt sich DBNO-Dauer?

Da ihr nun wisst, was DBNO-Dauer bedeutet, könnt ihr auch besser einschätzen, ob euch dieser Bonus etwas nützt. Unserer Meinung nach gibt es viel wichtigere Bonus-Perks. DBNO-Dauer ist sehr situationsabhängig und ob ihr nun fünf Sekunden länger am Boden kriecht, bevor ihr ins Gras beißt, macht in den allermeisten Fällen nicht wirklich einen Unterschied.

Ihr solltet eher andere Werte bevorzugen. Werte wie erhöhte Verteidigung, Max. LP oder Max. Schild sind hier die deutlich bessere Wahl. Ihr solltet auch externe Komponenten aufbewahren, die diverse Elementwiderstände aufweisen. Diese könnt ihr dann bei bestimmten Kolossen mit Element-Stärken ausrüsten.

