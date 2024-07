The First Descendant: Freyna freischalten & bester Build (Deutsch)

Freyna ist die Meisterin der Gifte in The First Descendant und kann schon früh ohne große Probleme freigeschaltet werden. Wie ihr die Erforschung der Nachfahrin abschließt und wie der beste Build für Freyna mit Modulen, Reaktoren und Waffen aussieht, zeigen wir euch an dieser Stelle.

Freynas Erforschung abschließen

Nach Bunny ist Freyna die zweite Nachfahrin, die ihr relativ früh und einfach in The First Descendant freischalten könnt. Wenn ihr der Hauptquest folgt, erhaltet ihr auch eine entsprechende Nebenquest zur Erforschung von Freyna. Alle nötigen Schritte werden hier beschreiben.

Um die genauen Freischaltbedingungen von Freyna einzusehen, könnt ihr aber auch zum Menü Informationen → Nachfahren → Freyna navigieren. Wenn ihr den Cursor über die einzelnen Forschungsmaterialien bewegt, könnt ihr im Icon-Fenster „Info zum Erhalt“ auswählen und bekommt dann alle Infos zu den Fundorten.

Folgende Materialien werden für die Freischaltung von Freyna benötigt:

Verbesserte Zellen: Erhaltet ihr mit einer Chance von 20 % nach Abschluss des Dungeons „Die Zuflucht“ (Normale Schwierigkeit) am östlichen Rand der Unterregion „Baumschlag“ in der Region „Vespers“.

Erhaltet ihr mit einer Chance von 20 % nach Abschluss des Dungeons „Die Zuflucht“ (Normale Schwierigkeit) am östlichen Rand der Unterregion „Baumschlag“ in der Region „Vespers“. Stabilisator: Erhaltet ihr mit einer Chance von 20 % nach Abschluss der Schlachtfeld-Mission „Ruinenpfad“ (Normale Schwierigkeit) in der Unterregion „Holzplatz“ in der Region „Vespers“.

Erhaltet ihr mit einer Chance von 20 % nach Abschluss der Schlachtfeld-Mission „Ruinenpfad“ (Normale Schwierigkeit) in der Unterregion „Holzplatz“ in der Region „Vespers“. Spiralkatalysator: Erhaltet ihr mit einer Chance von 20 % nach Abschluss der Schlachtfeld-Mission „Unterirdischer Ruineneingang“ (Normale Schwierigkeit) in der Unterregion „Ruinen“ in der Region „Vespers“. Bei diesen drei Aktivitäten in Vespers bekommt ihr Freynas Materialien (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Erhaltet ihr mit einer Chance von 20 % nach Abschluss der Schlachtfeld-Mission „Unterirdischer Ruineneingang“ (Normale Schwierigkeit) in der Unterregion „Ruinen“ in der Region „Vespers“. Freynas Code: Zunächst müsst ihr die Zonenaufklärungsmission „Felssturz: strategischer Außenposten der Vulgus“ im Westen der Unterregion „Felssturz“ in der Region „Unfruchtbares Land“ abschließen, um das „Amorphes-Material-Muster: Freyna“ zu erhalten. Anschließend müsst ihr die Leeren-Mission im Osten von Felssturz erledigen. Sollten euch dafür Leerensplitter fehlen, bekommt ihr diese durch Abschluss der Leeren-Mission südlich in Felssturz. Nach Abschluss der Leeren-Mission erscheint dann ein Rekonstruktionsgerät, bei dem ihr das Muster für Freynas Code einlösen könnt. Freynas Code bekommt ihr über die Leeren-Missionen im Unfruchtbaren Land (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese vier Materialien sind bei Erhalt direkt fertiggestellt, ihr müsst sie also nicht noch einzeln erforschen. Begebt euch anschließend zu Meisterin Anais in Albion und startet die Forschung von Freyna. Dies kostet euch neben den Materialien 400.000 Gold sowie 16 Stunden Forschungszeit. Anschließend schließt sich euch Freyna als Nachfahrin an.

Der beste Freyna Build

Bei Freyna dreht sich alles um das Verteilen von Giften. Sie arbeitet hauptsächlich mit Effekten, die Schaden über Zeit verursachen. Ihre Gifte infizieren zudem weitere Feinde in der Nähe. Ihr aktiviert ihre Fertigkeiten also am besten bei Feindesgruppen oder an Engstellen, wo sich viele Gegner sammeln, damit möglichst viele Monster durch ihre Giftpfützen laufen.

Freynas Fertigkeiten sehen wie folgt aus:

Ansteckende Verbindungen (Passiv): Vergiftete Feinde in Freynas Nähe steigern ihre Gift-Fertigkeitsstärke um jeweils 1,2 %. Dieser Effekt ist bis zu 15-mal stapelbar (18 % insgesamt). Sprich: Freyna teilt umso mehr Schaden aus, je mehr Feinde in ihrer Nähe vergiftet sind.

Vergiftete Feinde in Freynas Nähe steigern ihre Gift-Fertigkeitsstärke um jeweils 1,2 %. Dieser Effekt ist bis zu 15-mal stapelbar (18 % insgesamt). Sprich: Freyna teilt umso mehr Schaden aus, je mehr Feinde in ihrer Nähe vergiftet sind. Gifttrauma (Aktiv): Freyna verschießt eine toxische Kugel, die bei Gegnerkontakt explodiert und eine giftige Pfütze verursacht. Getroffene Feinde werden vom „Raum-0-Trauma“-Effekt betroffen, der kontinuierlich Schaden verursacht und weitere Gegner in der Nähe vergiftet.

Freyna verschießt eine toxische Kugel, die bei Gegnerkontakt explodiert und eine giftige Pfütze verursacht. Getroffene Feinde werden vom „Raum-0-Trauma“-Effekt betroffen, der kontinuierlich Schaden verursacht und weitere Gegner in der Nähe vergiftet. Abwehrmechanismus (Aktiv): Ihr erhaltet eine Seuchen-Körperpanzerung. Feinde, die euch während diesem Effekt angreifen, bekommen den „Raum-0-Trauma“-Effekt.

Ihr erhaltet eine Seuchen-Körperpanzerung. Feinde, die euch während diesem Effekt angreifen, bekommen den „Raum-0-Trauma“-Effekt. Fauliges Gift (Aktiv): Ihr verschießt einen toxischen Sumpf, der Feinden im Effektbereich kontinuierlich Schaden zufügt. Feinde, die durch den Sumpf laufen, verteilen auf ihrem Weg toxische Fußabdrücke, die weitere Gegner in der Nähe vergiften.

Ihr verschießt einen toxischen Sumpf, der Feinden im Effektbereich kontinuierlich Schaden zufügt. Feinde, die durch den Sumpf laufen, verteilen auf ihrem Weg toxische Fußabdrücke, die weitere Gegner in der Nähe vergiften. Gifttaufe (Ultimate): Ihr manifestiert für kurze Zeit eine einzigartige Waffe, die Projektile mit dem „Raum-0-Trauma“-Effekt verschießt. Die Waffe verschwindet wieder, nachdem alle Kugeln verschossen wurden oder die Zeit abgelaufen ist.

Um das Beste aus Freyna herauszuholen, solltet ihr ständig ihre Skills „Gifttrauma“ und „Fauliges Gift“ spammen, um so viele Feinde wie möglich zu vergiften. Anschließend verteilt ihr gezielt das Raum-0-Trauma mit der Gifttaufe, um die Infektion weiterzuverbreiten. Seid ihr in Bedrängnis, nutzt ihr den Abwehrmechanismus-Skill, um eure Verteidigung zu erhöhen.

Beste Module für Freyna

Bei den Modulen solltet ihr solche für Freyna wählen, die ihren Giftschaden und ihr Fertigkeitenstärke sowie Krit-Rate erhöhen. Am besten fahrt ihr hier mit Modulen wie „Gift-Experte“, „Frontlinien“ sowie „Speer und Schild“. Wir zeigen euch hier zwei Einstellungen für das Midgame und Endgame. Denkt daran, dass ihr die Fundorte von Modulen, die euch fehlen, im Informationsmenü des Spiels einsehen könnt.

Die besten Module im Midgame:

Flinke Finger (Slot 3)

Erhöhte VER (Slot 4)

Frontlinien (Slot 5)

Erhöhte LP (Slot 6)

Ein beliebiges Sekundärmodul mit hoher Upgrade-Stufe für mehr Modulkapazität (Slot 7)

Fertigkeitenerweiterung (Slot 9)

Fertigkeitenerhöhung (Slot 10)

Gift-Experte (Slot 11)

Die besten Module zum Leveln von Freyna (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die besten Module im Endgame:

Konditionskampf (Slot 3)

Speer und Schild (Slot 4)

Frontlinien (Slot 5)

Zeitverteilung (Slot 6)

Fernmanöver (Slot 7)

Gift-Experte (Slot 10)

Verstärkungskontrolle (Slot 11)

Erhöhte LP (Slot 12)

Bester Reaktor für Freyna

Der beste Reaktor für Freyna ist der Giftphasen-Reaktor, da dieser sowohl Gift-Fertigkeitstärke als auch Dimensions-Fertigkeitstärke erhöht.

Beste Waffe für Freyna

Die beste Waffe für Freynas Build ist das Sturmgewehr „Verlorene Hoffnung“. Dessen Spezialfähigkeit „Verderben“ sorgt dafür, dass euer Schusswaffen-ANG steigt, wann immer ihr einen vergifteten Gegner trefft. Zudem besteht die Chance, dass jeder vergiftete Feind, der durch die Waffe besiegt wird, eine Explosion auslöst, die Feinde in Reichweite schädigt und vergiftet.

Die verlorene Hoffnung ist die beste Waffe für Freyna (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nutzt die Waffe am besten mit Modulen wie „Gift-Waffenlauf“ oder „Giftleiter“, um das Beste aus Freynas Build herauszuholen. Eine gute Alternative zur verlorenen Hoffnung ist ansonsten die Maschinenpistole „Python“. Bei Schwachpunkttreffern, mit dieser Waffe, wird unter anderem der Giftwiderstand von Feinden gesenkt.

