Kingdom Come Deliverance 2: Die Höhle des Löwen ("Die Köpfe der Hydra" freischalten)

In der 22. Hauptquest "Die Höhle der Löwen" von Kingdom Come Deliverance 2 mischt ihr euch unter Sigismunds Truppen, um die mächtige Kanone "Finger Gottes" zu klauen. Dabei müsst ihr einen Mordfall klären und herausfinden, ob Musa, Grozav oder Stephan Krähe der Täter ist. Wie ihr darüber hinaus "Die Köpfe der Hydra" freischaltet, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Besprich die nächsten Schritte mit Zizka

Sprecht in der Teufelszuflucht mit Jan Zizka, nachdem ihr die Ereignisse in "Exodus" überstanden habt. Sofern ihr die 15. Hauptquest "Die Teufelsmeute" noch nicht abgeschlossen habt, müsst ihr das jetzt machen, ansonsten geht es noch nicht in der Hauptgeschichte weiter.

Wenn ihr direkt nach "Exodus" mit Jan sprecht, müsst ihr zudem noch warten, bis Samuel auch zurückgekehrt ist. Lasst also die Zeit bis zum nächsten Tag vergehen und sprecht Zizka dann erneut an (Option "Ist alles für das Treffen bereit?"). Darauf trefft ihr euch mit der gesamten Bande und besprecht den weiteren Plan. Eure Antworten spielen hier keine Rolle, es geht in jedem Fall mit dem nächsten Questschritt weiter.

Verpassbare Quest "Wie in alten Zeiten": Nach dem Treffen könnt ihr Hans ansprechen und den Auftrag "Wie in alten Zeiten" mit ihm absolvieren. Beachtet, dass diese Mission nur während dieser Hauptquest absolviert werden kann!

Triff dich mit Katharina im Lager

Sprecht mit Katharina in Sigismunds Lager. Ihr Standort wird euch im Badehaus des Lagers markiert. Tagsüber schickt sie euch weg, sprecht sie erst nachts an (ca. 22 Uhr). Sie gibt euch dann ein Bad und bespricht den Plan mit euch. Ihr sollt euch als Soldat für Sigismunds Truppen melden und herausfinden, wann die Kanone nach Sedletz transportiert wird, damit Zizkas Bande sie überfallen kann.

Flirten mit Katharina: Im Sinne von Katharinas Romanze könnt ihr während des Gesprächs ein paar Mal mit ihr flirten (Option "Wie wäre es mit einem Kuss als Glücksbringer?"). Es ist aber nicht nötig, um ihre Romanze später freizuschalten.

Lass dich verpflichten

Als Nächstes wird euch Stephan Krähe auf der Karte markiert. Sprecht mit ihm, um euch als Soldat zu melden. Eure Antworten spielen hier keine Rolle. Über die diversen Skill-Checks könnt ihr nur etwas Ruf gewinnen. Sprecht anschließend mit dem Truppführer Dietrich Katz und erschöpft auch alle Dialoge bei ihm, um den Rekrutierungsprozess abzuschließen. Zunächst sollt ihr euch beweisen, indem ihr eine Gruppe verschwundener Soldaten aufspürt.

Sprich mit Musa (Optional)

Sprecht mit Musa aus Mali im markierten Feldlazarett. Er erzählt euch von Mischek, einem verwundeten Soldaten aus der Gruppe, der es zum Lager zurückgeschafft hat. Über den schweren Alchemie-Check "Können wir ihn nicht aufwecken?" oder die Option "Ich habe keine Zeit, hilf ihm einfach irgendwie!" bekommt ihr die optionale Aufgabe, Mischek zu behandeln. Bei "Ich überlege mir etwas anderes." überspringt ihr diesen Schritt.

Hilf dem verwundeten Mischek (Optional)

Um Mischek zu helfen, müsst ihr ihm einen "Starken Hahnenschrei-Trank" oder die beste Version "Heinrichs Hahnenschrei-Trank" geben. Die schwache oder normale Version des Tranks reicht nicht aus und führt dazu, dass Mischek stirbt!

Die starke Version könnt ihr leider nicht bei Apothekern kaufen. Ihr müsst sie selber herstellen. Haltet euch dafür exakt an die folgende Herstellungsanleitung vom Alchemie-Rezept und dem Video darunter:

Zutaten: Alkohol (Basis), 1x Baldrian, 2x Minze

Alkohol (Basis), 1x Baldrian, 2x Minze Herstellungsanleitung:

Minze zerkleinern und in den Kessel geben. Das Gemisch für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Baldrian hinzugeben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Hahnenschrei-Trank

auf YouTube

Haltet ihr euch exakt an die Anleitung, bekommt ihr die starke Version, die ihr Mischek geben könnt. Erschöpft dann alle Dialoge mit ihm, um den Quetschritt erfolgreich abzuschließen.

Finde die verschwundenen Soldaten

Die Soldaten befinden sich im Ort Althota. Die Vordertür ist verrammelt, aber ihr könnt euch den Soldaten von Süden her nähern.

In Althota findet ihr die insgesamt fünf verschollenen Soldaten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Vorsicht: Die Soldaten sind euch feindlich gesinnt. Wollt ihr die Situation friedlich lösen, visiert einen von ihnen an und drückt die R1/RB-Taste. Wählt dann den Dialog "Lass uns reden".

Für eine friedliche Lösung nähert euch vorsichtig und sprecht die Soldaten an. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kümmere dich um die verschwundenen Soldaten (Optional)

Im Dialog könnt ihr den Soldaten dazu bewegen, euch den bemalten Truhenschlüssel zu geben, der euch die Kiste öffnet, in der ihr das verlorene Dokument für Sigismund findet. Wählt dazu folgende Dialoge:

Ich brauche nur ein Dokument. Mischek hat mir davon erzählt (Lügen). (Redekunst/Schwer) Jetzt geh endlich.

Es kann trotzdem sein, dass die Soldaten danach noch feindlich auf euch reagieren und euch nicht im Ort dulden. Lasst in so einem Fall die Zeit bis nachts vergehen, dann schlafen die Soldaten.

Finde das verlorene Dokument

Das gesuchte Dokument befindet sich in der mittelschwer verschlossenen Kiste auf dem Dachboden des Hauses in Althota. Ihr findet in der Truhe übrigens auch 300 Groschen und einen Sattel.

Geht zuerst in dieses Haus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf dem Dachboden steht die Kiste mit dem Dokument. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bringe das verlorene Dokument zum Kommandanten

Kehrt zu Dietrich Katz zurück, dessen Standort euch im Lager markiert wird. Als Belohnung für die Dokumente erhaltet ihr den gesäumten Prager Wappenrock, den Heinrich anschließend automatisch anzieht. Zusätzlich gibt euch Katz Groschen als Belohnung. Wie viele hängt davon ab, wie ihr zuvor mit den Soldaten umgegangen seid. Habt ihr sie getötet gibt es 500, habt ihr sie leben lassen 250.

Im Anschluss will Katz mit euch und Musa feiern. Um Ruf zu gewinnen, antwortet mit "Lass und was trinken!" und willigt auch ein, gegen ihn ein Würfelspiel zu bestreiten (Option "Spielen wir."). Bei einem Sieg gewinnt ihr weitere 300 Groschen. Die Zeit springt jetzt automatisch bis 23 Uhr vor. Nach der Zwischensequenz müsst ihr den Tod von Chertan aufklären, der unweit des Zelts attackiert wurde.

Durchsuche den Ort, an dem Chertan niedergestochen wurde

Ihr müsst nun mindestens drei Spuren im Suchbereich finden, damit es weitergeht. Insgesamt gibt es sogar sechs Beweise. Je mehr ihr findet, desto besser. Folgende Beweise gibt es zu entdecken:

Blut am Tatort: Direkt vor euch auf dem Boden zu Beginn der Untersuchung.

Direkt vor euch auf dem Boden zu Beginn der Untersuchung. Zuber vor Chertans Zelt: Rechts vor euch kurz nach den Blutspuren könnt ihr den blutverschmierten Zuber untersuchen.

Rechts vor euch kurz nach den Blutspuren könnt ihr den blutverschmierten Zuber untersuchen. Truhe in Chertans Zelt: Untersucht und knackt die schwer verschlossene Truhe im Zelt auf der östlichen Seite mit einem Dietrich. Darin findet ihr das "Wort von Herrn Borumlaca". Ein wichtiger Beweis, den ihr später verwenden könnt. Lest das Dokument in eurem Inventar durch.

Untersucht und knackt die schwer verschlossene Truhe im Zelt auf der östlichen Seite mit einem Dietrich. Darin findet ihr das "Wort von Herrn Borumlaca". Ein wichtiger Beweis, den ihr später verwenden könnt. Lest das Dokument in eurem Inventar durch. Schießpulver am Boden im Haus: Links der Blutspuren am Boden könnt ihr ein Haus betreten. Darin seht ihr eine Spur Schießpulver am Boden.

Links der Blutspuren am Boden könnt ihr ein Haus betreten. Darin seht ihr eine Spur Schießpulver am Boden. Kanone im Haus: Im gleichen Gebäude steht neben den Spuren die Kanone.

Im gleichen Gebäude steht neben den Spuren die Kanone. Gefäße im Wachturm: Südlich könnt ihr im Wachturm die Gefäße auf dem Tisch untersuchen. Zusätzlich könnt ihr noch die beiden Wachen im Norden befragen. So erfahrt ihr, dass sie während des Dienstes getrunken haben.

Fundorte der ersten fünf Beiweise. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fundort vom Beweis im Wachturm. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: In Chertans Zelt findet ihr neben der Truhe die einfache Brigantine. Diese besitzt die höchste Qualitätsstufe (Tier 4), die ihr sonst so nicht finden und nur bei Waffen selber freischalten könnt. Nehmt sie also unbedingt mit.

Mit den gesammelten Beweisen kehrt ihr zurück zu Dietrich Katz und berichtet ihm alles. Lügt ihn dabei nicht an, ihr wollt sein Vertrauen gewinnen. Anschließend geht es zum Lazarett, wo Chertan seinen Wunden erlegen ist. Grozav wird Musa verdächtigen. In den folgenden Dialogen mit Zeitlimit antwortet ihr am besten mit folgenden Optionen, um Ruf zu gewinnen:

(Schweigen) (Schweigen) oder "Der Wein hat ihn umgebracht!" (Schwerer Alchemie-Check) (Für Musa einstehen) (Schweigen) Wir sollten Musa helfen. Weißt du wirklich nicht, was zu tun ist? Eine Frau aus dem Badehaus hilft uns.

Bitte Katharina um Hilfe bei der Wache (Optional)

Durch eure Dialogwahl bekommt ihr nun diesen optionalen Questschritt. Kehrt zu Katharina zurück und wählt im Dialog die Option "Ich muss die Wache von Musa weglocken." aus.

Verpassbare Quest "Der Nachsteller": Damit Katharina euch hilft, müsst ihr zuvor für sie den Auftrag "Der Nachsteller" absolvieren. Diese verpassbare Mission könnt ihr nur während dieser Hauptquest absolvieren. Wollt ihr eine Romanze mit Katharina eingehen, solltet ihr sie unbedingt machen. Ihr könnt den Auftrag auch schon vor diesem Questschritt über die Option "Was kann ich für dich tun?" bei ihr starten.

Sprich mit Musa

Mit oder ohne Katarinas Hilfe könnt ihr zu Musas markierten Zelt gehen. Wenn euch die Wache den Rücken zudreht, kommt ihr leicht hinein. Erschöpft alle Dialoge bei Musa. Er sagt euch, dass der Mörder derjenige ist, der den Wein vergiftet hat.

Untersuche Chertans Leiche

Untersucht die Leiche im Lazarett und erschöpft alle möglichen Optionen. Dabei könnt ihr schlussfolgern, dass er Krämpfe hatte, seine Haut gerötet ist, sein Darm sich entleert hat und er Blut spuckte. Diese Symptome müsst ihr euch merken

Lies das Buch der Gifte

In der Truhe neben Chertans Leiche findet ihr das Buch der Gifte. Lest es und gleicht die Symptome mit den möglichen Tränken ab. Die Ursache war der Trank "Kuss des Todes".

Das Buch der Gifte liegt in der Truhe neben Chertan. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kehre zu Musa zurück

Zurück bei Musa berichtet ihr ihm davon und nennt ihn den "Kuss des Todes" als richtiges Gift. Wenn euch Musa anschließend nach euren wahren Motiven fragt, lügt ihr am besten. Anschließend müsst ihr nach den Zutaten für das Gift in den Zelten der Verdächtigen suchen. Die Zelte werden euch allesamt auf der Karte markiert.

Durchsuche Musas Zelt

In Musas Zelt müsst ihr folgende Dinge untersuchen:

Teppich am Boden.

Gefäß neben dem Bett.

Gegenstände in der Ecke.

Tränke im Regal.

Beweise in Musas Zelt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Durchsuche Grozavs Zelt

In Grozavs Zelt müsst ihr euch nur die Kräuter auf dem kleinen Tisch rechts genauer ansehen. Der Rest ist nicht relevant.

Beweis in Grozvas Zelt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Durchsuche Stephan Krähes Zelt

Im Zelt von Stephan Krähe müsst ihr folgende Dinge untersuchen:

Die Schüssel auf dem Tisch.

Das Eichenholz links vom Tisch.

Die Nägel auf der Kiste bei den Fässern.

Beweise in Grozvans Zelt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Die Beweise in seinem Zelt machen Stephan zum Hauptverdächtigen.

Durchsuche das Zelt von Adalbert und Radovan

Im Zelt der beiden Wachen müsst ihr folgende Dinge untersuchen:

Leicht verschlossene Kiste knacken und öffnen.

Alkohol in der linken Ecke.

Besen im Eimer rechts.

Das rechte Bett.

Beweise im Zelt von Adalbert und Radovan. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Den Prozess bestmöglich abschließen (Die Köpfe der Hydra)

Ihr seid nun bestmöglich vorbereitet, um den Prozess zu beginnen. Am besten speichert ihr noch einmal ab, bevor ihr morgens mit Dietrich Katz redet, um den Prozess zu beginnen.

Wichtiger Hinweis: Ihr dürft im Prozess nicht mehr als drei falsche Antworten geben, ansonsten bekommt ihr einen Game-Over-Bildschirm. Wollt ihr mit "Die Köpfe der Hydra" zudem eine der verpassbaren Trophäen und Erfolge freischalten, müsst ihr Grozav und nicht Stephan Krähe beschuldigen.

Während des Prozesses führen folgende Antworten zum bestmöglichen Resultat:

(Schweigen) (Schweigen) Er war zum Zeitpunkt des Angriffs bei uns. Herr Grozav von Borumlaca. Grozav wollte seine Schulden bei Chertan nicht bezahlen. Ich habe einen Schuldschein gefunden. Grozav vergiftete den Wein, bevor wir ankamen. (Die gefundenen Kräuter erwähnen)

Grozav wird euch nun angreifen. Tötet ihn oder lasst das die umstehenden NPCs erledigen. Dadurch sind jetzt schon zwei Köpfe der Hydra (Chertan und Grozav) beseitigt. Ihr könnt übrigens auch das Schießpulver als Beweis gegen Grozav anführen. Beide Optionen funktionieren. Sprecht anschließend mit Katz, der euch jetzt vom Abmarschbefehl nach Prag erzählt.

Wer ist der wahre Täter?

An dieser Stelle noch ein kleiner Einschub: Weder Grozav noch Krähe haben Chertan getötet. Es war von Beginn an Musa, der als Spion ins Lager eingeschleust wurde. Wenn ihr ihm den "Kuss des Todes" als korrektes Gift genannt habt und ihn mit allen Beweisen aus Stephan Krähes Zelt konfrontiert, bevor ihr den Prozess beginnt, müsst ihr einen sehr schweren Redekunst-Check bestehen, dann erfahrt ihr die Wahrheit. Er gibt euch dann Beweise, die ihr in Grozavs Zelt platzieren könnt, um ihn weiter zu belasten.

Berichte Katharina, dass die Prager abmarschieren

Kehrt zu Kathariana zurück und erschöpft alle Dialoge bei ihr, damit sie Jan und dem Rest der Bande das Zeichen gibt, sich auf den Hinterhalt vorzubereiten.

Verlasse das Lager mit Katz

Bevor ihr mit Katz sprecht, um aus dem Lager abzumarschieren, zieht euch eure besten Rüstungen und Waffen an, denn es folgt ein Kampf. Es folgt eine Zwischensequenz, in der Jan und der Rest der Bande den Konvoi angreift.

Tötet die Prager (und Dietrich Katz)

Erledigt alle Feinde und wartet, bis sich Dietrich Katz am Ende der Straße östlich zu erkennen gibt. Er kauert am Boden. Ihr könnt ihn ansprechen und über sein Schicksal entscheiden. Für die Trophäe "Die Köpfe der Hydra" müsst ihr noch ihn töten. Anschließend bekommt ihr das Achievement.

Sprich mit Zizka

Bevor ihr Jan ansprecht und mit ihm gemeinsam zur Teufelszuflucht zurückkehrt, lootet wie gewohnt das Schlachtfeld. Ihr könnt erneut viele Waffen und Rüstungen in Gold-Qualität finden. In unserem Fall haben wir sogar Zizkas Streitkolben entdecken können, den er wohl im Kampf hat fallenlassen. Die Waffe ist nicht besonders gut, dafür aber einzigartig. Steckt sie also ein, wenn ihr sie findet.

Auf dem Schlachtfeld könnt ihr mit etwas Glück Zizkas Streitkolben finden. (© Screenshot GIGA)

Weiter geht es mit der 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

