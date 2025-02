Kingdom Come Deliverance 2: Böses Blut (Pawlena finden)

Kehrt ihr nach den Ereignissen zu Beginn der Hauptgeschichte von Kingdom Come Deliverance 2 zurück zu Kräuterfrau Bozena, wird sie euch in der Nebenquest "Böses Blut" auf die Suche nach ihrer Tochter Pawlena schicken. Wo ihr Pawlena finden und retten könnt, erfahrt ihr in unserer Lösung.

Pawlenas Zimmer untersuchen

Lauft zuerst in der Hütte die Treppen nach oben und inspiziert in Pawlenas Zimmer das Bett, den geflochtenen Korb und die Sachen vor dem Bett auf dem Boden. Zudem könnt ihr vom Hocker die Filzmütze eines Mannes einsammeln. Ihr könnt mit Bozena über die verschiedenen Gegenstände sprechen, allerdings kommt dabei nichts Konkretes heraus, außer dass Pawlena auf dem Markt in Troskowitz Körbe verkaufen wollte.

Pawlena in Troskowitz suchen

Östlich in Troskowitz bei der Hütte der Holzfäller könnt ihr einen Mann namens Duschko antreffen, der nach Roman ruft. Roman ist der Liebhaber von Pawlena und wenn eure Redekunst hoch genug ist, könnt ihr aus Duschko die Info herauslocken, dass Pawlena von Roman schwanger ist. Beachtet, dass diese Info wichtig für einen friedlichen Ausgang der Quest später ist. Anschließend sollt ihr das Haus von Roman durchsuchen. Duschko gibt euch 25 Groschen als Gefahrenauslage, wenn ihr einen weiteren Redekunst-Check besteht.

Bei den Holzfällern in Troskowitz müsst ihr mit Duschko sprechen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Romans Haus durchsuchen

Die Vordertür ist mit einem sehr einfachen Schloss versperrt, dass ihr mit einem Dietrich öffnen könnt. Im Esszimmer links findet ihr ein Gedeck für zwei und die Körbe von Pawlena. Kehrt zurück zu Duschko, der euch vom interessanten Ort "Treffpunkt der Liebenden" erzählt, der weiter südlich markiert wird.

Spurensuche im Wald

Dort angekommen findet ihr einen blutverschmierten Tatort vor. Zudem könnt ihr einige Nahrungsmittel und Getränke vom Picknick einsammeln. Folgt anschließend den Blutspuren am Boden bis zur halb vergrabenen Leiche von Roman. Sprecht mit dem Schweinehirten in der Nähe, der den Hirten Stroh im Verdacht hat, da dieser kurz zuvor mit einer Schaufel aus dem Wald floh.

Stroh finden und befragen

Begebt euch zum markierten Hof im Westen und stellt Stroh zur Rede. Bei erfolgreichem Redekunst-Check verrät er euch, dass sein Bruder Ota und er Pawlena im Auftrag von Bauer Jakesch überfallen haben. Dieser machte Bozena für die Fehlgeburt seines Sohns verantwortlich und wollte so Rache üben. Roman griff ein und wurde von den Brüdern getötet.

Ihr könnt entscheiden, was mit Stroh passieren soll. Ihr könnt ihn töten, laufen lassen oder dem Vogt übergeben. Letztere Entscheidung ist dabei sicherlich die rechtschaffene. Beim Vogt könnt ihr dann noch die Schwere seines Verbrechens einschätzen. Später im Spiel könnt ihr Stroh gehängt am Baum westlich in Troskowitz baumeln sehen, falls ihr ihn dem Vogt übergeben habt.

Stroh bekommt die Härte des Gesetzes zu spüren, falls ihr ihn dem Vogt übergebt. (© Screenshot GIGA)

Ota und Pawlena finden

Begebt euch nun zum markierten Ort im Süden. In einer von Felsen umringten Schlucht müsst ihr zunächst Otas Hund töten oder lange genug bekämpfen, bis dieser flüchtet. Klettert dann die Leiter hinauf und ihr gelangt zu Ota, der Pawlena eine Klinge an die Kehle hält.

Es gibt nur einen Zugang zur Schlucht vom Westen her. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Pawlena retten

Sagt zunächst nur euren Namen, da die meisten Skillchecks hier schwierig zu bestehen sind. Fragt dann nach seinem Namen. Daraufhin könnt ihr dann verraten, dass Pawlena schwanger ist. Ota ist nun bereit, sie nicht zu töten, wenn ihr versprecht, ihn laufen zu lassen. Falls ihr ablehnt, wird er sie töten, stimmt also zu. Anschließend wird Pawlena die Klinge ergreifen und Ota hinterrücks töten.

Jakesch töten oder verschonen

Ihr könnt nun gemeinsam mit ihr zu Bozena zurückkehren. Sie bittet euch jetzt, Jakesch zu töten. Wenn ihr sehr hohe Redekunst habt, könnt ihr sie überreden, diese Bitte zu überdenken. Doch falls ihr scheitert, müsst ihr entscheiden: Lehnt ihr ab, endet die Quest, stimmt also erst einmal zu. Keine Sorge, die Situation lässt sich immer noch friedlich lösen.

Sprecht mit Jakesch und konfrontiert ihn damit, was seine Gehilfen getan haben. Schlagt zudem vor, den Kreislauf der Rache mit Bozena zu beenden. Ihr könnt dafür eure Redekunst einsetzen oder aber Pawlenas Schwangerschaft erwähnen. Er gibt euch dann Groschen für Bozena und verspricht, dass er sie nicht verletzen wird.

Kehrt mit dem Geld zu Bozena zurück und berichtet. Ihr könnt das Geld verheimlichen, allerdings hilft es, sie zu überzeugen, Jakesch nicht mehr töten zu wollen. Schließlich willigt sie ein und will euch sogar die Hälfte vom Geld geben. Wenn ihr besonders ehrenvoll sein wollt, könnt ihr dies ablehnen. Anschließend endet die Quest ohne weitere Belohnungen.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

