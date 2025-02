Kingdom Come Deliverance 2: Das Böse Abhalten (Nagel, Münze & Hufeisen finden)

Im Auftrag "Das Böse Abhalten" in Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr eine beschützende Axt herstellen und müsst dafür die drei versteckten Gegenstände Münze, Hufeisen und Nagel finden. In unserer Lösung mit Video zeigen wir euch alle Fundorte.

Sprecht mit Baumeister Johann Parler in der Schenke Kaiser Karl in Kuttenberg. Er möchte die Kirche der Heiligen Barbara mit einer geschmiedeten Axt beschützen. Dafür sollt ihr drei Talismane an verschiedenen Stellen in Kuttenberg stehlen, sie einschmelzen und daraus die Axt schmieden. Stimmt zu, um den Auftrag zu beginnen.

Nagel aus dem Dachsparren stehlen

Der Nagel liegt auf dem Dachboden des markierten Hauses im Norden. Über die Außentreppe auf der rechten Seite gelangt ihr in den Raum im oberen Stockwerk. Hier führt euch eine Leiter hinauf zum Dachboden mit dem Nagel, der auf dem kleinen Altar in der Ecke liegt. Dieser Diebstahl lässt sich auch relativ leicht tagsüber begehen.

Hufeisen stehlen

Beim Haus des Schneiders müsst ihr nach dem Torbogen links die erste Tür öffnen. Im Zimmer direkt links nach Betreten hängt das Hufeisen über der Tür. Tagsüber sind hier viele Leute unterwegs. Am besten stehlt ihr das Hufeisen daher nachts.

Münze aus dem Hausfundament stehlen

Die Münze findet ihr im Keller der markierten Schenke „Henkerschlinge“. Öffnet im Gang der Schenke die erste Tür und lauft die Treppen nach unten. Biegt dann rechts ab und lauft bis ans Ende des Raums zur Sackgasse. Ihr müsst hier mit der Wand interagieren, damit Heinrich ein paar Ziegel entfernt. Anschließend könnt ihr die „Erinnerungsmünze“ aus der Spalte looten. Dies könnt ihr sehr gut tagsüber erledigen, da im Keller meist niemand herumläuft. Er ist auch nicht als Sperrzone deklariert.

Beschützende Axt schmieden und behalten

Mit allen drei Gegenständen könnt ihr nun an einer beliebigen Schmiede die beschützende Axt herstellen. Die entsprechende Schmiedeanleitung wird dafür im Handwerkskunst-Menü freigeschaltet.

Die beschützende Axt ist nicht besonders gut, aber einzigartig. (© Screenshot GIGA)

Bringt die Axt anschließend zu Johann und übergebt sie ihm, um eure Belohnung von 150 Groschen zu erhalten. Beachtet, dass die beschützende Axt eine einzigartige Waffe ist, von der ihr kein weiteres Exemplar herstellen könnt. Wollt ihr sie behalten, gebt Johann sie erst und stehlt sie ihm nach Auftragsabschluss direkt wieder per Taschendiebstahl.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

