Kingdom Come Deliverance 2: Alle Enden und wichtigen Entscheidungen

Es gibt zwar nur ein Ende in Kingdom Come Deliverance 2, allerdings wird dieses von verschiedenen Entscheidungen in eurem Spielverlauf beeinflusst. Welche Momente dabei besonders wichtig sind und wie die Geschichte von KCD 2 ausgeht, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Diese Entscheidungen beeinflussen das Ende

Während der Endsequenz von KCD 2 lässt Heinrich in einer Traumsequenz mit seinen Eltern die Geschehnisse im Spielverlauf Revue passieren. Dabei werden viele Verhaltensweisen und Entscheidungen von Heinrich während des Abenteuers aufgegriffen und entsprechend positiv oder negativ kommentiert. Folgende Schlüsselmomente sind dabei wichtig:

Markwart von Aulitz und Walchelin Brabant getötet oder nicht? Habt ihr während der 30. Hauptquest "Abrechnung" euren Rachedurst gestillt und Walchelin und von Aulitz selbst getötet, wird Martin dies negativ bewerten, da zu viel Tod den Geist verdunkelt. Eure Mutter wird euch hingegen in Schutz nehmen, da ihr nach eurem Gewissen gehandelt habt.

Habt ihr während der 30. Hauptquest "Abrechnung" euren Rachedurst gestillt und Walchelin und von Aulitz selbst getötet, wird Martin dies negativ bewerten, da zu viel Tod den Geist verdunkelt. Eure Mutter wird euch hingegen in Schutz nehmen, da ihr nach eurem Gewissen gehandelt habt. Habt ihr Semin und Maleschau angegriffen oder nicht? Habt ihr in der 8. Hauptquest "Notwendiges Übel" und 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel" Semin beziehungsweise Maleschau verschont, wird dies positiv bewertet, da ihr die Unschuldigen beschützt habt.

Habt ihr in der 8. Hauptquest "Notwendiges Übel" und 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel" Semin beziehungsweise Maleschau verschont, wird dies positiv bewertet, da ihr die Unschuldigen beschützt habt. Wart ihr ein ehrenhafter Ritter oder plündernder Bandit? Hier wird eure Statistik überprüft. Wie viel habt ihr im Spielverlauf gestohlen und wie viele Verbrechen habt ihr begangen. Heinrichs Mutter wird das dementsprechend negativ kommentieren, wenn ihr ein Verbrecher wart.

Hier wird eure Statistik überprüft. Wie viel habt ihr im Spielverlauf gestohlen und wie viele Verbrechen habt ihr begangen. Heinrichs Mutter wird das dementsprechend negativ kommentieren, wenn ihr ein Verbrecher wart. Seid ihr reuevoll oder nicht? Ihr könnt euch reuevoll gegenüber euren Taten zeigen oder nicht. Die versöhnliche Option wäre hier "Es tut mir leid.", eure Eltern zeigen dann Verständnis.

Ihr könnt euch reuevoll gegenüber euren Taten zeigen oder nicht. Die versöhnliche Option wäre hier "Es tut mir leid.", eure Eltern zeigen dann Verständnis. Habt ihr Samuel gerettet oder nicht? Habt ihr Samu während der 30. Hauptquest "Abrechnung" gefunden und gerettet, wird sich Martin erfreut zeigen, dass ihr euren Halbbruder gerettet habt. Er erklärt dann auch, warum er Heinrich nie von ihm erzählt hat.

Habt ihr Samu während der 30. Hauptquest "Abrechnung" gefunden und gerettet, wird sich Martin erfreut zeigen, dass ihr euren Halbbruder gerettet habt. Er erklärt dann auch, warum er Heinrich nie von ihm erzählt hat. Wie wollt ihr euer weiteres Leben verbringen? Abschließend fragen eure Eltern euch, wie eure Zukunft aussehen soll. Hier könnt ihr selbst entscheiden, was ihr euch für Heinrich wünscht. Ihr könnt sagen, dass ihr ein Krieger, ein Handelsmann in der Stadt oder sesshaft werden und eine Familie gründen wollt. Ihr könnt es auch offenlassen und stattdessen sagen, dass ihr ein Leben voller Abenteuer führen wollt.

Anzeige

Das komplette Ende könnt ihr euch auch im folgenden Video anschauen:

Kingdom Come Deliverance 2: Das Ende in voller Länge Abonniere uns

auf YouTube

Heinrich und Radzig Kobyla

Nach der Traumsequenz mit Heinrichs Eltern gibt es noch ein abschließendes Gespräch mit eurem biologischen Vater Radzig Kobyla. Es gibt hier aber keine Dialogentscheidungen, die ihr treffen könnt. Radzig sagt euch, dass eure Eltern stolz wären auf das, was ihr erreicht habt.

Anzeige

Anschließend geht es noch um Radzigs verlorenes Schwert, dass ihr von Istvan Toth zurückgeholt habt. Er wird es euch schenken. Dadurch wird "Radzig umgeschmiedetes Schwert" zu "Heinrichs umgeschmiedetes Schwert". Die Werte werden allerdings schlechter und es wird auf die Silber-Qualität heruntergestuft.

Radzigs Schwert wird nach dem Ende zu eurem Schwert. (© Screenshot GIGA)

Abschließend blickt ihr mit Radzig hoffnungsvoll in die Zukunft und er macht noch einen Kommentar zu Katharina und Heinrichs Liebesleben.

Heinrichs Liebesleben

Im Spielverlauf könnt ihr Romanzen mit verschiedenen Charakteren führen. Im verlinkten Guide geben wir euch alle Freischaltbedingungen dafür. Heinrich kann sich am Ende des Spiels allerdings nicht auf eine Romanze festlegen, um eine dauerhafte Beziehung zu führen.

Rosa: Rosa Ruthard seht ihr das letzte Mal am Ende der 26. Hauptquest "Civitas Pragensis". Sie geht mit ihrem Vater nach Podiebrad und ihr werdet sie wohl nicht wiedersehen. Ihr könnt ihr sagen, dass sie euch fehlen wird, sie gibt euch dann einen Abschiedskuss.

Rosa Ruthard seht ihr das letzte Mal am Ende der 26. Hauptquest "Civitas Pragensis". Sie geht mit ihrem Vater nach Podiebrad und ihr werdet sie wohl nicht wiedersehen. Ihr könnt ihr sagen, dass sie euch fehlen wird, sie gibt euch dann einen Abschiedskuss. Katharina: Die Romanze mit Katharina findet am Ende der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung" ihren Höhepunkt, sofern ihr euch für sie und nicht Hans entschieden habt. Ihr könnt in der 32. Hauptquest "Tag des jüngsten Gerichts" noch ein letztes Gespräch mit ihr führen. Sie wird sich enorm erleichtert zeigen, dass euch nichts passiert ist. Ihr könnt ihr sagen, wie wunderbar sie ist und fragen, was aus euch beiden wird. Sie bleibt wage, ob dies wirklich möglich ist. Abschließend könnt ihr mit der Dialogoption "Womöglich wird dieser Traum ja wahr." antworten, um hoffnungsvoll zu bleiben.

Die Romanze mit Katharina findet am Ende der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung" ihren Höhepunkt, sofern ihr euch für sie und nicht Hans entschieden habt. Ihr könnt in der 32. Hauptquest "Tag des jüngsten Gerichts" noch ein letztes Gespräch mit ihr führen. Sie wird sich enorm erleichtert zeigen, dass euch nichts passiert ist. Ihr könnt ihr sagen, wie wunderbar sie ist und fragen, was aus euch beiden wird. Sie bleibt wage, ob dies wirklich möglich ist. Abschließend könnt ihr mit der Dialogoption "Womöglich wird dieser Traum ja wahr." antworten, um hoffnungsvoll zu bleiben. Hans Capon: Seid ihr mit Hans und nicht Katharina die finale Romanze eingegangen, könnt ihr in der 32. Hauptquest "Tag des jüngsten Gerichts" nach dem Gespräch mit Hanusch über eure Beziehung sprechen. Da Hans zwangsverheiratet werden soll, wird eine Beziehung wohl nicht so einfach möglich werden. Allerdings wird Hans sicherlich auch in einer Fortsetzung des Spiels dabei sein. Weitere Romanzen mit Hans sind also nicht ausgeschlossen.

Anzeige

Ob es für Katharina und Heinrich eine Zukunft gibt, bleibt ungewiss. (© Screenshot GIGA)

Erste Post-Credit-Szene

Nach dem ersten Abspann feiern Heinrich und die gesamte Teufelsmeute ihren Sieg in Sukdol. In der ausgelassenen Stimmung fordert Zizka im Rausch den Knochenteufel heraus, einen auf Wilhelm Tell zu machen und ihm mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf zu schießen. Dies geht natürlich schief und man sieht einen Helm mit Bolzen im Sichtvisier zu Boden fallen. Was Heinrich in der 9. Hauptquest "Für den Sieg!" nicht ganz gelungen ist, hat Hynek jetzt wohl geschafft und Zizka verliert sein Auge.

Der Knochenteufel hat seine Fähigkeiten wohl überschätzt. (© Screenshot GIGA)

Zweite Post-Credit-Szene

In der letzten Zwischensequenz des Spiels wird gezeigt, wie ein Diener die Nachricht des Überfalls auf den Welschen Hof in der 25. Hauptquest "Schatz im Silberhof" an König Sigismund überbringt. Er wird komplett ausrasten, in seinem Zimmer randalieren und das ganze Land Böhmen verfluchen. Abschließend gibt er Markwart von Aulitz den Befehl, das Silber zurückzuholen. König Sigismund selbst reist aus Böhmen ab und kehrt zurück nach Ungarn.

Anzeige

König Sigismund hat genug von Böhmen und reist ab. (© Screenshot GIGA)

Geheimes Ende freischalten

Es gibt übrigens noch ein geheimes Ende, das ihr während der 19. Hauptquest "Das Königsgambit" freischalten könnt. Während ihr als Diener die Ratsherrn mit Wein versorgt, könnt ihr im Arbeitszimmer von Vogt Andreas Plumel einen Dolch versteckt in einer Pergamentrolle auf dem Schreibtisch finden. Steckt ihn ein und rüstet ihn aus.

Später in der Quest, wenn ihr nur noch König Sigismund und Markwart von Aulitz bedient, könnt ihr euch hinter den Thron schleichen und Sigismund heimlich töten. Ihr bekommt dann einen "The End"-Bildschirm mit folgendem Text zu sehen:

Du hast König Sigismund getötet, bist aber danach durch die Hände seiner Wachen gestorben. König Wenzel ist kurz daraufhin auf den böhmischen Thron zurückgekehrt. Jan Hus wurde niemals auf dem Scheiterhaufen verbrannt und die Hussitenkriege fanden niemals statt.

Wie die Sequenz aussieht, könnt ihr im folgenden YT-Video anschauen:

Quiz: Kannst du alle Pokémon an der Silhouette erkennen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.