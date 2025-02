Kingdom Come Deliverance 2: Civitas Pragensis (Eriks Duell annehmen oder nicht?)

In der 26. Hauptquest "Civitas Pragensis" von Kingdom Come Deliverance 2 kommt ihr in Sukdol an, verabschiedet euch von Rosa und könnt im Duell gegen Erik antreten, sofern ihr euch traut. In unserer Komplettlösung führen wir euch durch alle Schritte der Hauptmission.

Sprich mit Zizka

Zu Beginn der Quest sprecht ihr mit Zizka. Durch den Diebstahl des Silbers kann Sigismund seine Truppen nicht mehr bezahlen und hat sich deshalb aus Böhmen zurückgezogen. Rosa und ihr Vater bereiten sich auf ihre Rückreise vor und ihr könnt optional mit euren Verbündeten die Ereignisse Revue passieren lassen.

Sprich mit Janosch (Optional)

Janosch sitzt im Innenhof neben dem Eingangstor. Er trauert über den Verlust von Buhler und Kubyenka. Erschöpft seine Dialoge.

Setz dich zu den anderen (Optional)

Setzt euch an den Tisch, an dem Katharina, Peter von Pisek, Samuel und der Knochenteufel sitzen. Über einen schweren Trinkfestigkeit-Check könnt ihr auf die Gefallenen trinken, um Ruf zu sammeln. Alternativ könnt ihr auch auf die Schönheit von Katharina trinken, um bei ihr Ruf im Sinne der Romanze zu bekommen. Erschöpft dann alle weiteren Dialoge.

Tipp: Ihr könnt in Sukdol wie gewohnt auf eure Lagerkiste zugreifen, um eure ganze Beute aus der Quest "Schatz im Silberhof" abzuladen.

Verabschiede dich von Rosa

Begebt euch in den äußeren Hof und sprecht mit Rosa, um Abschied zu nehmen und die Romanze mit ihr abzuschließen. Wählt die Dialoge "Du wirst mir fehlen." → "Ich hörte, du gehst nach Podiebrad?", dann wird sie euch abschließend einen Kuss geben.

In der Quest seht ihr Rosa das letzte Mal. (© Screenshot GIGA)

Nach der Abschiedssequenz erscheint Kubyenka in Sukdol, der die Flucht aus Kuttenberg doch überlebt hat. Er wurde in Sigismunds Lager von Erik gefangengehalten, aber frei gelassen, um eine Botschaft zu überbringen. Erik will euch zum Duell auf Leben und Tod fordern. Ihr könnt hier erstmal antworten, wie ihr wollt und euch später noch entscheiden.

Sprich mit Zizka über Erik (Optional)

Wenn ihr wisst, dass ihr das Duell auf jeden Fall machen wollt, könnt ihr direkt zur Wache zum Tor gehen, damit sie euch herauslässt. Alternativ könnt ihr aber auch erstmal mit Zizka reden, um euch Rat einzuholen. Zizka hält es für eine mögliche Falle und rät euch ab.

Was ihr hier nun entscheidet, zählt! Wenn ihr das Duell ablehnt, endet die Quest an dieser Stelle direkt und es geht weiter mit der nächsten Hauptquest "Dann wollen wir mal...". Wenn ihr dem Duell zustimmt, müsst ihr antreten und mit der Torwache sprechen, damit sie euch herauslässt.

Eriks Duell annehmen oder nicht?

Das Duell gegen Erik ist das Schwerste im ganzen Spiel, wobei es aber auch darauf ankommt, wie hoch euer Level ist. In unserem Fall war das Duell kinderleicht, weil wir zuvor alle anderen Nebenquests erledigt und dementsprechend auch eine gute Ausrüstung und fast Maximallevel hatten.

Ihr solltet mindestens eine Waffenart gemeistert haben und eure beste Rüstung und Waffe ausrüsten. Ihr könnt eure Waffen beim Schleifstein nahe Zizka auch noch reparieren. Nutzt darüber hinaus alle Tränke, die euch zusätzlich stärken. Im Innenhof gelangt ihr rechts neben dem Kampfring in einen Raum mit Alchemietisch. Beachtet, dass ihr beim Duell keine Belohnung bekommt. Bis auf das zusätzliche Storyereignis verpasst ihr also nichts, wenn ihr euch dagegen entscheidet.

Das Duell gegen Erik gehört zu den schwierigsten im Spiel. (© Screenshot GIGA)

Auf Eriks Herausforderung eingehen (Optional)

Wenn ihr so weit seid, sprecht mit der Torwache, damit ihr hinauskommt. In einer Zwischensequenz trefft ihr auf Erik und tauscht erst einmal Nettigkeiten aus. Ihr könnt Erik über einen Skill-Check provozieren und angreifen, damit er mit einem kleinen Status-Debuff in den Kampf startet.

Ihr könnt Erik übrigens nicht töten. Nach dem Sieg startet direkt eine Zwischensequenz, in der Aulitz und Otto von Bergow samt Armee vor den Mauern von Sukdol auftauchen. Die Quest endet an dieser Stelle.

Weiter geht es mit der 27. Hauptquest "Dann wollen wir mal..."

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

