Kingdom Come Deliverance 2: Dann wollen wir mal (Soldaten rekrutieren & Angriff abwehren)

In der 27. Hauptquest "Dann wollen wir mal …" von Kingdom Come Deliverance 2 beginnt die Belagerung von Sukdol. Ihr helft dabei, die Festung abzusichern und bekommt als Kommandant eure eigene Truppe unterstellt. In unserer Komplettlösung führen wir euch durch alle Schritte der Quest.

Begib dich zur Palisade

Die Prager Armee greift Sukdol an, um das Silber zurückzuholen. Die Quest beginnt direkt mit einer Schlacht. Rüstet eine Stangenwaffe aus oder nehmt euch eine vom Waffenstand rechts neben der Treppe zur Palisade.

Stangenwaffen findet ihr bei diesem Stand, wenn ihr keine habt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Setze Steine ein, um den Angriff auf das Tor zu beenden

Nach kurzer Zeit stürmen Soldaten das Haupttor. Hebt die Steine neben dem Loch überm Eingangstor auf und werft sie durch das Loch auf die Soldaten, um den Angriff hier abzuwehren.

Leitern herunterstoßen

Anschließend nähern sich Soldaten mit Leitern. Bis sie die Palisade erreichen, könnt ihr versuchen, die Leiterträger mit einem Bogen oder Armbrust abzuschießen. Eine Armbrust und Munition findet ihr direkt rechts neben den Steinen auf der Palisade, wenn ihr keine habt.

Versucht dann die restlichen Leitern von der Palisade zu stoßen. Achtet aber auf Feinde in der Nähe, sie können euch von hinten angreifen, während ihr Leitern herunterstoßt. Geht also bedacht vor und tötet erst Gegner in der Nähe. Nach einer Weile startet eine Zwischensequenz, in der der Angriff vorerst zurückgeschlagen wird.

Geh und sprich wegen des Essens mit Janosch (Optional)

Nach kurzen Gesprächen mit Zizka und Godwin könnt ihr euch frei bewegen und einige optionale Aufgaben erledigen. Sprecht zunächst mit Janosch, der meist in der Küche zu finden ist. Er ist für die Nahrungsvorräte verantwortlich. Erschöpft alle Dialoge bei ihm, dann erhaltet ihr Brot, Käse und geräucherten Krakauer. Beachtet, dass ihr für die verpassbare Trophäe "Fastenzeit" kein Fleisch essen dürft!

Frage Frenzl nach den Munitionvorräten (Optional)

Sprecht mit Frenzl im äußeren Hof bei der Schmiede. Bietet ihm eure Hilfe beim Schärfen von Waffen an.

Sammle Schwerter, die geschärft werden müssen (Optional)

Hebt die zwei Schwerter (2x Altes Schwert) vom Tisch neben Frenzl auf und schärft sie beim Schleifstein der Schmiede.

Schärfe die Schwerter und übergib sie Frenzl (Optional)

Gebt die Schwerter nach dem Schärfen Frenzl zurück.

Tipp: Bei den alten Schwertern handelt es sich um einzigartige Waffen. Sie sind nicht besonders gut, aber wenn ihr Waffensammler seid, könnt ihr Frenzl ein oder beide alte Schwerter direkt wieder per Taschendiebstahl klauen, nachdem ihr sie abgegeben habt.

Besuche Musa und Katharina in der Krankenstube (Optional)

Die Positionen von Musa und Katharina werden euch nicht auf der Karte markiert. Sie stehen westlich im Innenhof unter den Torbögen. Erschöpft alle Dialoge bei ihnen.

Musa und Katharina versorgen die Verletzten westlich im Hof. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gehe mit Godwin zu den Mauern

Sind alle optionalen Aufgaben erledigt, geht zu Zizka, Godwin und Peter von Pisek auf den Mauern im Innenhof.

Hör dir Zizkas Befehle an

Erschöpft alle Dialoge im Gespräch. Um Ruf bei Zizka zu gewinnen, könnt ihr wie folgt antworten:

Zizka sollte diese Entscheidung treffen. Ich werde mein Bestes geben. (Gehen)

Aber egal wie ihr antwortet, werdet ihr in jedem Fall ein Kommando über eure eigene Truppe erhalten. Ihr müsst als Nächstes eure Soldaten rekrutieren.

Rekrutiere Samu und Kubyenka

Erschöpft alle Dialoge bei Samuel und Kubyenka, die im Speisesaal neben der Küche trinken.

Rekrutiere Mikesch und Kozliek

Mikesch und Kozliek stehen südlich auf dem Wehrgang. Über die Treppen rechts der Kampfarena kommt ihr in den Turm und nach oben zum Wehrgang. Erschöpft alle Dialoge bei ihnen.

Rekrutiere alte Freunde

Bei den alten Freunden handelt es sich um die Skalitzer Jaroslav und Janek, die ihr vielleicht noch aus dem ersten KCD kennt. Sie sitzen beim Würfeltisch nahe der Schmiede im äußeren Hof. Erschöpft alle Dialoge bei ihnen, um sie zu rekrutieren.

Befiehl deinen Männern, sich im äußeren Burghof zu versammeln

Anschließend versammeln sich alle Rekrutierten beim äußeren Hof, wo ihr eine kleine Ansprache halten müsst. Wenn einer der Skill-Checks gelingt, könnt ihr etwas Ruf bei der Truppe gewinnen.

Tipp: Wählt im letzten Dialog die Option "Ihr werdet die Nachtwache verstärken.", denn dadurch wird ein späterer Kampf etwas leichter und ihr gewinnt Ruf bei Zizka.

Leg dich hin, nachdem du einen Rundgang durch die Burg gemacht hast

Geht zurück in die Festung und lauft hinauf zu eurem Zimmer, um zu schlafen.

Sprich mit Capon

Hans Capon wartet vor eurem Zimmer auf euch. Wählt im Gespräch den Wissenschaft-Check ("Ich habe gute Männer.") und sagt ihm "Du schaffst das. Da bin ich sicher.", dann sammelt ihr Ruf bei Hans. Legt euch anschließend schlafen. Nachts werdet ihr dann vom Knochenteufel für einen nächtlichen Rundgang geweckt.

Sieh nach den Wachen

Euch werden vier Wachen auf der Karte markiert, bei denen ihr vorbeischauen sollt. Sobald ihr in der Nähe der Wachen seid, wird der Questschritt direkt abgeschlossen. Wirklich wichtig ist aber nur die Wache auf der westlichen Palisade (T-Symbol), die anderen braucht ihr nicht zu besuchen. Sobald ihr euch dieser Wache nähert, startet ein nächtlicher Überfall.

Bei der Wache auf der westlichen Palisade startet der nächtliche Angriff. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lass den Feind nicht die Kontrolle über das Tor erlangen!

Rüstet erneut eure Stangenwaffe aus und stoßt die zwei Leitern herunter, die an der Palisade lehnen. Erledigt dann die verbleibenden Feinde auf der Palisade und im äußeren Hof.

Wichtiger Hinweis: Bei unserem Kampf wurde Mikesch während des Angriffs getötet. Überprüft nach dem Kampf also das Schlachtfeld und überprüft, ob einer der wichtigeren NPCs gefallen ist. Wenn euch das stört, ladet den letzten Auto-Spielstand und spielt die Schlacht erneut, damit alle überleben.

Versammle dich mit den anderen und nimm die Befehle entgegen

Nach dem Kampf versammelt sich die Truppe um Zizka für eine kleine Ansprache. Ihr könnt die Zeit auch nutzen, um die gefallenen Soldaten nach lukrativer Beute zu durchsuchen.

Erstatte Zizka Bericht

Erschöpft anschließend alle Dialoge bei Zizka. Verzichtet dabei darauf, den Knochenteufel anzuschwärzen, ein wahrer Anführer stellt sich schließlich vor seine Truppe. Ihr erhaltet Rufgewinn, solltet ihr zuvor die Nachtwache verstärkt haben. Anschließend startet eine Zwischensequenz und die Belagerung springt zu Tag 11. Die Quest endet an dieser Stelle.

