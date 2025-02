Kingdom Come Deliverance 2: Blitzblank (Werbung machen & Badehaus aufräumen)

In der Nebenquest "Blitzblank" von Kingdom Come Deliverance 2 helft ihr Betti in Kuttenberg ihr Badehaus "Der Königsfischer" zu eröffnen und müsst dafür Zuberdirnen einstellen, einen Werbeslogan formulieren und für Sauberkeit im Badehaus sorgen. In unserer Lösung führen wir euch durch alle Schritte der Quest.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Mit Betti sprechen

Sprecht mit Betti bei den Kuttenberger Bädern im Südosten der Stadt. Sie möchte, dass ihr dabei helft, das Badehaus wieder auf Vordermann zu bringen. Zunächst sollt ihr dafür ein Päckchen aus Grund holen und auf dem Weg den Fuhrmann Matsek einsammeln, der ebenfalls dorthin unterwegs ist.

Fuhrmann Matsek finden & "Paket" aufnehmen

In Grund trefft ihr Fuhrmann Matsek direkt am Eingang zur örtlichen Schenke. Beim "Päckchen" handelt es sich um die drei Zuberdirnen in der Schenke, die in Bettis Badehaus arbeiten sollen. Sprecht mit Klara und den anderen Mädchen, die an einem der Tische der Schenke sitzen. Nach dem Gespräch steigt ihr und die Mädchen auf den Karren und macht euch auf Richtung Kuttenberg.

Anzeige

Matsek steht am Eingang zur Schenke in Grund. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Während der Fahrt könnt ihr einige „interessante“ Gespräche führen, bevor der Rest des Wegs automatisch per Schnellreise absolviert wird. Bei Betti angekommen, macht ihr Bekanntschaft mit dem konkurrierenden Badehausbesitzer Adam und erfahrt mehr über den Streit zwischen Betti und ihm.

Anzeige

Auf der Rückreise mit den Zuberdirnen führt ihr die wirklich wichtigen Gespräche im Leben. (© Screenshot GIGA)

Werbeslogan formulieren

Als Nächstes sollt ihr Werbung für Bettis Badehaus „Der Königsfischer“ machen und müsst euch den Anfang, Mittelteil und Abschluss eines Werbeslogans einfallen lassen, den ihr dann als Marktschreier zum Besten gebt. Folgende Optionen sind eine gute Wahl:

Anfang: Eine unvergleichliche Erfahrung!

Eine unvergleichliche Erfahrung! Hauptteil: Wir pflegen Körper und Seele!

Wir pflegen Körper und Seele! Ende: Speis, Tanz und Gesang!

Überzeuge Leute davon, das neue Badehaus zu besuchen

Ihr müsst nun die markierten Orte in Kuttenberg besuchen und jeweils den Werbeslogan zum Besten geben. Besucht der Reihe nach den Getreidemarkt, den Pferdemarkt, die Winzerstraße sowie die Händlerstraße. Macht dies tagsüber (ca. 12 Uhr) und nicht nachts, damit ihr möglichst viele Leute begeistern könnt, zum Badehaus zu kommen.

Anzeige

Bei der Winzerstraße kann es euch passieren, dass ein Bürger sich über eure Marktschreierei empört. Wenn ihr mit ihm sprecht, versuch ihn mit Redekunst zu besänftigen, aber startet keinen Kampf mit ihm.

Fangt keinen Streit mit dem Bürger an, denn dies wirkt sich schlecht auf den Ruf des Badehauses aus. (© Screenshot GIGA)

Räume das Badehaus auf

Zurück bei Betti startet ihr das Fest und nach einer längeren Zwischensequenz wacht ihr mit gehörigen Kater im Badehaus auf. Dieses ist deutlich von der Feier gezeichnet und zu allem Übel steht der Ratsherr zur Beurteilung für das Badehaus vor der Tür.

Während Betti den Kontrolleur ablenkt, müsst ihr schnell das Badehaus aufräumen, wofür ihr nur wenig Zeit habt. Geht auf keinen Fall zur Tür hinaus, denn ansonsten wird direkt die Inspektion durch den Ratsherrn getriggert. Erledigt folgende Dinge:

Heinrich anziehen: Zieht euch eure Klamotten im Inventar an.

Zieht euch eure Klamotten im Inventar an. Bringe die betrunkenen Gäste an einen anderen Ort (4/4): Tragt die vier Trunkenbolde im Raum, wo ihr aufgewacht seid, die Treppen nach oben und dann in das erste Zimmer auf der rechten Seite.

Tragt die vier Trunkenbolde im Raum, wo ihr aufgewacht seid, die Treppen nach oben und dann in das erste Zimmer auf der rechten Seite. Hebe die Krüge auf (6/6): Sammelt die verstreuten Bierkrüge ein. Vier liegen im Raum, wo ihr aufgewacht seid und die anderen beiden im Raum mit den Badezubern.

Sammelt die verstreuten Bierkrüge ein. Vier liegen im Raum, wo ihr aufgewacht seid und die anderen beiden im Raum mit den Badezubern. Hebe die Kleidung auf (5/5): Sammelt die verstreuten Kleidungsstücke ein. Eins liegt am Boden bei den Treppen und die restlichen vier sind im Raum mit den Badezubern verstreut.

Sammelt die verstreuten Kleidungsstücke ein. Eins liegt am Boden bei den Treppen und die restlichen vier sind im Raum mit den Badezubern verstreut. Wische den Boden: Wischt die Kotze neben einem der Badezuber weg.

Anzeige

Wie ihr das Badehaus schnell aufräumen könnt und wo ihr alle verstreuten Gegenstände findet, zeigen wir euch auch im folgenden Video:

Kingdom Come Deliverance 2: Räume das Badehaus auf (Quest "Blitzblank") Abonniere uns

auf YouTube

Ist alles erledigt, wartet die Inspektion ab und sprecht dann abschließend mit Betti. Sie gibt euch 100 Groschen als Belohnung und einen dauerhaften Rabatt auf die Dienstleistungen im Badehaus.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Quiz: Erkennst du alle PlayStation-Spiele an einem Bild?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.