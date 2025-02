Avowed: Fior mes Ivèrno retten ("Fiors Rettung" freischalten)

Gen Ende der Hauptquest "Uralter Boden" steht die Hauptstadt der Smaragdtreppe, Fior mes Ivèrno, in Flammen. Aber es gibt eine Möglichkeit die Stadt und ihre Einwohner zu retten, womit ihr auch das Achievement "Fiors Rettung" freischaltet. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in diesem Guide.

Das Ende der Quest "Uralter Boden"

Bei der Hauptquest "Uralter Boden" erfahrt ihr von Sapadal, dass die Hauptstadt der Smaragdtreppe, Fior mes Ivèrno, in großen Schwierigkeiten steckt. Beim Verlassen von Naku Tedek stellt ihr schnell fest: Die komplette Stadt steht in Flammen - man könnte sagen, es handelt sich um das Fior mes Inferno.

Die Stadt steht in Flammen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Überlebenden sind zu den Verlassenen Farmen geflüchtet. Auf eurem Weg trefft ihr auf Einheiten der Stahlgarrotte, die euch unvermittelt angreifen. Habt ihr die Farmen erreicht, folgt ein Gespräch mit Pere Quilicci und Gouverneur Ignasi Vidarro.

Ihr erfahrt, dass die Stadtwachen der Invasion nicht standhalten konnten. Die Stadt wurde in Flammen gesetzt und den Hinterbliebenen blieb nichts anders übrig, als die Flucht zu ergreifen. Doch was wäre, wenn es gar nicht so weit kommen müsste?

Es gibt eine Möglichkeit dieses Schicksal von Fior mes Ivérno abzuwenden. Allerdings müsst ihr dazu einen Spielstand vor dem Gespräch mit Sapadal in Naku Tedek laden. Wir empfehlen euch, einen Spielstand direkt davor zu wählen und Naku Tedek auf demselben Weg zu verlassen, auf dem ihr den Tempel betreten habt. So verliert ihr nur wenig Spielzeit.

"Stählerne Entschlossenheit"-Quest freischalten (Optional)

Habt ihr die Nebenquest "Stählerne Entschlossenheit" verpasst, lohnt es sich diese nachzuholen. Um das Kopfgeld - Die Trantons abzuschließen, müsst ihr zu "Überwuchertes Gehöft" reisen und dort den Anführer der Banditenbande ausschalten. In seinem Lager wird der Waldläufer Verano gefangen gehalten. Befreit ihn, um die Quest "Stählerne Entschlossenheit" freizuschalten.

Rettet Waldläufer Verano, um die Quest zu erhalten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Um Fior mes Ivèrno zu retten, ist der Abschluss der Quest nicht zwingend erforderlich, allerdings erhaltet ihr hier die notwendigen Informationen zur Rettung der Stadt. Euer Ziel ist es hierbei einen Verräter innerhalb der Waldläufer aufzuspüren.

Von ihm könnt ihr schließlich erfahren, dass sich Soldaten der Stahlgarrotte in der Smaragdtreppe versteckt halten. Dazu müsst ihr lediglich vorgeben im Sinne der Stahlgarrotte zu handeln. Gut, dass sich ihr Versteck ganz in der Nähe befindet.

Fiors Rettung

Ob ihr die "Stählerne Entschlossenheit"-Nebenquest nun abgeschlossen habt oder nicht, ihr müsst für die Rettung von Fior mes Ivèrno die Wasserfallhöhle aufsuchen. Diese befindet sich bei "Wurzelwärts verwachsene Ruinen der Gottlosen", südwestlich der Hauptstadt.

Die Wasserfallhöhle befindet sich südwestlich von Fior mes Ivèrno. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Betretet die Höhle rechts vom Wasserfall und macht euch auf ein paar fordernde Kämpfe gefasst. Schaltet alle Soldaten innerhalb des Gebiets aus. Habt ihr das geschafft, könnt ihr die Quest "Uralte Böden" jetzt abschließen. Beim Verlassen von Naku Tedek stehen zwar dennoch einige Teile der Stadt in Flammen, doch das Schlimmste konnte verhindert werden. Ihr schaltet das Achievement "Fiors Rettung" frei.

Die Stahlgarrotte hat bei der Erstürmung von Fior mes Ivèrno weniger Soldaten vorzuweisen, weshalb es den Wachen gelingt die Angreifer abzuwehren. Auch die Einwohner waren nicht zur Flucht gezwungen, weshalb ihr anstatt der Verlassenen Farmen direkt die Stadt aufsuchen könnt.

Habt ihr noch nicht alle Totemfragmente der Smaragdtreppe gefunden, könnt ihr das übrigens auch nach der "Uralter Boden"-Quest nachholen – ganz gleich, ob die Stadt nun abgebrannt ist oder nicht.

