Kingdom Come Deliverance 2: Verlorene Ehre (Jescheks Rüstung & Gringolet finden)

Auf euren Reisen in Kingdom Come Deliverance 2 kann euch Ritter Jeschek begegnen, der euch die Quest "Verlorene Ehre" gibt, in der ihr seine Rüstung und sein Pferd Gringolet von Hauptman Zavish zurückholen sollt. Wie ihr diese Aufgabe meistert und dabei noch das verpassbare Achievement "Meister aller Meister" freischaltet, erfahrt ihr hier.

"Verlorene Ehre" starten

Diese Quest könnt ihr über ein Zufallsereignis bei der Schnellreise beginnen. Bei uns kam es auf den Straßen zwischen Sigismunds Lager und Horschan zur Begegnung mit Ritter Jeschek von Holohlavy. Er hat sein Pferd und seine Rüstung in einem Duell mit seinem früheren Hauptmann Zawisch von Garbow verloren und ihr sollt beides zurückholen. Beachtet, dass in der deutschen Version der Name des Hauptmanns manchmal Zavish oder Zawisch geschrieben wird. Beides meint den gleichen NPC.

Tipp: Nach dem Gespräch mit Jeschek könnt ihr ihn von hinten umhauen (nicht töten) und looten. So bekommt ihr direkt seinen „Dreiecksschild des Herrn von Holohlavy“ (Motiv mit schwarzem Raben auf gelbem Grund). Zudem hat er einzigartige Sporen (Jescheks Sporen) sowie 500 Groschen bei sich. Das Schild und die Sporen bekommt ihr am Ende der Quest aber auch als Belohnung.

Verpassbarer Erfolg "Meister aller Meister"

Beachtet, dass ihr diese Quest auf verschiedene Arten lösen könnt. Ihr könnt Jescheks Rüstung und sein Pferd Gringolet auf eigene Faust in Sigismunds Lager suchen und stehlen oder aber ihr sucht die Konfrontation mit Zawisch von Garbow, um alles ehrenhaft zurückzugewinnen. Wichtig: Für letztere Methode könnt ihr eine der verpassbaren Trophäen und Erfolge freischalten. Am besten sucht ihr also erst einmal Zawisch auf.

Zawisch von Garbow finden (Optional)

Laut Jeschek hat Zawisch ein recht auffälliges Zelt im Lager über der Campküche. Sein großes grünes Zelt befindet sich westlich im Lager. Etwas südlich vom Schmied und westlich vom Rüstschmied. Achtet auf das gelb-rote Wappen mit schwarzem Adler und drei weißen Steinen. Zawisch sitzt tagsüber meist vor dem Zelt rechts.

An dieser Stelle in Sigismunds Lager findet ihr Zawischs Unterkunft. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Duell gegen Zavish gewinnen (Optional)

Ihr könnt Rüstung und Pferd von Zawisch leider nicht einfach zurückkaufen. Ihr müsst genug Punkte in "Kampf" (Sehr Schwer) oder "Dominieren" (Mittel) haben, dann könnt ihr Zawisch zu einem Duell überreden, in dem ihr um die Sachen kämpft. Dabei tretet ihr in drei Runden gegen ihn an und verwendet dabei folgende Waffen:

Stangenwaffen

Kurzschwert mit Schild

Langschwerter

Hohe Werte in diesen Kampffertigkeiten sind hier natürlich von Vorteil. Zudem müsst ihr eure Waffen und Rüstung selbst mitbringen. Mit hoher Redekunst könnt ihr einen Vorteil erlangen, indem ihr Zawisch überzeugt, nur in Gambeson und Kettenpanzer zu kämpfen. Eine Antrittsgebühr von 300 Groschen ist ebenfalls fällig. Sobald ihr bereit seid, sprecht ihn an. Ihr könnt euch vorher nochmal entsprechende Ausrüstung zusammensuchen, falls ihr noch nicht bereit seid.

Beachtet, dass ihr für die verpassbare Trophäe alle drei Runden gewinnen müsst. Bereitet euch also gut vor. Nach jeder Runde könnt ihr die Dienste der Zuberdirnen vom örtlichen Badehaus in Anspruch nehmen, damit ihr wieder aufgepäppelt werdet. Habt ihr mindestens zwei der drei Runden gewonnen, gibt euch Zawisch die Schlüssel für die Truhe mit den Rüstungsteilen und auch Gringolet (Jescheks Pferd) könnt ihr satteln und davonreiten.

Jescheks Rüstung stehlen (Optional)

Wenn ihr keine Lust auf ein ehrenhaftes Duell mit Zawisch habt, könnt ihr Jescheks Gegenstände auch einfach stehlen. Seine Rüstungsteile (Jescheks Helm, Jescheks Armschutz, Jescheks Handschuhe und Jescheks Beinplatten) befinden sich in der schwer verschlossenen Truhe links in seinem großen grünen Zelt. Jescheks Brigantine steht rechts neben der Truhe. Dies ist eine rote Sperrzone, achtet also darauf, dass euch niemand sieht, wenn ihr die Truhe knackt.

An dieser Stelle im grünen Zelt findet ihr Jescheks vollständige Ausrüstung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Jescheks Pferd Gringolet stehlen (Optional)

Jescheks Pferd Gringolet befindet sich hingegen direkt nach Betreten durch den Westeingang des Lagers rechts im Zelt. Ihr erkennt es schon von weitem an der auffälligen gelben Rüstung.

In den Stallungen am Westeingang findet ihr Jescheks Pferd. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gringolet trägt eine imposante gelbe Rüstung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gringolet gehört zu den besten Pferden in KCD 2 und hat samt seiner Ausrüstung folgende Werte:

Ausdauer: 194

194 Kapazität: 238

238 Geschwindigkeit: 45

45 Mut: 15

15 Wert: 3.230

Tipp: In unserem Spiel haben wir Gringolet bereits vorher bei einer Gelegenheit gestohlen und zu unserem Pferd gemacht, weil es ausgezeichnete Werte hat. Ihr könnt das Pferd hier also schon vorher finden und klauen, wenn ihr wollt.

Jescheks Rüstung & Gringolet für euch behalten

Für den Questabschluss sollt ihr Pferd und Rüstung zum markierten Ort südlich von Pschitoky bringen. Reitet Gringolet in die Stallungen und sprecht dann mit Jeschek. Als Belohnung erhaltet ihr Jescheks Sporen und den Dreiecksschild des Herrn von Holohlavy.

Aber sicherlich hättet ihr auch gerne die Rüstung und das Pferd. Holt euch alle fünf Teile der Rüstung nach Questabschluss von Jeschek einfach per Taschendiebstahl wieder. Das Pferd könnt ihr auch einfach wieder aus den Stallungen klauen und zum Pferdeschwarzmarkt bringen, um es dauerhaft zu eurem zu machen. Zum Schwarzmarkt kommt ihr ganz einfach, wenn ihr weiter auf dem Hauptweg Richtung Osten nach Kuttenberg reitet. Auf dem Weg kommt ihr an einer weiteren Schenke vorbei. Gegenüber findet ihr Pferdehändler Stoia.

Jescheks Rüstung steht Heinrich ohnehin viel besser. (© Screenshot GIGA)

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

