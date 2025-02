Kingdom Come Deliverance 2: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge

Heinrichs zweites Abenteuer in Kingdom Come Deliverance 2 ist größer, umfangreicher und benötigt daher auch mehr Aufwand, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt. Mit unserem Leitfaden samt Roadmap für alle Achievements schafft ihr es aber dennoch.

Roadmap für alle Trophäen und 100 %

Insgesamt könnt ihr KCD 2 48 Erfolge (1.000 Gamerscore) beziehungsweise 49 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 12x Silber und 34x Bronze) freischalten

Es gibt viele verpassbare Trophäen, allerdings erstellt das Spiel automatisch Spielstände zu Beginn einer jeden Hauptquest , zu denen ihr später wie bei einer Kapitelauswahl zurückspringen könnt, um verpasste Erfolge nachzuholen.

, zu denen ihr später wie bei einer Kapitelauswahl zurückspringen könnt, um verpasste Erfolge nachzuholen. Ihr müsst allerdings auf die zwei verpassbaren Trophäen "Fastenzeit" (Kein Fleisch essen und keine Tiere töten) und "Alles schon erlebt" (ca. 95% aller Missionen erledigt) achten. Diese umfassen das gesamte Spiel. Absolviert alle Nebenquests und Aufträge, sobald sie verfügbar sind und tötet nie Tiere oder esst Fleisch. Alle anderen verpassbaren Erfolge lassen sich über das Neuladen der Spielstände relativ schnell nachholen.

(Kein Fleisch essen und keine Tiere töten) und (ca. 95% aller Missionen erledigt) achten. Diese umfassen das gesamte Spiel. Absolviert alle Nebenquests und Aufträge, sobald sie verfügbar sind und tötet nie Tiere oder esst Fleisch. Alle anderen verpassbaren Erfolge lassen sich über das Neuladen der Spielstände relativ schnell nachholen. Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad im Spiel.

im Spiel. Es gibt ein freies Spiel nach Ende der Story und ihr könnt jederzeit zwischen den Regionen Trosky und Kuttenberg wechseln.

nach Ende der Story und ihr könnt jederzeit zwischen den Regionen Trosky und Kuttenberg wechseln. Ihr könnt über Retterschnaps das Spiel speichern. Zudem könnt ihr über die "Speichern und zurück ins Menü"-Option jederzeit speichern. Macht davon bei kritischen Situationen regelmäßig Gebrauch.

Nach der 8. Hauptquest "Notwendiges Übel" und der 24. Hauptquest "Oratores" gibt es "Points of no Return". Stellt sicher, dass ihr vor Start dieser Quests sämtlichen verfügbaren Side Content macht.

Über die Cheats von KCD 2 könnt ihr in der PC-Version alle Achievements so freischalten.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge mit ihren Freischaltbedingungen auf und geben euch weitere Guides für die Freischaltung einzelner Achievements.

Dein Reich komme

Du hast alle Trophäen eingesammelt! Jetzt geh mal wieder vor die Tür.

Déjà-vu (Verpassbar)

Du hast Capon im Übungskampf besiegt. Wieder mal. Besiegt Hans Capon im Übungskampf während der 2. Hauptquest "Der Weg voraus".

Schweigen ist Gold (Verpassbar)

Dank dir wurde Semin nicht überfallen. Verheimlicht gegenüber Otto von Bergow während der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" und der 8. Hauptquest "Notwendiges Übel" die Beteiligung vom jungen Olda Semin am Überfall auf ihn.

Vergeltung

Istvan ist tot. Wurde auch Zeit! Erhaltet ihr automatisch während der 12. Hauptquest "Sturm".

Neue Horizonte

Willkommen in Kuttenberg! Erhaltet ihr automatisch nach Ende der 12. Hauptquest "Sturm".

Wer schneller zieht

Du hast mit einer Feuerwaffe einen feuerwaffentragenden Gegner erschossen. Eure erste Feuerwaffe erhaltet ihr automatisch während der 11. Hauptquest "Der Finger Gottes". Feine mit Schusswaffen sind allerdings recht selten. Eine gute Gelegenheit bietet sich in der 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel". Hier kommt ihr an solchen Feinde vorbei. Lauft nahe an sie heran und schießt dann auf sie, um die Trophäe zu erhalten. Ladet bei einem Misserfolg den letzten automatischen Spielstand.

Böhmischer Scharfschütze

Du hast einen Gegner aus großer Entfernung mit einer Armbrust in den Kopf. Rüstet eine Armbrust und Bolzen aus und tötet einen Feind aus großer Entfernung (ca. 25-30 m). In Hauptquests scheint diese Trophäe nicht freischaltbar zu sein und es scheint auch nur bei Banditen zu funktionieren. Bei Lagern am Wegesrand könnt ihr relativ häufig welche antreffen. Nordwestlich vom Gasthaus Zelejow gibt es zum Beispiel eins. Speichert vorher ab, bevor ihr es versucht.

Zu viel des Guten

Du hast einen Hasen mit einer Feuerwaffe zu Staub gemahlen. Eure erste Feuerwaffe erhaltet ihr automatisch während der 11. Hauptquest "Der Finger Gottes". Hasen findet ihr oft bei Jagdgebieten mit Hirschen. Zieht euch am besten Diebeskleidung mit geringer Sichtbarkeit und Geräuschen an, da Hasen sonst schnell vor euch weglaufen. Da ihr kein Fadenkreuz habt, solltet ihr euch mit einem Stück Klebeband die Mitte eures Monitors markieren, um besser zielen zu können. Es gibt auch einen Cheat, der euch ein Fadenkreuz einblendet.

Wichtig: Wenn ihr diese Trophäe macht, ist der Erfolg "Fastenzeit" nicht mehr im aktuellen Spieldurchlauf freischaltbar. Daher tötet ihr einen Hasen mit Schusswaffe am besten erst nach Abschluss der Story.

Kunst kommt von Können

Du hast einen Gegner mit einer Kombo getötet. Überprüft im Spieler-Menü bei "Kombos" die verfügbaren Kombs von Waffen und besiegt einen beliebigen Gegner mit einem solchen Kampfmanöver.

Licht aus

Du hast einem Gegner, der nach dir gesucht hat, die Kehle aufgeschlitzt. Rüstet einen Dolch aus und begebt euch dann in eine Siedlung mit Wachen. Begeht ein Verbrechen (Etwas stehlen, jemanden bewusstlos schlagen usw.) und wartet, bis die Wachen nach euch suchen (Weißer Hase am oberen Bildrand). Schleicht euch an eine solche Wache von hinten an, haltet die L2/LT-Taste gedrückt und drückt die R2/RT-Taste, wenn das blaue Schwert-Symbol aufploppt.

Hicks, Hicks, Bumm

Betrunken Schießpulver herzustellen, war keine gute Idee. Trinkt Alkohol und stellt dann an einem Alchemietisch eines der Rezepte für Schießpulver her. Im verlinkten Guide findet ihr solche Anleitungen. Alternativ seht ihr im Video unterhalb die Anleitung für Schießpulver.

Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Schießpulver für Bleischrot

auf YouTube

Neu geschmiedet

Du hast das Schwert neu geschmiedet, nach dem du so lange gesucht hast. Am Ende der 12. Hauptquest "Sturm" bekommt ihr automatisch Herrn Radzig Kobylas Schwert. Ebenfalls erhaltet ihr die Schmiedeanleitung für Radzigs umgeschmiedetes Schwert. Setzt es an einer Schmiede um, damit die Trophäe freigeschaltet wird.

Der beste Freund des Menschen

Du hast Köter gefunden und gerettet. Im verlinkten Guide zeigen wir euch, wo ihr Köter finden könnt.

Mittelalterlicher Revolverheld

Du trägst vier geladene Handkanonen bei dir. Sofern ihr noch keinen edlen Gürtel habt, kauft euch einen beim Schuster in Kuttenberg. Rüstet ihn aus, dann könnt ihr vier Waffen gleichzeitig tragen. Wenn ihr noch keine vier Schusswaffen habt, könnt ihr die fehlenden beim Schusswaffenhändler im Südosten von Kuttenberg (Stadt) kaufen. Sie kosten euch ca. 1.000 Groschen pro Stück. Rüstet alle Waffen aus und ladet sie jeweils mit Munition. Sind alle Waffen geladen, wird die Trophäen freigeschaltet.

Elster

Du hast beim Würfelspiel eine goldene Marke gewonnen. Folgt der Lösung zur 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste", dann gewinnt ihr eine goldene Marke beim Würfeln gegen Betti. Alternativ kauft ihr euch eine goldene Marke bei Schankwirten in Kuttenberg (Stadt) und fordert einen Spieler mit Goldmarke heraus, um sie zu gewinnen.

Heinrich, die Eisenfaust

Du hast den besten Kämpfer der Gegend besiegt. Absolviert die Nebenquests Nahkampf an der Mühle (Mühle in Niedersemin) → Wein, Weib und Blut (Gasthaus Zelejow) → Das Beste kommt zum Schluss (Kräuterkundler Barnabas).

Gestorben wird später (Verpassbar)

Du hast als Godwin deinen Bruder gerettet. Während der 20. Hauptquest "Das Fest" bekommt ihr als Godwin die optionale Aufgabe, euren Bruder Christopher Oderin zu beschützen. Kommt dem nach, um die Trophäe zu bekommen.

Geschichten aus Kuttenberg (Verpassbar)

Du hast Rosa bei der Fertigstellung ihres Buches geholfen. Während der 17. Hauptquest "Französischer Abgang" müsst ihr die Nebenquest "Rosas Buch" abschließen, um die Trophäe zu bekommen.

Ein wahrer Kardinal (Verpassbar)

Du hast die Kirchenratssitzung überstanden, ohne Verdacht zu erregen. Während der 25. Hauptquest "Schatz im Silberhof" dürft ihr als Godwin nicht zu viel Verdacht erregen, damit eure Verkleidung nicht auffliegt. Sprecht nur, wenn ihr es müsst und wählt keine zusätzlichen Dialoge aus.

Im Büßerhemd

Du hast dich auf eine Pilgerreise zu einem Sühnekreuz begeben. Schließt dafür den wiederholbaren Auftrag "Pilgerreise" ab, den ihr bei verschiedenen Priestern im Spielverlauf starten könnt. Der früheste ist Pater Nicodemus auf Burg Trosky.

Der Groschen rollt

Du hast zehntausend Groschen ausgegeben.

Der Schlinge entkommen

Du konntest dich aus einer Hinrichtung herausreden. Erhöht euren Charismawert zunächst auf das Maximum von 30 durch entsprechende Kleidung und Tränke. Tötet einen NPC in Troskowitz und ergebt euch den Wachen, um gebrandmarkt zu werden, sofern ihr noch kein Brandmal habt. Tötet daraufhin eine Hausmagd in einem der Häuser und ergebt euch wieder einer Wache. Mit hohem Charisma oder Redekunst (je nachdem was höher ist) könnt ihr euch aus der Hinrichtung herausreden und diese Trophäe freischalten.

Das Ende

Du hast die Geschichte abgeschlossen. Erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der 32. Hauptquest "Tag des jüngsten Gerichts".

Alles schon erlebt (Verpassbar)

Du hast den Großteil der Spielinhalte abgeschlossen. Hierfür müsst ihr 32 Hauptquests, 38 Nebenquests und 42 Aufträge abgeschlossen haben. Wiederholbare Aufträge zählen für die Trophäe nicht. Macht immer alle Nebenaufgaben, sobald sie verfügbar werden. Schaut dafür in unsere Liste aller Nebenquests und Aufträge.

Der Herr nimmt

Du hast zehntausend Groschen verloren. Die Beschreibung ist fehlerhaft, denn die Trophäe kommt schon nach 1.000 Groschen. Speichert euer Spiel, tötet einen NPC und ergebt euch dann einer Wache. Zahlt die Strafe und die Trophäe wird freigeschaltet. Nun könnt ihr euren vorherigen Spielstand erneut laden.

Flinke Finger

Du hast das schwerste Schloss aufgebrochen. Hierfür müsst ihr euer Schlossknacken leveln, bis ihr ein sehr schweres Schloss mit einem Dietrich knacken könnt.

Meine Schuhe!

Jemand hat deine Schuhe gestohlen, als du dich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hast. Geht in eine Schenke und zieht alle Sachen bis auf eure Schuhe aus. Bestellt euch Alkohol (am besten Schnaps) und trinkt so lange, bis ihr ohnmächtig werdet. Das klappt am besten, wenn ihr Hunger habt. Da Alkohol euch auch sättigt, habt ihr genug Platz im Magen für den Alkohol. Nach dem Aufwachen wurden euch mit etwas Glück dann die Schuhe gestohlen und ihr bekommt die Trophäe.

Der alte Rabe (Verpassbar)

Du hast den wahren Herrn von Nebakov gefunden. Betretet den Kerker von Nebakov während der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" und sprecht mit Jaromir, um die Trophäe freizuschalten.

Fastenzeit (Verpassbar)

Du hast das Spiel abgeschlossen, ohne Fleisch zu verzehren oder Tiere zu töten. Behaltet während des ganzen Spielverlaufs folgende Statistiken im Auge:

Spieler → Statistik → Allgemein → Verzehrtes Fleisch

Spieler → Statistik → Kampf → Getötete Tiere

Beide Werte müssen bis nach Abschluss der 32. Hauptquest "Tag des jüngsten Gerichts" auf "0" stehen. Wenn Quests von euch verlangen, Tiere zu töten, lasst sie bis nach der Story offen und ladet den letzten Auto-Spielstand. Beachtet, dass ihr Wölfe und wilde Hunde auch unbewaffnet im Faustkampf ausknocken könnt. Dies ist für die Trophäe erlaubt. Zudem dürft ihr aus Töpfen essen oder Tierprodukte wie Käse verzehren.

Vermeidet das Häuten von Tieren und schaltet die Trophäe "Zu viel des Guten" erst nach Ende der Story frei. Kocht während der 29. Hauptquest "Hunger und Verzweiflung" NICHT die Suppe aus Lederschuhen, da diese aus Tierhaut besteht.

Alles Gute kommt von oben (Verpassbar)

Du hast den Feind mit einem Stein erschlagen, den du von den Wällen geworfen hast. Karl wäre stolz! Wenn ihr während der 11. Hauptquest "Der Finger Gottes" das Haupttor verteidigt, werft die Steine in das Loch auf die Soldaten unter euch, um die Trophäe freizuschalten.

Eine gute Tat (Verpassbar)

Du hast Maleschau gerettet, ohne erwischt zu werden. Während der 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel" müsst ihr euch dem Knochenteufel entgegenstellen und das Duell gegen ihn gewinnen. Öffnet dann die Tore von Maleschau, ohne von den Wachen entdeckt zu werden, um die Trophäe freizuschalten.

Ein alter Freund

Du hast Pebbles gefunden. Wie ihr Heinrichs Pferd Pebbles bekommen könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Die Köpfe der Hydra (Verpassbar)

Alle drei Kommandanten sind tot und das Schießpulverlager ist Geschichte. Während der 22. Hauptquest "Die Höhle des Löwen" müsst ihr die drei Kommandanten Chertan, Grozav und Katz in Sigismunds Lager töten.

Waffenstillstand (Verpassbar)

Du hast zwei verfeindete Dörfer ausgesöhnt. Fürs Erste. Absolviert die Nebenquest "Von Fröschen und Mäusen" und sprecht mit Vogt Drossel, bevor ihr zum Treffen der Tachauer und Zelejower geht. Er wird dann schlichten und ihr bekommt die Trophäe.

Meister aller Meister (Verpassbar)

Du hast Zavish in drei Disziplinen geschlagen. Während der Nebenquest "Verlorene Ehre" müsst ihr Zavish zum Duell herausfordern und ihn in allen drei Disziplinen besiegen.

Schutzlos

Du hast den Schild eines Gegners zerbrochen. Rüstet eine Waffe mit hohem Wuchtschaden aus (zum Beispiel ein Streitkolben) und schlagt so lange auf das Schild eines Feindes ein, bis es zerbricht.

Heinrich, der Verkuppler (Verpassbar)

Du hast Viktoria mit ihrem Liebsten vereint. Gegen seinen Willen. Während der Nebenquest "Schweig, mein Herz..." müsst ihr Ruß aus dem Feldlazarett in Sigismunds Lager zu Viktoria im Wald östlich tragen.

Von Angesicht zu Angesicht (Verpassbar)

Du hast endlich Markwart von Aulitz getroffen. Während der 30. Hauptquest "Abrechnung" sollt ihr ein Pferd finden. Bevor ihr das macht, schleicht euch in die Schenke in der Mitte des Suchbereichs, wo sich Markwart von Aulitz aufhält.

Unter brauner Flagge (Verpassbar)

Du hast benutzte Unterwäsche bei der Schenke ausgehangen. Sehr benutzte. Während der Nebenquest "Gestreifte Tonis" müsst ihr das optionale Questziel erfüllen und die benutze Unterwäsche bei der Schenke aushängen.

Adlerauge

Du hast den Schießwettbewerb der Bergleute gewonnen, ohne das Ziel zu verfehlen!

Tropf, tropf

Du hast drei Kämpfe trotz Blutung gewonnen.

Das kann nur schiefgehen

Und das war erst der Anfang … Wird automatisch nach Abschluss der 4. Hauptquest "Laboratores" freigeschaltet.

Den Spatz in der Hand

Du hast Capon vor dem Galgen gerettet. Wird automatisch nach Abschluss der 6. Hauptquest "Wem die Stunde schlägt" freigeschaltet.

Die gnadenlosen Sieben

Du hast alle Waffenbrüder des Knochenteufels gefunden. Wird automatisch nach Abschluss der 15. Hauptquest "Die Teufelsmeute" freigeschaltet.

Märtyrer

Du hast den Legaten zum Märtyrer gemacht. Wird automatisch während der 24. Hauptquest "Oratores" freigeschaltet.

Alleskönner

Du hast erfolgreich jedes Minispiel abgeschlossen. Hierfür müsst ihr 1-mal würfeln, Tränke brauen, schmieden, eine Waffe am Schleifstein schärfen, Taschendiebstahl begehen, Schlossknacken und Bogenschießen.

Waffennarr

Du hast mit jeder Waffenart einen Gegner besiegt.

Ritterliches Ehrenwort

Du hast das Kräuterweib für seine Hilfe entschädigt. Wie versprochen. Kehrt nach Beginn der 5. Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" zur Kräuterfrau Bozena zurück und begleicht eure Schulden in Form von 150 Groschen, um die Trophäe freizuschalten.

Schall und Rauch (Verpassbar)

Hast du echt gedacht, dass das nicht in die Luft fliegen würde? Ernsthaft?

